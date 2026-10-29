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- ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಬ್ಯಾಕಪ್ ಆಪ್ಷನ್! Gen Z ಡೇಟಿಂಗ್ನ ಹೊಸ ಬೆಂಚಿಂಗ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾ?
ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಬ್ಯಾಕಪ್ ಆಪ್ಷನ್! Gen Z ಡೇಟಿಂಗ್ನ ಹೊಸ ಬೆಂಚಿಂಗ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾ?
Benching Trend: ಡೇಟಿಂಗ್ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಬೆಂಚಿಂಗ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಎಂದರೇನು? ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ? ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತಾ, ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ನೀಡದೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬ್ಯಾಕಪ್ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ವರ್ತನೆಯೇ ಬೆಂಚಿಂಗ್.
ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕಪ್ ಆಯ್ಕೆ!
ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಡೇಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುವುದು ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ನೀಡುವುದು ಎರಡೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಷಯಗಳಾಗುತ್ತಿವೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾನೆ, ಫ್ಲರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ, ನಿಮ್ಮ ಯೋಗಕ್ಷೇಮ ವಿಚಾರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಸ್ಪಷ್ಟ ಉತ್ತರ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮಿಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಸಂಬಂಧ ಮುಂದುವರಿಯಬಹುದು ಎಂದು ನಿಮಗೆ ಅನಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಎದುರಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವುದೂ ಇಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮಿಂದ ದೂರವಾಗುವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಡೇಟಿಂಗ್ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ವರ್ತನೆಯನ್ನು ಬೆಂಚಿಂಗ್ (Benching) ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಬೆಂಚಿಂಗ್ ಎಂದರೇನು?
ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಮೊದಲ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುವ ಬದಲು, ಬ್ಯಾಕಪ್ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದೇ ಬೆಂಚಿಂಗ್. ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಆಟಗಾರನೊಬ್ಬ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಆಡುವ ಬದಲು ತನ್ನ ಸರದಿಗಾಗಿ ಬೆಂಚ್ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತು ಕಾಯುವಂತೆ, ಡೇಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಾಯುವಂತೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎದುರಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಾಗ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾನೆ, ನಿಮ್ಮ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಸ್ಟೋರಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಾನೆ ಅಥವಾ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಮೆಸೇಜ್ ಕಳುಹಿಸಿ ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಭೇಟಿಯಾಗುವ, ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಅಥವಾ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವ ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯುತ್ತಾನೆ.
ಬೇರೆಯವರೊಂದಿಗೆ ಡೇಟಿಂಗ್
ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ನೀವು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹಲವು ಸಮಯದಿಂದ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಎಂದುಕೊಳ್ಳಿ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಆತ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಚಾಟ್ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಮತ್ತೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಹಲವು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಕಾಣೆಯಾಗುತ್ತಾನೆ. ನೀವು ಆತನಿಂದ ದೂರವಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗ, ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ “ಹಾಯ್, ಹೇಗಿದ್ದೀಯಾ?” ಅಥವಾ “ತುಂಬಾ ದಿನಗಳಿಂದ ಮಾತನಾಡಿಯೇ ಇಲ್ಲ” ಎಂಬ ಮೆಸೇಜ್ ಬರುತ್ತದೆ. ಆತ ಈಗ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಗಂಭೀರವಾಗುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ಅನಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಅಂತರ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಆತ ಬೇರೆಯವರೊಂದಿಗೆ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿರಬಹುದು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಎರಡನೇ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿರಬಹುದು.
ಜನರು ಹೀಗೆ ಏಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ?
ಕೆಲವರು ಒಂಟಿಯಾಗಿರಲು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ತಮ್ಮ ಮುಂದಿರುವ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ತೆರೆದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ತಮಗೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಸಂಬಂಧ ಬೇಕೇ ಬೇಡವೇ ಎಂಬುದೇ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡೇಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಜನರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗುವುದು ಸುಲಭವಾಗಿರುವುದರಿಂದಲೂ ಕೆಲವರು ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಜನರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ.
ನೀವು ಯಾರಿಗಾದರೂ ಬ್ಯಾಕಪ್ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದೀರಾ ಎಂದು ಗುರುತಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?
ಯಾರಾದರೂ ಪದೇಪದೇ ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿಸಿ ನಂತರ ಕಾಣೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಭೇಟಿಯಾಗುವ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಸಂಬಂಧದಂತಹ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅವರ ಈ ವರ್ತನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲದಲ್ಲೇ ಉಳಿಯುವ ಬದಲು, ಎದುರಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಕೇಳಿ, ಈ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ಅವರು ಏನನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ.
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