ಗಂಡ-ಹೆಂಡತಿ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ, ವಿವಾಹೇತರ ಸಂಬಂಧ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ ಪತ್ನಿಗೆ ಜೀವನಾಂಶ ನೀಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮಹತ್ವದ ತೀರ್ಪು ನೀಡಿದೆ. ಜೀವನಾಂಶ ಬೇಡವೆಂದು ಮೊದಲೇ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದರೂ, ವಿಚಾರಣಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ನೀಡಿದ್ದ 10 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಪರಿಹಾರದ ಆದೇಶವನ್ನು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದೆ.

ವಿಚ್ಛೇದನ ಪ್ರಕರಣವೊಂದರಲ್ಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ ತೀರ್ಪನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಪರಸ್ಪರ ಒಪ್ಪಿಗೆಯ ಮೇರೆಗೆ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆಯುವಾಗ, ತನ್ನ ಪತಿಗೆ ವಂಚಿಸಿ ಬೇರೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿರುವುದಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ ಪತ್ನಿಗೆ ಜೀವನಾಂಶ ನೀಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ವಿಚಾರಣಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ನೀಡಿದ್ದ 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಜೀವನಾಂಶದ ಆದೇಶವನ್ನು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದೆ.

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ಪ್ರಕರಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಏನು?

ಗುವಾಹಟಿ ಮೂಲದ ದಂಪತಿ ಪರಸ್ಪರ ಒಪ್ಪಿಗೆಯ ಮೇರೆಗೆ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆಯಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪತ್ನಿಯು ತನಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಮಧ್ಯಂತರ ಅಥವಾ ಖಾಯಂ ಜೀವನಾಂಶ (Alimony) ಬೇಡವೆಂದು ಮೊದಲೇ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಜಂಟಿ ಅಫಿಡವಿಟ್‌ನಲ್ಲೂ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಇಬ್ಬರೂ ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಪ್ರಕರಣದ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ವಿಚಾರಣಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು, ಮಹಿಳೆಯ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತಗೊಳಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಪತಿ ತನ್ನ ಪತ್ನಿಗೆ 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಆದೇಶಿಸಿತ್ತು. ಈ ಆದೇಶವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಪತಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದ್ದರು.

ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನೀಡಿದ ಕಾರಣಗಳೇನು?

ಪ್ರಕರಣದ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಮೃದುಲ್ ಕುಮಾರ್ ಕಲಿತಾ ಅವರಿದ್ದ ಪೀಠವು ವಿಚಾರಣಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ನಡೆಯನ್ನು ತಳ್ಳಿಹಾಕಿತು. ಹೈಕೋರ್ಟ್ ತನ್ನ ತೀರ್ಪಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಮೂರು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದೆ:

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ಜೀವನಾಂಶಕ್ಕೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇರಲಿಲ್ಲ: ಪತ್ನಿಯ ಕಡೆಯಿಂದ ಜೀವನಾಂಶಕ್ಕಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಲಿಖಿತ ಅಥವಾ ಮೌಖಿಕ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ತನ್ನ ವಿವೇಚನೆ ಬಳಸಿ ಹಣ ನೀಡಲು ಆದೇಶಿಸಿರುವುದು ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಲ್ಲ.

ಸ್ವಯಂ ಒಪ್ಪಂದ: ವಿಚ್ಛೇದನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತನಗೆ ಯಾವುದೇ ಹಣ ಬೇಡವೆಂದು ಪತ್ನಿ ಮೊದಲೇ ಲಿಖಿತ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಆದೇಶ ನೀಡುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ.

ವಿವಾಹೇತರ ಸಂಬಂಧದ ಒಪ್ಪಿಗೆ: ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ, ತನಗೆ ಬೇರೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧವಿದೆ ಎಂದು ಪತ್ನಿಯೇ ಸ್ವತಃ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಕಾರ, ಪತಿಗೆ ನಿಷ್ಠಳಾಗಿರದ ಅಥವಾ ವಿವಾಹೇತರ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿರುವ ಪತ್ನಿ ಜೀವನಾಂಶ ಪಡೆಯಲು ಅರ್ಹಳಲ್ಲ ಎಂಬ ಅಂಶವನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿದೆ.

ಕಾನೂನು ಚೌಕಟ್ಟಿನ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ:

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವಿಚ್ಛೇದನದ ನಂತರ ಮಹಿಳೆಯ ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆಗಾಗಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳು ಜೀವನಾಂಶಕ್ಕೆ ಆದೇಶಿಸುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯೇ ತನ್ನ ತಪ್ಪನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಮತ್ತು ಸ್ವ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಜೀವನಾಂಶವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿರುವುದು ಪತಿಯ ಪರವಾಗಿ ತೀರ್ಪು ಬರಲು ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಈ ತೀರ್ಪು ವಿಚ್ಛೇದನ ಮತ್ತು ಜೀವನಾಂಶಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಮತ್ತು ನೈತಿಕತೆಯ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದಿದೆ. ಸದ್ಯ ಹೈಕೋರ್ಟ್‌ನ ಈ ಆದೇಶವು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.