Man chopped own genital after wife denied intimacy ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯಿಂದ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಭೋಗ ಪಡೆಯದ ಕಾರಣ ಹತಾಶೆಯಿಂದ ಆತ್ಮಹ*ತ್ಯೆಯ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ದಾಂಪತ್ಯ ಕಲಹದಿಂದ ಉಂಟಾದ ಭಯಾನಕ ಮತ್ತು ದುರಂತ ಘಟನೆಗೆ ಸಮಾಜ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. 37 ವರ್ಷದ ಘಾಸಿ ರಾಮ್ ಎಂಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯಿಂದ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಭೋಗ ಪಡೆಯದ ಕಾರಣ ಹತಾಶೆಯಿಂದ ಆತ್ಮಹ*ತ್ಯೆಯ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಕುಡಿದ ಮತ್ತಿನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯೊಂದಿಗೆ ಜಗಳವಾಡಿದ ನಂತರ ಅವನು ತನ್ನ ಜನನಾಂಗಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಮತ್ತು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.
ಘಾಸಿ ರಾಮ್ 18 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದು. ಮದುವೆಯಾದ ಎಂಟು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಮಂಜರಿ ದೇವಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದಳು ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಈ ದೀರ್ಘ ಲೈಂಗಿಕ ಅಭಾವವು ಅವರನ್ನು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಕಿರಕಿರಿ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಘಾಸಿ ರಾಮ್ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ.
ಆ ರಾತ್ರಿ, ಘಾಸಿ ರಾಮ್ ಕುಡಿದು ಮನೆಗೆ ಬಂದು, ಪತ್ನಿಯಿಂದ ದೈಹಿಕ ಸಂಭೋಗಕ್ಕೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದಾಗ, ಮಂಜರಿ ದೇವಿ ನಿರಾಕರಿಸಿದರು. ಇದು ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ತೀವ್ರ ವಾಗ್ವಾದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಕೋಪಗೊಂಡ ಘಾಸಿ ರಾಮ್ ಅಡುಗೆಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಹರಿತವಾದ ಅಡುಗೆಮನೆಯ ಚಾಕುವಿನಿಂದ ತನ್ನ ಜನನಾಂಗಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾದ ರಕ್ತಸ್ರಾವದಿಂದಾಗಿ ಅವನು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಕುಸಿದುಬಿದ್ದನು.
ಕಿರುಚಾಟ ಕೇಳಿ ನೆರೆಹೊರೆಯವರು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಧಾವಿಸಿದರು. ಅವರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಮಂಜರಿ ದೇವಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದ ತನ್ನ ಪತಿಯನ್ನು ಹತ್ತಿರದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದರು. ಅಲ್ಲಿ, ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ನಂತರ, ವೈದ್ಯರು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಮೂಲಕ ಕತ್ತರಿಸಿದ ಜನನಾಂಗಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಜೋಡಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು.
ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದು, ಘಾಸಿ ರಾಮ್ ಅವರ ಸ್ಥಿತಿ ಸದ್ಯ ಸ್ಥಿರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜೀವನ ನಡೆಸಲು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೊಂದಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಹೆಂಡತಿಯ ಕಥೆ ನೋಡುವುದಾದರೆ. ಆ ದಿನ ಪತಿ ಅತಿಯಾದ ಮಾದಕ ವ್ಯಸನಿಯಾಗಿದ್ದ ಕಾರಣ ಅವನೊಂದಿಗೆ ದೈಹಿಕ ಸಂಭೋಗ ನಡೆಸಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದಾಗಿ ಮಂಜರಿ ದೇವಿ ಹೇಳಿದ್ದಾಳೆ. ತನ್ನ ಪತಿ ಆತ್ಮಹ*ತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ತಾನು ಜವಾಬ್ದಾರನಲ್ಲ ಮತ್ತು ಘಾಸಿ ರಾಮ್ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಲು ತನ್ನ ಮೇಲೆ ದೂಷಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ.
ಈ ಘಟನೆಯನ್ನು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಯತ್ನಿಸಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವೈವಾಹಿಕ ವಿವಾದ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಅಂಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಮೊಕದ್ದಮೆಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.
ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವೈವಾಹಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಲೈಂಗಿಕ ಅತೃಪ್ತಿ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಉಂಟಾದ ತೀವ್ರ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಹಲವಾರು ನಡೆದಿವೆ ಎಂಬುದು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಸಂಗತಿ. ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಇಂತಹ ಘಟನೆಗಳು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ, ವೈವಾಹಿಕ ಸಮಾಲೋಚನೆ ಮತ್ತು ಮದ್ಯಪಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನ ಹರಿಸುವ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತವೆ.