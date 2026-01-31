ವ್ಯಾಲೆಂಟೈನ್ (valentine) ವೀಕ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಸರಳ ಸಲಹೆಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಈ ಸಣ್ಣ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೇಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಚೈತನ್ಯವನ್ನು ತರಬಲ್ಲವು.
ವ್ಯಾಲೆಂಟೈನ್ ವೀಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಗುಲಾಬಿ, ಚಾಕೊಲೇಟ್, ಗಿಫ್ಟ್ಗಳು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ. ಪ್ರೀತಿಯ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಹರಿಯುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯ. ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಮನೆಯ ಕೆಲವು ಸಣ್ಣ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ದಾಂಪತ್ಯ, ಲವ್ ಲೈಫ್ ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಬಹುದು. ವ್ಯಾಲೆಂಟೈನ್ ಡೇ ಹತ್ತಿರವಾಗುತ್ತಿರುವ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಸಂಗಾತಿಯ ಜೊತೆ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುವ ಮತ್ತು ಉಳಿಸುವ ಕೆಲವು ಸರಳ ವಾಸ್ತು ಟಿಪ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿವೆ.
1. ದಕ್ಷಿಣ ಪಶ್ಚಿಮ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಗಮನ
ವಾಸ್ತು ಪ್ರಕಾರ ದಕ್ಷಿಣ ಪಶ್ಚಿಮ ದಿಕ್ಕು ಸಂಬಂಧಗಳ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಭಾಗವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು, ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಜೋಡಿಯ ಫೋಟೋ ಅಥವಾ ಕಪಲ್ನ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನು ಇಡುವುದು ಉತ್ತಮ. ಸಿಂಗಲ್ಗಳಿಗೂ ಇದು ಉಪಯುಕ್ತ – ಇದು ಹೊಸ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತದೆ.
2. ಮಲಗುವ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಜೋಡಿ ವಸ್ತುಗಳು ಇರಲಿ
ಒಂಟಿ ಕುರ್ಚಿ, ಸಿಂಗಲ್ ದೀಪ ಅಥವಾ ಸಿಂಗಲ್ ಶೋ ಪೀಸ್ಗಳು ಒಂಟಿತನದ ಸಂಕೇತವೆಂದು ವಾಸ್ತು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ವ್ಯಾಲೆಂಟೈನ್ ವೀಕ್ನಲ್ಲಿ ಮಲಗುವ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಜೋಡಿ ದೀಪ, ಜೋಡಿ ಕುಶನ್ ಅಥವಾ ಜೋಡಿ ಶೋ ಪೀಸ್ ಇಡುವುದು ಉತ್ತಮ. ಇದು ಜೋಡಿತನದ ಪಾಸಿಟಿವಿಟಿಯನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತದೆ.
3. ಹಾಸಿಗೆಯ ಕೆಳಗೆ ವಸ್ತುಗಳ ಸಂಗ್ರಹ ಬೇಡ
ಹಾಸಿಗೆಯ ಕೆಳಗೆ ಹಳೆಯ ಬಾಕ್ಸ್, ಚಪ್ಪಲಿ, ಬೇಡದ ವಸ್ತುಗಳು, ಕಾಗದ, ಧೂಳು ಹಿಡಿದ ನ್ಯೂಸ್ಪೇಪರ್ ಇದ್ದರೆ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಅಶಾಂತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರೀತಿ ಬೆಳೆಸಲು ಹಾಸಿಗೆಯ ಕೆಳಭಾಗವನ್ನು ಖಾಲಿ ಮತ್ತು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಡುವುದು ಮುಖ್ಯ.
4. ಗುಲಾಬಿ ಮತ್ತು ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣವನ್ನು ಮಿತವಾಗಿ ಬಳಸಿ
ವ್ಯಾಲೆಂಟೈನ್ ವೀಕ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ಮತ್ತು ಪಿಂಕ್ ಬಣ್ಣಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ. ವಾಸ್ತು ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ಕುಶನ್ ಕವರ್, ಬೆಡ್ಶೀಟ್ ಅಥವಾ ಹೂವಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಳಸಿದರೆ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಆಕರ್ಷಣೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಗೋಡೆಗಳಿಗೆ ಗಾಢ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣ ಬೇಡ – ಅದು ಅತಿಯಾದ ಭಾವನೆಯ ಉದ್ರೇಕಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
5. ಹಳೆಯ ಪ್ರೀತಿಯ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಿ
ಹಳೆಯ ಪ್ರೇಮಸಂಬಂಧಗಳ ಫೋಟೋ, ಗಿಫ್ಟ್ ಅಥವಾ ನೋವು ತಂದ ನೆನಪುಗಳು ಹೊಸ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ವ್ಯಾಲೆಂಟೈನ್ ವೀಕ್ ಹೊಸ ಆರಂಭಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ ಸಮಯ – ಹಳೆಯದನ್ನು ಬಿಡಿ. ಅಂಥ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಕೆರಳಿಸುವ ವಸ್ತುಗಳಿದ್ದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಎಸೆದುಬಿಡಿ ಅಥವಾ ಕಣ್ಮರೆ ಮಾಡಿ.
6. ವಾಯುವ್ಯ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಸುಗಂಧ
ಮನೆಯ ವಾಯುವ್ಯ ದಿಕ್ಕು ಸಂಬಂಧಗಳ ಚಲನಶೀಲತೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ ಪರ್ಫ್ಯೂಮ್, ಅರೋಮಾ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಅಥವಾ ಅಗರ್ಬತ್ತಿ ಹಚ್ಚಿ ಇಡುವುದರಿಂದ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಂವಹನ ಸುಗಮವಾಗುತ್ತದೆ. ವಾಯುವ್ಯ ದಿಕ್ಕಿನಿಂದ ಪ್ರೀತಿಯ ಗಾಳಿ ಮನೆಯ ಇತರೆಡೆ ಪಸರಿಸುತ್ತದೆ.
7. ಮುರಿದ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಜಾಗ ಬೇಡ
ಮುರಿದ ಕನ್ನಡಿ, ಕೆಲಸ ಮಾಡದ ಗಡಿಯಾರ, ಒಡೆದ ಪಾತ್ರೆ, ಹರಿದ ಫೋಟೋ ಅಥವಾ ಹಾಳಾದ ಗಿಫ್ಟ್ಗಳು ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಬಿರುಕು ಮೂಡಿಸಬಹುದು. ಪ್ರೀತಿ ಉಳಿಯಬೇಕಾದರೆ – ಮುರಿದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬಿಡುವುದು ಅವಶ್ಯ.
ಒಟ್ಟಾರೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ… ವ್ಯಾಲೆಂಟೈನ್ ವೀಕ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವುದು ಹೊರಗಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಮನೆಯೊಳಗೆಯೂ ಸಾಧ್ಯ. ಸಣ್ಣ ವಾಸ್ತು ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧದಲ್ಲೂ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆ ತರುತ್ತವೆ. ಈ ಬಾರಿ ವ್ಯಾಲೆಂಟೈನ್ ಡೇ ಕೇವಲ ಒಂದು ದಿನವಾಗಿರದೆ, ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಆರಂಭವಾಗಲಿ.