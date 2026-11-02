ನೀತಾ ಅಂಬಾನಿ ಅವರು ಮುಖೇಶ್ ಅಂಬಾನಿ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾಗುವ ಮುನ್ನ ತಾವು ಶಿಕ್ಷಕಿಯಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯುವ ಷರತ್ತು ವಿಧಿಸಿದ್ದರು. ಮದುವೆಯ ನಂತರವೂ ಅವರು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಕೇವಲ 800 ರೂಪಾಯಿ ಸಂಬಳಕ್ಕೆ ನರ್ಸರಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಠ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದು ಅವರ ಸರಳತೆ ಮತ್ತು ಬೋಧನೆಯ ಮೇಲಿನ ಅಪಾರ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
ಮುಂಬೈ(ನ.02): ಭಾರತದ ಪ್ರಭಾವಿ ಉದ್ಯಮಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದ ಮುಖೇಶ್ ಅಂಬಾನಿ ಅವರ ಪತ್ನಿ ನೀತಾ ಅಂಬಾನಿ ಇಂದು ಉದ್ಯಮ, ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಸಮಾಜಸೇವೆಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಗುರುತನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಿಲಯನ್ಸ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ನ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಧೀರೂಭಾಯಿ ಅಂಬಾನಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಸ್ಥಾಪನೆಯವರೆಗೆ ಹಲವು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಅಂಬಾನಿ ಕುಟುಂಬದ ಸೊಸೆಯಾಗುವ ಮುನ್ನ ನೀತಾ ಅಂಬಾನಿ ಅವರ ಜೀವನವೇ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿತ್ತು. ಅವರು ಭರತನಾಟ್ಯ ಕಲಾವಿದೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕಿಯಾಗಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದರು.
ಕುತೂಹಲದ ಸಂಗತಿಯೆಂದರೆ, ಶಿಕ್ಷಕ ವೃತ್ತಿಯ ಮೇಲಿನ ಅವರ ಪ್ರೀತಿ ಮುಖೇಶ್ ಅಂಬಾನಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮದುವೆಯಾಗುವ ನಿರ್ಧಾರದಲ್ಲೂ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿತ್ತು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಈ ದಂಪತಿ ಹಿಂದೊಮ್ಮೆ ನೀಡಿದ್ದ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದು ಇದೀಗ ಮತ್ತೆ ಚರ್ಚೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದು, ಮದುವೆಗೂ ಮುನ್ನ ನೀತಾ ಅಂಬಾನಿ ವಿಧಿಸಿದ್ದ ಷರತ್ತು ಮತ್ತು ಅವರ ಆರಂಭಿಕ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಮದುವೆಯಾದ ಮೇಲೂ ಶಿಕ್ಷಕಿಯಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯಬೇಕೆಂಬ ಆಸೆ
ನೀತಾ ದಲಾಲ್ ಆಗಿ ಜನಿಸಿದ ನೀತಾ ಅಂಬಾನಿ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದವರು. ಅವರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ನೃತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಆಸಕ್ತಿ ಇತ್ತು. ಭರತನಾಟ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಅವರ ಪ್ರತಿಭೆ ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ಧೀರೂಭಾಯಿ ಅಂಬಾನಿ ಹಾಗೂ ಕೋಕಿಲಾಬೆನ್ ಅಂಬಾನಿ, ತಮ್ಮ ಪುತ್ರ ಮುಖೇಶ್ ಅಂಬಾನಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ನೀತಾ ಅವರ ವಿವಾಹದ ಬಗ್ಗೆ ಆಲೋಚಿಸಿದ್ದರು.
ನೀತಾ ಅವರ ಪ್ರತಿಭೆಯಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತರಾದ ಧೀರೂಭಾಯಿ ಅಂಬಾನಿ, ತಮ್ಮ ಮಗನಿಗೆ ನೀತಾ ಅವರನ್ನು ವಧುವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಪ್ರಸ್ತಾಪವನ್ನು ಅವರ ತಂದೆಯ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟರು. ಆದರೆ, ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ಉದ್ಯಮ ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಅಂಬಾನಿ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸೊಸೆಯಾಗಿ ಹೋಗುವ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನೀತಾ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂಜರಿದಿದ್ದರು. ತಮ್ಮ ಸರಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದ ಅವರಿಗೆ ಆ ಜೀವನಶೈಲಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಅನುಮಾನಗಳಿದ್ದವು.
ಮದುವೆಯ ಪ್ರಸ್ತಾಪವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವ ಮುನ್ನ ನೀತಾ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಷರತ್ತನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟಿದ್ದರು. ಅದೇನೆಂದರೆ, ಮದುವೆಯಾದ ಬಳಿಕವೂ ತಾವು ಶಿಕ್ಷಕಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದು ಅವರ ಬಯಕೆಯಾಗಿತ್ತು. ಬೋಧನೆ ಅವರಿಗೆ ಕೇವಲ ಉದ್ಯೋಗವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಂತೃಪ್ತಿಯೂ ದೊರೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ, ಮದುವೆಯ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಲು ಅವರು ಬಯಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಮುಖೇಶ್ ಅಂಬಾನಿ ಅವರ ಆಸೆಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ನೀಡಿದ ಬಳಿಕ ಇಬ್ಬರೂ ವಿವಾಹವಾದರು.
ಶಿಕ್ಷಕಿಯಾಗಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹800 ಸಂಬಳ
ಅಂಬಾನಿ ಕುಟುಂಬದ ಸೊಸೆಯಾದ ಬಳಿಕವೂ ನೀತಾ ಅಂಬಾನಿ ತಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಕೈಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ಸಿಮಿ ಗರೆವಾಲ್ ನಡೆಸಿಕೊಡುತ್ತಿದ್ದ ಜನಪ್ರಿಯ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಸಂದರ್ಶನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ‘ರಾಂಡೆವೂ ವಿತ್ ಸಿಮಿ ಗರೆವಾಲ್’ನ ಹಳೆಯ ಸಂಚಿಕೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಈ ದಂಪತಿ ತಮ್ಮ ಆರಂಭಿಕ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದರು. ಮದುವೆಯಾದ ನಂತರದ ವರ್ಷದಲ್ಲೂ ನೀತಾ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದರು ಎಂದು ಮುಖೇಶ್ ಅಂಬಾನಿ ಆ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅವರು ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ನರ್ಸರಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ತಿಂಗಳಿಗೆ ಸುಮಾರು ₹800 ಸಂಬಳ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಸಂದರ್ಶನದ ವೇಳೆ ಮುಖೇಶ್ ಅಂಬಾನಿ ತಮಾಷೆಯಾಗಿ, ನೀತಾ ಅವರ ಸಂಬಳವನ್ನು ತಮ್ಮಿಬ್ಬರ ರಾತ್ರಿ ಊಟದ ಖರ್ಚಿಗೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರಂತೆ. ಅಷ್ಟೊಂದು ಶ್ರೀಮಂತ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಬಳಿಕವೂ ನೀತಾ ಶಿಕ್ಷಕಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದುದನ್ನು ಕಂಡು ಕೆಲವರು ನಗುತ್ತಿದ್ದುದನ್ನೂ ಅವರು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಈ ಕೆಲಸ ತಮಗೆ ಅಪಾರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಂತೃಪ್ತಿ ನೀಡುತ್ತಿತ್ತು ಎಂಬುದು ನೀತಾ ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಾಗಿತ್ತು. ಇಂದಿನ ಐಷಾರಾಮಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಕ್ಕಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿದ್ದ ಅವರ ಜೀವನದ ಮತ್ತೊಂದು ಮುಖವನ್ನು ಈ ಘಟನೆ ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತದೆ.