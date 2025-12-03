ಈ ಲೇಖನವು ಫೆಟಿಷಿಸಂ ಎಂಬ ಲೈಂಗಿಕ ವಿಕೃತಿಯ ಒಂದು ವಿಧವಾದ 'ಇಂಪ್ರೆಗ್ನೇಶನ್ ಫೆಟಿಷಿಸಂ' ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ. ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿಸುವ ಕಲ್ಪನೆಯಿಂದ ಲೈಂಗಿಕ ಆನಂದ ಪಡೆಯುವ ಈ ಸ್ಥಿತಿಯ ಕುರಿತು ತಜ್ಞರು ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಲೈಂಗಿಕ ವಿಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವು ವಿಧಗಳಿವೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಲೈಂಗಿಕ ವಿಕೃತಿಗಳು, ಲೈಂಗಿಕ ಆದ್ಯತೆಯ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ಯಾರಾಫಿಲಿಯಾಗಳು ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಒಬ್ಬರ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನ ಮರ್ಮಾಂಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಅಶ್ಲೀಲ ಪ್ರದರ್ಶನ, ಸ್ನಾನಗೃಹದೊಳಗೆ ಇಣುಕುವ ವಿಕೃತಿಯಾದ ವಾಯೂರಿಸಂ, ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಹೊಡೆಯುವ ಮತ್ತು ಮುಟ್ಟುವ ಮೂಲಕ ಆನಂದವನ್ನು ಹುಡುಕುವ ವಿಕೃತಿಯಾದ ಫ್ರೊಟ್ಯೂರಿಸಂ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ದೌರ್ಜನ್ಯ ನಡೆಸುವ ಪೀಡೋಫಿಲಿಯಾ ಇವೆಲ್ಲವೂ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಲೈಂಗಿಕ ವಿಕೃತಿಗಳಾಗಿವೆ. ಫೆಟಿಷಿಸಂ ಕೂಡ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು.

ಫೆಟಿಷಿಸಂ ಎಂದರೆ ನಿರ್ಜೀವ ವಸ್ತುಗಳು ಅಥವಾ ಮಾನವ ದೇಹದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಲೈಂಗಿಕ ತೃಪ್ತಿಗಾಗಿ ಬಳಸುವುದು. ಇದು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಮಹಿಳೆಯರ ಬೂಟುಗಳು, ಒಳ ಉಡುಪುಗಳು ಮತ್ತು ಅವರ ಪಾದಗಳಂತಹ ವಸ್ತುಗಳೊಂದಿಗೆ ಗೀಳನ್ನು ಹೊಂದಿ ಅವುಗಳನ್ನು ನೋಡುವುದರಿಂದ ಅಥವಾ ಸ್ಪರ್ಶಿಸುವುದರಿಂದ ಲೈಂಗಿಕ ಆನಂದವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸ್ಥಿತಿ. ಫೆಟಿಷಿಸಂ ಹಲವು ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಇಂಪ್ರೆಗ್ನೇಶನ್ ಫೆಟಿಷಿಸಂ ಅಥವಾ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಕಿಂಕ್-ಬ್ರೀಡಿಂಗ್‌ ಕಿಂಕ್‌ ಎನ್ನುವುದು ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಗರ್ಭಿಣಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಅಥವಾ ಅಂತಹ ಕಲ್ಪನೆಗಳ ಮೂಲಕ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಲೈಂಗಿಕ ಆನಂದವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸ್ಥಿತಿ. ಫೆಟಿಷಿಸಂ ಪುರುಷರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಎಲ್ಲಾ ಲೈಂಗಿಕ ವಿಕೃತಿಗಳಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುವುದು ಮತ್ತು ಅದರಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸುವುದು ಕಷ್ಟ. ಹಾಗೇನಾದರೂ ಅವರು ಕಾನೂನು ಬಲೆಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಕೊಚ್ಚಿಯ ಡಾ. ಪ್ರಮೋದ್ಸ್ ಇನ್‌ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಸೆಕ್ಸುವಲ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾರಿಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್‌ನ ಪ್ರಮುಖ ಲೈಂಗಿಕ ತಜ್ಞ ಡಾ. ಕೆ. ಪ್ರಮೋದ್ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಇದು ಲೈಂಗಿಕ ವಿಕೃತಿ - ಪ್ರಿಯಾ ವರ್ಗೀಸ್

'ಇಂಪ್ರೆಷನ್ ಫೆಟಿಷಿಸಂ' ಎಂದರೆ ಅವರು ಸ್ವತಃ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಉದ್ರೇಕಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅಥವಾ ಪುರುಷನು ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಉದ್ರೇಕಗೊಳ್ಳುವ ಸ್ಥಿತಿ. ಲೈಂಗಿಕತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಇತರ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಅವರನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸದಿದ್ದಾಗ ಗರ್ಭಧಾರಣೆ ಫೆಟಿಷಿಸಂ ಕಡೆ ವಾಲುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಕೆಲವರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಬಹುದು. ಕೆಲವರಲ್ಲಿ, ಇದು ಅಪರಾಧ ಮತ್ತು ದುಃಖವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾದರೆ ಮಾತ್ರ ತೃಪ್ತರಾಗುವ ಹಂತವನ್ನು ತಲುಪುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಸಂಗಾತಿಯಿಂದ ಇಂತಹ ಬಲವಂತವು ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಒಳಪಡಿಸಬಹುದು. ಇಂಪ್ರೆಶನ್ ಫೆಟಿಷಿಸಂ ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಅವರ ಒಪ್ಪಿಗೆಯಿಲ್ಲದೆ ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿಸುವ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ಅದು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಅಪರಾಧವಾಗಬಹುದು. ಇದು ಒಂದು ರೀತಿಯ ಲೈಂಗಿಕ ವಿಕೃತಿ...' ಎಂದು ತಿರುವಳ್ಳಾದ ಬ್ರೀತ್ ಮೈಂಡ್ ಕೇರ್‌ನ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಮನಶ್ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞೆ ಪ್ರಿಯಾ ವರ್ಗೀಸ್ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

