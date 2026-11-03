Friend Crush Trend: Gen Z ಯುವಜನರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಈಗ ‘ಫ್ರೆಂಡ್ ಕ್ರಶ್’ ಕೂಡ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಭಾವನೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವರು ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾನೆ ಇಷ್ಟ. ಹಾಗಾದರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ ಕ್ರಶ್ ಎಂದರೇನು? ನಿಮಗೂ ಯಾರ ಮೇಲಾದರೂ ಇಂತಹ ಕ್ರಶ್ ಇದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯುವುದು ಹೇಗೆ?
ನಿಮಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ ಕ್ರಶ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾ?
ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ Gen Z ಯುವಜನರ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಹೊಸ ಪದಗಳು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿವೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಘೋಸ್ಟಿಂಗ್, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಿಚ್ಯುವೇಷನ್ಶಿಪ್. ಆದರೆ ಯಾರನ್ನಾದರೂ ನೋಡಿದಾಗ, ‘ಅಯ್ಯೋ, ಇವರು ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಿದ್ದರೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತಿತ್ತು!’ ಎಂದು ಎಂದಾದರೂ ಅನಿಸಿದೆಯೇ? ಅವರ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಸೆನ್ಸ್, ಸಂಗೀತದ ಅಭಿರುಚಿ, ಹಾಸ್ಯಪ್ರಜ್ಞೆ ಅಥವಾ ಮಾತನಾಡುವ ಶೈಲಿ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಇಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದರೆ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸ್ನೇಹ ಬೆಳೆಸಬೇಕು ಎಂದು ಬಯಸುತ್ತೀರಿ. ಆದರೆ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಅಥವಾ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಯಾವುದೇ ಉದ್ದೇಶ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಭಾವನೆಯನ್ನೇ ‘ಫ್ರೆಂಡ್ ಕ್ರಶ್’ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.
Gen Z ಯುವಜನರಲ್ಲಿ ಈ ಭಾವನೆ ಕಾಲೇಜು, ಕಚೇರಿ, ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು, ಕೆಫೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಯಾರದ್ದಾದರೂ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ ಸ್ಟೋರಿ ನೋಡಿ ಅವರ ಸಂಗೀತದ ಅಭಿರುಚಿ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಬಹುದು. ಅಥವಾ ಯಾವುದಾದರೂ ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರ ಹಾಸ್ಯಪ್ರಜ್ಞೆ ನೋಡಿ, ‘ಇವರೊಂದಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ನೇಹ ಬೆಳೆಸಬಹುದು’ ಎಂದು ಅನಿಸಬಹುದು.
ನಿಮಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ ಕ್ರಶ್ ಇದೆಯೇ? ಗುರುತಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?
ಅವರ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ ಸ್ಟೋರಿ ಮತ್ತು ಪೋಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ನೋಡಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೀರಿ
ನೀವು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಅವರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಹರಿಸಲು ಆರಂಭಿಸುತ್ತೀರಿ. ಅವರ ಹೊಸ ಪೋಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಸ್ಟೋರಿಯನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಸಂತೋಷವಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನು ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಆಸಕ್ತಿ ಮೂಡುತ್ತದೆ.
ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸಂಗೀತ, ಸಿನಿಮಾಗಳು ಮತ್ತು ಇಷ್ಟದ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಲು ಬಯಸುತ್ತೀರಿ
ನಿಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಅಭಿರುಚಿಗಳು ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ನಿಮಗೆ ಅನಿಸುತ್ತದೆ. ಯಾವುದಾದರೂ ದಿನ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕುಳಿತು ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಹಾಡುಗಳು, ಸಿನಿಮಾಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಆಸಕ್ತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ದೀರ್ಘವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಬಯಸುತ್ತೀರಿ.
ಅವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಮಾತುಕತೆ ಆರಂಭಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಬಯಸುತ್ತೀರಿ
ಅವರೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಗುರುತಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಲು ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಬಯಸುತ್ತೀರಿ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನೀವೇ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತು ಆರಂಭಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಹುಡುಕುತ್ತೀರಿ. ಆದರೆ ಹೇಗೆ ಮಾತನಾಡಲು ಆರಂಭಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದು ಅರ್ಥವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ನಿಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಅಭಿರುಚಿ ಮತ್ತು ಆಲೋಚನೆಗಳು ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾಗಿವೆ ಎಂದು ಅನಿಸುತ್ತದೆ
ಅವರ ಮಾತುಗಳು, ಹಾಸ್ಯಪ್ರಜ್ಞೆ ಮತ್ತು ಆಲೋಚನೆಗಳು ನಿಮ್ಮಂತೆಯೇ ಇವೆ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ಅನಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮಿಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಸ್ನೇಹ ಬೆಳೆದರೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಮಯ ಕಳೆಯಬಹುದು ಎಂಬ ಭಾವನೆ ಮೂಡುತ್ತದೆ.
ಅವರೊಂದಿಗೆ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಲು ಮತ್ತು ಗ್ರೂಪ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಲು ಬಯಸುತ್ತೀರಿ
ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರ ಗುಂಪಿನ ಭಾಗವಾದರೆ, ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಫೆಗೆ ಹೋಗುವುದು, ಸಿನಿಮಾ ನೋಡುವುದು ಅಥವಾ ವಾರಾಂತ್ಯದ ಪ್ರವಾಸದ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸುವುದು ಬೆಸ್ಟ್ ಎಂದು ಅನಿಸುತ್ತದೆ.