ಒಂದು ಸಮಾರಂಭದ ದೃಶ್ಯ, ಅಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಅವರು ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಅವರ ಕೈಯನ್ನು ಮೃದುವಾಗಿ ಚುಂಬಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಶ್ಮಿಕಾ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಸೌಮ್ಯವಾದ ನಗು ಇದೆ. ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ನಟ ಆಡಿರುವ ಮಾತು ಇದೀಗ ಸಖತ್ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಏನೆಲ್ಲಾ ಹೇಳಿದಾರೆ ನೋಡಿ..!
ರಶ್ಮಿಕಾ 'ಭೂಮಾದೇವಿ' ಇದ್ದಂತೆ: ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಅವರಿಂದ ರಶ್ಮಿಕಾಗೆ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಪ್ರಶಂಸೆ, ಕೈ ಚುಂಬನ ಹೈಲೈಟ್!
ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಜನಪ್ರಿಯ ನಟ ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ (Vijay Deverakonda) ಮತ್ತು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ರಶ್ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ (Rashmika Mandana) ನಡುವಿನ ವಿಶೇಷ ಬಾಂಧವ್ಯ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದ 'ದಿ ಗರ್ಲ್ಫ್ರೆಂಡ್' ಚಿತ್ರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಅವರು ರಶ್ಮಿಕಾ ಬಗ್ಗೆ ಆಡಿರುವ ಮಾತುಗಳು ಮತ್ತು ಅವರ ಕೈ ಚುಂಬಿಸಿದ ಘಟನೆ ಎಲ್ಲೆಡೆ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ರಶ್ಮಿಕಾ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಪಯಣ ಮತ್ತು ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ವಿಜಯ್ ಅತ್ಯಂತ ಮನಮುಟ್ಟುವಂತೆ ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ರಶ್ಮಿಕಾ 'ಭೂಮಾದೇವಿ' ಇದ್ದಂತೆ:
ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಅವರು ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಅವರನ್ನು 'ಭೂಮಾದೇವಿ'ಗೆ ಹೋಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ಗೀತಾ ಗೋವಿಂದಂ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾವು ರಶ್ಮಿಕಾ ಅವರನ್ನು ಮೊದಲು ನೋಡಿದಾಗ, ಅವರು ಭೂಮಾದೇವಿ ಇದ್ದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಚಿತ್ರ ಅಮಾಯಕತೆ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಶುರುವಾದ ಅವರ ಪಯಣ ಈಗ, ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಬಲವಾದ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ. ರಶ್ಮಿಕಾ ಅವರ ಈ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ನನಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ" ಎಂದು ವಿಜಯ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮಾತುಗಳು ರಶ್ಮಿಕಾ ಅವರ ವೃತ್ತಿಪರ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಬಗ್ಗೆ ವಿಜಯ್ಗೆ ಇರುವ ಗೌರವವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
ಟೀಕೆಗಳಿಗೆ ಅಂಜದ ರಶ್ಮಿಕಾ:
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಟೀಕೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಆದರೆ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಅವುಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುವ ರೀತಿ ವಿಜಯ್ಗೆ ಬಹಳ ಇಷ್ಟವಾಗಿದೆ. "ಯಾರಾದರೂ ನನಗೆ ಏನಾದರೂ ಹೇಳಿದರೆ, ನಾನು ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ತಿರುಗಿ ಬೀಳುತ್ತೇನೆ. ಆದರೆ ರಶ್ಮಿಕಾ, ಎಷ್ಟೇ ಜನರು ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಏನೇ ಮಾತನಾಡಿದರೂ, ಅವರಿಗೆ ಗಮನ ಕೊಡದೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ದಯೆಯಿಂದ ತುಂಬಿದವರು. ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ರಶ್ಮಿಕಾ, ನೀವು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅದ್ಭುತ" ಎಂದು ವಿಜಯ್ ಹೊಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ರಶ್ಮಿಕಾ ಅವರ ಸಹಿಷ್ಣುತೆ ಮತ್ತು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸ್ಪರ್ಶ ನೀಡಿದ 'ರೋಹಿಣಿ':
ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಅವರು 'ದಿ ಗರ್ಲ್ಫ್ರೆಂಡ್' ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ದೇಶಕ, ನಿರ್ಮಾಪಕರು, ತಂತ್ರಜ್ಞರು ಮತ್ತು ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸಿದರು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ, ಚಿತ್ರದ 'ರೋಹಿಣಿ' ಪಾತ್ರವು ತಮ್ಮನ್ನು ಬಹಳವಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಕಾಡಿದೆ ಎಂದು ವಿಜಯ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಚಿತ್ರದ ಕಥಾಹಂದರ ಮತ್ತು ಪಾತ್ರಗಳ ಬಲವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
ವಿಜಯ್-ರಶ್ಮಿಕಾ ಕೈ ಚುಂಬನ ಹೈಲೈಟ್:
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ದೊಡ್ಡ ಹೈಲೈಟ್ ಎಂದರೆ ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಅವರು ರಶ್ಮಿಕಾ ಅವರ ಕೈ ಚುಂಬಿಸಿದ್ದು. ಈ ದೃಶ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣವೇ ವೈರಲ್ ಆಯಿತು. ಇಬ್ಬರ ನಡುವಿನ ಉತ್ತಮ ಸ್ನೇಹ ಮತ್ತು ಪರಸ್ಪರ ಗೌರವಕ್ಕೆ ಇದು ಮತ್ತೊಂದು ನಿದರ್ಶನವಾಗಿತ್ತು. 'ದಿ ಗರ್ಲ್ಫ್ರೆಂಡ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಅವರ ಪಾತ್ರದ ಹೆಸರು 'ಭೂಮಾದೇವಿ' ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ. ವಿಜಯ್ ಅವರ ಈ ಮಾತುಗಳು ಮತ್ತು ಸನ್ನೆಗಳು ರಶ್ಮಿಕಾ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಸಂತಸ ತಂದಿದ್ದು, ಇಬ್ಬರ ನಡುವಿನ ಸ್ನೇಹಕ್ಕೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಪುಷ್ಟಿ ನೀಡಿದಂತಾಗಿದೆ.
ಒಂದು ಸಮಾರಂಭದ ದೃಶ್ಯ, ಅಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಅವರು ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಅವರ ಕೈಯನ್ನು ಮೃದುವಾಗಿ ಚುಂಬಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಶ್ಮಿಕಾ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಸೌಮ್ಯವಾದ ನಗು ಇದೆ. ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ "ದಿ ಗರ್ಲ್ಫ್ರೆಂಡ್" ಎಂಬ ಬ್ಯಾನರ್ ಇದ್ದು, ಬೆಳಕು ಮತ್ತು ಬಣ್ಣಗಳು ಉತ್ಸಾಹಭರಿತ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿವೆ.