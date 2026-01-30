Kannada

ಗೆಳತಿಗೆ ಬೆಳ್ಳಿ ಉಂಗುರ: 1K ಬಜೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲೆಂಟೈನ್ ಗಿಫ್ಟ್ ನೀಡಿ

fashion Jan 30 2026
Author: Naveen Kodase Image Credits:Asianet News
₹1000ಕ್ಕೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಬೆಳ್ಳಿ ಉಂಗುರಗಳ ವಿನ್ಯಾಸಗಳು

ಪ್ರೇಮಿಗಳ ದಿನದಂದು ನಿಮ್ಮ ಗೆಳತಿಗೆ ವಿಶೇಷ, ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ & ದೀರ್ಘಕಾಲ ಬಾಳಿಕೆ ಬರುವ ಉಡುಗೊರೆ ನೀಡಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಬೆಳ್ಳಿ ಉಂಗುರ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ₹1000ಕ್ಕೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಬೆಳ್ಳಿ ಉಂಗುರಗಳ ವಿನ್ಯಾಸಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.

Image credits: Asianet News
ಮಿನಿ ಫ್ಲೋವರ್ ಸಿಲ್ವರ್ ರಿಂಗ್

ಹೊಳಪಿನೊಂದಿಗೆ ಆಕರ್ಷಕವಾದ ಮಿನಿ ಫ್ಲೋವರ್ ಸಿಲ್ವರ್ ರಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ. ಇದು ಸರಳ ಮತ್ತು ರೋಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಧರಿಸಲು ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು 1000 ರೂ.ಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ.

Image credits: instagram-
ಬಟರ್‌ಫ್ಲೈ ಸಿಲ್ವರ್ ರಿಂಗ್

ವ್ಯಾಲೆಂಟೈನ್ಸ್ ದಿನದಂದು ಗೆಳತಿಗೆ ವಿಶಿಷ್ಟ ಉಡುಗೊರೆ ನೀಡಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಈ ಬಟರ್‌ಫ್ಲೈ ಸಿಲ್ವರ್ ರಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ. ಈ ಗರ್ಲಿಶ್ ವಿನ್ಯಾಸ ಎಂದಿಗೂ ಔಟ್ ಆಫ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ.

Image credits: Instagram
ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಸ್ಟೈಲ್ ಸಿಲ್ವರ್ ರಿಂಗ್

ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೇಮಿಗೆ ಆಕೆ ನಿಮ್ಮ ಏಳು ಜನ್ಮಗಳ ಸಂಗಾತಿ ಎಂದು ಹೇಳಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಸ್ಟೈಲ್ ಸಿಲ್ವರ್ ರಿಂಗ್ ನೀಡಿ. ಇದು ಸುಲಭವಾಗಿ 1000 ರೂ.ಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ.

Image credits: Instagram
ಸ್ಟೋನ್ ವರ್ಕ್ ಸಿಲ್ವರ್ ರಿಂಗ್

ಸ್ಟೋನ್ ವರ್ಕ್ ಇರುವ ಇಂತಹ ಆಕರ್ಷಕ ಬೆಳ್ಳಿ ಉಂಗುರದ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಹೊಳೆಯುವ ಕಲ್ಲುಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಇದು ರಾಯಲ್ ಮತ್ತು ಫೆಮಿನಿನ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. 

Image credits: silvershope925 Instagram
ನವಿಲು ವಿನ್ಯಾಸದ ಬೆಳ್ಳಿ ಉಂಗುರ

ನಿಮ್ಮ ಗೆಳತಿಗೆ ಫೆಮಿನಿನ್ ಮತ್ತು ಸಾಫ್ಟ್ ವಿನ್ಯಾಸಗಳು ಇಷ್ಟವಾದರೆ, ಈ ನವಿಲು ವಿನ್ಯಾಸದ ಬೆಳ್ಳಿ ಉಂಗುರವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ. ಇದು ಆಂಟಿ-ಟಾರ್ನಿಶ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಫಿನಿಶ್ ಹೊಂದಿದ್ದು, ವಿಂಟೇಜ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.

Image credits: gemini ai
ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಮಿನಿಮಲ್ ಸಿಲ್ವರ್ ರಿಂಗ್

ವಿಶಿಷ್ಟ ಆಭರಣ ಇಷ್ಟವಾದರೆ, ಗೆಳತಿಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಮಿನಿಮಲ್ ಸಿಲ್ವರ್ ರಿಂಗ್ ನೀಡಿ. ಇದು ಸರಳ ಮತ್ತು ಕ್ಲಾಸಿಯಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಮ್ಯಾಟ್ ಅಥವಾ ಬೀಡ್ಸ್ ಫಿನಿಶ್ ಇರುವ ರಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ.

Image credits: pinterest
ವರ್ಣರಂಜಿತ ಸ್ಟೋನ್ ಡಬಲ್ ಲೇಯರ್ ರಿಂಗ್

ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ಮಿಶ್ರಣ ಬೇಕಿದ್ದರೆ, ಈ ವರ್ಣರಂಜಿತ ಸ್ಟೋನ್ ಡಬಲ್ ಲೇಯರ್ ರಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ. ಇಂತಹ ಬೆಳ್ಳಿ ಉಂಗುರಗಳು ವಿಭಿನ್ನ ಮತ್ತು ವಿಶಿಷ್ಟ ಅನುಭವ ನೀಡುತ್ತವೆ.

Image credits: Gemini AI

