Relationship tips for boys: ಪ್ರೀತಿಯ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಎದುರಿಗಿರುವ ಹುಡುಗಿಯ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯುವುದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಲ್ಲ. "ಆಕೆ ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಳೆಯೇ ಅಥವಾ ಕೇವಲ ಗೆಳೆಯನಂತೆ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾಳೆಯೇ?" ಎಂಬ ಗೊಂದಲ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಹುಡುಗನನ್ನೂ ಕಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಗೊಂದಲಕ್ಕೆ ತೆರೆ ಎಳೆಯಲು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಡೇಟಿಂಗ್ ಕೋಚ್ ಬ್ಲೇನ್ ಆಂಡರ್ಸನ್ ಕೆಲವು ಇಂಟರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಸಿಕ್ರೆಟ್ಸ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಾಗ ಅಥವಾ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗಿಯನ್ನು ಗಾಢವಾಗಿ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಹುಡುಗರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮೂಡುವ ಮೊದಲ ಪ್ರಶ್ನೆ.. "ಆಕೆಗೆ ಕೂಡ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಇಷ್ಟವಿದೆಯೇ? ಅಥವಾ ನನ್ನನ್ನು ಕೇವಲ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ನೇಹಿತನಂತೆ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾಳೆಯೇ?". ಈ ಗೊಂದಲದಿಂದಾಗಿ ಅನೇಕ ಹುಡುಗರು ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಲಾಗದೆ, ಅವಕಾಶ ಕೈತಪ್ಪಿ ಹೋಗಬಹುದು ಎಂಬ ಭಯದಿಂದ ತೊಳಲಾಡುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ.
ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ, ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಡೇಟಿಂಗ್ ಕೋಚ್ ಬ್ಲೇನ್ ಆಂಡರ್ಸನ್ ತಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ವಿಡಿಯೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ, ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗಿಗೆ ನೀವು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಇಷ್ಟವಾದರೆ, ಆಕೆಯ ನಡವಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣವೇ ಕಂಡುಬರುವ 5 ಸಂಕೇತಗಳನ್ನು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಇಷ್ಟಪಡುವ ಹುಡುಗಿಯ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಎಂದು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವ ಆ ಐದು ಅದ್ಭುತ ರಹಸ್ಯಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ..
ನೀವು ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ರಿಪ್ಲೈ
ಇಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಕೈಯಲ್ಲೂ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಇರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಆಕೆಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಆಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುವ ರೀತಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ಆಕೆಯ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಅಳೆಯಬಹುದು. ಆಕೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಆಸಕ್ತಿ ಇದ್ದರೆ, ನೀವು ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ರಿಪ್ಲೈ ನೀಡುತ್ತಾಳೆ. ಬೇಕಂತಲೇ ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಯುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು ಅಥವಾ ಕೇವಲ 'ಹ್ಮ್', 'ಓಕೆ' ಅಂತಹ ಸಣ್ಣ ಪದಗಳೊಂದಿಗೆ ಚಾಟಿಂಗ್ ಮುಗಿಸುವುದು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಲು ಆಕೆ ತುಂಬಾ ಉತ್ಸಾಹ ತೋರಿಸುತ್ತಾಳೆ.
ಹಗ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಅಪ್ಪಿಕೊಳ್ತಾಳೆ
ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸ್ಪರ್ಶ ನೂರು ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಸಮಾನ. ಸ್ನೇಹಿತರ ನಡುವೆ ನೀಡುವ ಹಗ್ ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ಯಾಲಿಟಿಯಂತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ನೀವು ಆಕೆಯನ್ನು ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಕರೆದುಕೊಂಡಾಗ, ಆಕೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಮತ್ತು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ತಬ್ಬಿಕೊಂಡರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಡಗಿದೆ ಎಂದು ಅರ್ಥ. ನಿಮ್ಮ ತೋಳುಗಳಲ್ಲಿ ಆಕೆ ತುಂಬಾ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಶಾಂತವಾಗಿ ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಆ ಆಲಿಂಗನವೇ ದೊಡ್ಡ ಸಾಕ್ಷಿ.
ನೀವು ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ತಾಳೆ
ನಾವು ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಎದುರಿಗಿರುವವರು ಗಮನ ಕೊಡದಿದ್ದರೆ ಬೇಸರವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ನೀವು ಇಷ್ಟಪಡುವ ಹುಡುಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮಾತುಗಳನ್ನು ತುಂಬಾ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಎಂದರೆ, ಆಕೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ತುಂಬಾ 'ಸ್ಪೆಷಲ್' ಎಂದು ಅರ್ಥ. ಫೋನ್ ನೋಡುತ್ತಾ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಗಮನ ಹರಿಸದೆ, ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ನೋಡುತ್ತಾ ನೀವು ಹೇಳುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಣ್ಣ ವಿಷಯವನ್ನು ಆಕೆ ಮನಸ್ಸಿಟ್ಟು ಕೇಳುತ್ತಾಳೆ.
ನೀವು ಜೋಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮನಃಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಗುತ್ತಾಳೆ
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಹುಡುಗನೂ ದೊಡ್ಡ ಕಾಮಿಡಿಯನ್ ಆಗಿರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ನೀವು ಮಾಡುವ ಜೋಕ್ಗಳು ಅಷ್ಟೊಂದು ನಗು ತರಿಸದೆಯೂ ಇರಬಹುದು. ಆದರೆ ಆಕೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇಷ್ಟವಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಜೋಕ್ಗಳಿಗೂ ಆಕೆ ಬಿದ್ದು ಬಿದ್ದು ನಗುತ್ತಾಳೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆಕೆ ಆನಂದಿಸುತ್ತಿರುವುದು ನಿಮ್ಮ ಜೋಕ್ ಅಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಕಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಸಮಯವನ್ನು. ನಿಮ್ಮ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ನೋಡಲು ಆಕೆ ಕೂಡ ಮುಗುಳ್ನಗುತ್ತಾಳೆ.
ಹೊರಗೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂದ್ರೆ ತಕ್ಷಣ 'ಯೆಸ್' ಅಂತಾಳೆ
ಇದು ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಪ್ರಮುಖವಾದ 'ಫೈನಲ್ ಟೆಸ್ಟ್'. ನೀವು ಕಾಫಿಗೋ ಅಥವಾ ಸಿನಿಮಾಗೋ ಹೊರಗೆ ಹೋಗೋಣ ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗ, ಆಕೆ ಯಾವುದೇ ನೆಪಗಳನ್ನು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ. "ನನಗೆ ಸಮಯವಿಲ್ಲ", "ಬ್ಯುಸಿ ಇದ್ದೇನೆ" ಅಂತಹ ಮಾತುಗಳು ಆಕೆಯಿಂದ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಆನಂದದಿಂದ ತಕ್ಷಣ 'ಯೆಸ್' ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾಳೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಕೆಲಸವಿದ್ದರೂ, "ಮತ್ತೊಂದು ದಿನ ಹೋಗೋಣವೇ?" ಎಂದು ಪರ್ಯಾಯ ಸಮಯವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾಳೆ.