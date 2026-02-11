Promise Day ಫೆಬ್ರವರಿ 11ರಂದು ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಡೇ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ದಿನ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಸಂಭ್ರಮಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಗೆ ಸುಳ್ಳು ಅಥವಾ ಈಡೇರಿಸಲಾಗದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೊಡಬೇಡಿ. ಬದಲಿಗೆ, ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಗಟ್ಟಿಮಾಡುವಂತಹ ನಿಜವಾದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನೀಡಿ.
Promise Day ವ್ಯಾಲೆಂಟೈನ್ಸ್ ವೀಕ್ನ ಭಾಗವಾಗಿ ಫೆಬ್ರವರಿ 11ರಂದು 'ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಡೇ' ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ದಿನ ಜೋಡಿಗಳು ತಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ದೃಢಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ನೀಡುವ ಮಾತುಗಳು ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, ಕೆಲವು ಮಾತುಗಳು ಲಾಭಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಹಾನಿ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಅದರಲ್ಲೂ, ನೀವು ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲದೆ ಅಥವಾ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚು.
ಅಸಾಧ್ಯವಾದ ಅಥವಾ ಸಂಪೂರ್ಣ ಭರವಸೆಗಳನ್ನು ಕೊಡಬೇಡಿ
ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಡೇ ದಿನ ಮಾಡುವ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು ಎಂದರೆ, ಈಡೇರಿಸಲು ಅಸಾಧ್ಯವಾದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೊಡುವುದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, 'ನಾನು ನಿನಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ನೋವು ಕೊಡಲ್ಲ' ಅಥವಾ 'ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಜಗಳ ಮಾಡಲ್ಲ' ಅಂತ ಹೇಳುವುದು. ಇದು ಅವಾಸ್ತವಿಕ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂಬಂಧದಲ್ಲೂ ಏಳುಬೀಳುಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಜಗಳ ಅಥವಾ ತಿಳಿಯದೆ ಆಗುವ ನೋವು ಕೂಡ ಸಂಬಂಧದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಒಂದು ಭಾಗ. ಹೀಗಿರುವಾಗ, ಎಲ್ಲವೂ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಮಾತು ಕೊಟ್ಟರೆ, ಮುಂದೆ ನಿರಾಸೆಯಾಗುವುದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ.
ಯಾವಾಗಲೂ ಜೊತೆಗಿರುತ್ತೇನೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತು ಬೇಡ
'ಏನೇ ಆದರೂ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ನಿನ್ನ ಜೊತೆ ಇರುತ್ತೇನೆ' ಅಥವಾ 'ನಾವು ಸದಾ ಜೊತೆಯಾಗಿರೋಣ' ಎಂಬಂತಹ ಮಾತುಗಳು ಇಬ್ಬರ ಮೇಲೂ ಒತ್ತಡ ಹಾಕುತ್ತವೆ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಆಗಬಹುದು. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು, ಕೆಲಸಗಳು ಅಥವಾ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸವಾಲುಗಳಿಂದಾಗಿ ಸದಾ ಜೊತೆಗಿರುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗಬಹುದು. ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಆದರೆ, ಸದಾಕಾಲ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಮಾತು ಕೊಡುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ.
ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅಸ್ಪಷ್ಟ ಭರವಸೆಗಳನ್ನು ನೀಡಬೇಡಿ
'ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಒಂದಾಗಿರುತ್ತೇವೆ' ಅಥವಾ 'ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಬೇರೆಯಾಗಲ್ಲ' ಎಂಬಂತಹ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಕಷ್ಟ. ಯಾಕೆಂದರೆ, ಭವಿಷ್ಯ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಇಂತಹ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಲು ಚೆನ್ನಾಗಿರಬಹುದು. ಆದರೆ, ಮುಂದೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬದಲಾದರೆ, ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುರಿಯುವುದರಿಂದ ನಂಬಿಕೆಗೆ ಧಕ್ಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಹಾಗಾದರೆ, ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಡೇ ದಿನ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?
ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೊಡುವ ಬದಲು, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಮತ್ತು ಈಡೇರಿಸಬಹುದಾದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೊಡಿ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಜೊತೆಗಿರುತ್ತೇನೆ, ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತೇನೆ, ಗೌರವ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎದುರಿಸೋಣ ಎಂಬಂತಹ ಮಾತುಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ. ಇಂತಹ ನಿಜವಾದ ಮಾತುಗಳು ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ಮುಂದೆ ನಿರಾಸೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.