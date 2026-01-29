ತಾಯಿ ಮರಣ ಹೊಂದಿದಾಗ ಅಂತಿಮ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಬರಲಾಗದ ಮಗನೊಬ್ಬ ವೀಡಿಯೋ ಕಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಅಳುತ್ತಿರುವ ವೀಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆಯಿಂದ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿರುವವರ ನೋವಿನ ವಾಸ್ತವವನ್ನು ಇದು ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಇಂತಹ ಹಣ, ಕೆಲಸ ಬೇಕೇ ಎಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ.
ತಾಯಿಯ ಅಂತ್ಯಸಂಸ್ಕಾರಕ್ಕೂ ಬರಲಾಗದಷ್ಟು ಬ್ಯುಸಿಯಾದ ಮಗ:
ಇಲೊಬ್ಬ ಮಗ ತಾಯಿ ಮಡಿದಾಗ ಆಕೆಯ ಅಂತಿಮ ದರ್ಶನಕ್ಕೂ ಬರಲಾಗದೇ ವೀಡಿಯೋ ಕಾಲ್ನಲ್ಲೇ ಬಿಕ್ಕಳಿಸಿ ಅಳುತ್ತಿರುವ ವೀಡಿಯೋವೊಂದು ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ. ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿಸಿದ ಪೋಷಕರು ಒಳ್ಳೆಯ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ವಿದೇಶಗಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅದರೆ ತಾಯಿ ಸತ್ತಾಗಲೂ ಬರಲಾಗದಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳು ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಘಟನೆ ಎಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ನಡೆದಿದೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ವೀಡಿಯೋ ಭಾರಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ಬದಲಾದ ಇಂದಿನ ಸ್ಥಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಜನ ಮರುಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ವೀಡಿಯೋ ನೋಡಿದರೆ ಬಹುಶಃ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿನ ಉದ್ಯೋಗದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆಯಿಂದ ರಜೆ ಸಿಗದೇ ಈತ ತಾಯಿಯ ಅಂತಿಮ ದರ್ಶನಕ್ಕೂ ಬರಲಾರದ ಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ ಎಂದೆನಿಸುತ್ತಿದೆ. ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆದ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಯುವಕನೊಬ್ಬ ತನ್ನ ತಾಯಿಯ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಹತ್ತಿರ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಂಡಾಗ ವೀಡಿಯೊ ಕರೆಯಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ಅಳುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗ ಹಾಗೂ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಬದುಕು ಉತ್ತಮ ಬದುಕು ನೀಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಅನೇಕರು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಕೆಲಸವಾದರೂ ಸರಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋದ ಆಧುನಿಕ ವಲಸೆಗಾರರ ನೋವಿನ ವಾಸ್ತವವನ್ನು ಯಾರೋ ಸೆರೆಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಜೀವನವನ್ನು ಬಯಸುವವರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪಾವತಿಸುವ ಅಪಾರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಈ ವೀಡಿಯೋ ತೋರಿಸಿದೆ.
ವೀಡಿಯೋ ನೋಡಿದ ಅನೇಕರು ಭಾವುಕವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಇಂತಹ ಕೆಲಸ, ಇಂತಹ ಹಣ ಬೇಕಾ ಅಂತ ಆದರೆ ಸತ್ಯವೆಂದರೆ, ಅವನು ಭಾರತದಲ್ಲಿದ್ದು ನಿರುದ್ಯೋಗಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಇದೇ ಜನರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು, ಇಂತಹ ಮಗನಿಂದ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ? ಎಂದು. ದೇವರು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಸ್ವಂತ ಮಾರ್ಗ ಮತ್ತು ಹಣೆಬರಹವನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ದೇವರು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ತನ್ನದೇ ಆದ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ... ಮತ್ತು ಇದು ಅವನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಹಣೆಬರಹವಾಗಿತ್ತು. ಅವನು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಂತೆಯೇ ತನ್ನ ಹೆತ್ತವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅವನು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿರಬೇಕು. ಅದು ಏಳು ಸಮುದ್ರಗಳ ದೂರದಲ್ಲಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಅವನು ಕಾಲ್ನಡಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಓಡಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದ. ಅವನಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇದ್ದಿರಬಹುದು.ಮತ್ತು ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಈ ಜನರು ತಂದೆಯಂತೆ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡುವ ಜನರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಆಧಾರವಾಗಲು ಬಯಸುವ ಜನರು. ತಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಜೀವನವನ್ನು ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡುವ ಜನರಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಏನು ಹೇಳುತ್ತೀರಿ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಯೋಚಿಸಿ ಎಂದು ಒಬ್ಬರು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಒಬ್ಬರು ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಕೊನೆಗೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದರು. ವಾಸ್ತವವೆಂದರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಉಳಿದು 15000–20000 ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಕುಟುಂಬದ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಇದು ಏನೇನು ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ವ್ಯಾಪಾರ ಅಥವಾ ಇತರ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದು, ಸಂಪಾದಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಹಣವನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವುದು ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ಕೊನೆಯ ಆಯ್ಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ, ಅವರು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಬಾಡಿಗೆ, ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಒಬ್ಬರು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಜನರು ಒಂದು ವೀಡಿಯೋದಿಂದ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ವೀಡಿಯೊದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರುವ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಾನು ಎದುರಿಸಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ನನ್ನ ಅಜ್ಜ-ಅಜ್ಜಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡೆ, ಮತ್ತು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಎದುರಿಸಬಾರದು ಎಂದು ನಾನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಬಯಸುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಒಬ್ಬರು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪಂಜಾಬ್ ಹರ್ಯಾಣ ಮುಂತಾದ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದು ಒಂದು ರೀತಿಯ ಫ್ಯಾಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಓದದವರು ಕೂಡ ಉದ್ಯೋಗ ಅರಸಿ ವಿದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಹಣ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ.