ಭಾರತೀಯ ಯುವಜನತೆ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯನ್ನು (ಎಐ) ತಮ್ಮ ಆಪ್ತ ಸ್ನೇಹಿತನಂತೆ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಐಲ್ (Aisle) ಆ್ಯಪ್ನ ಸಮೀಕ್ಷೆ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಬಯೋ ಬರೆಯಲು ಹಾಗೂ ಮೆಸೇಜ್ ಸರಿಪಡಿಸಲು ಎಐ ನೆರವು ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರೂ, ನಕಲಿ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಅವರು ಒಪ್ಪುವುದಿಲ್ಲ. ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಏನೇ ಇದ್ದರೂ, ಅಂತಿಮವಾಗಿ ನೈಜ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಗೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮನ್ನಣೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು: ಇಂದಿನ ಡಿಜಿಟಲ್ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತ ಸಂಗಾತಿಯನ್ನು ಹುಡುಕುವುದು ಹಾಗೂ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದು ಅಷ್ಟೇನೂ ಸುಲಭದ ಮಾತಲ್ಲ. ಒಂದೇ ಒಂದು ತಪ್ಪಾದ ಮೆಸೇಜ್ ಅಥವಾ ಅನಗತ್ಯ ಮಾತು ಇಡೀ ಸಂಬಂಧವನ್ನೇ ಹಳಸುವಂತೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಹೀಗಾಗಿ ಭಾರತದ ಯುವ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ (ಅವಿವಾಹಿತರು) ಪ್ರೀತಿಯ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಎಡವಟ್ಟಾಗದಂತೆ ತಡೆಯಲು ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯ ಮೊರೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ರಸವತ್ತಾದ ವಿಚಾರ ನೂತನ ಸಮೀಕ್ಷೆಯೊಂದರಿಂದ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿದೆ.
ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ಡೇಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ 'ಐಲ್' (Aisle) ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಹೊಸ ವರದಿಯಲ್ಲಿ, ಭಾರತೀಯ ಯುವಜನತೆ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಡೇಟಿಂಗ್ಗಾಗಿ ಎಐ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಅಂಕಿ-ಅಂಶಗಳು ಹೊರಬಿದ್ದಿವೆ. ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳಲ್ಲಿರುವ 18 ರಿಂದ 45 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಸುಮಾರು 8,240 ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ಈ ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.
'ಮ್ಯಾಚ್ ಮೇಕರ್' ಅಲ್ಲ, ಎಐ ಈಗ ಹೊಸ 'ವಿಂಗ್ಮ್ಯಾನ್'!
ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತೀಯರು ಎಐ ಅನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಜೋಡಿ ಹುಡುಕಿಕೊಡುವ 'ಮ್ಯಾಚ್ ಮೇಕರ್' ಆಗಿ ನೋಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ತಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಆಪ್ತ ಸ್ನೇಹಿತ ಅಥವಾ 'ವಿಂಗ್ಮ್ಯಾನ್' ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ:
ಆಕರ್ಷಕ ಬಯೋ ಬರವಣಿಗೆ: ಶೇಕಡಾ 46ರಷ್ಟು ಜನ ಡೇಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರೊಫೈಲ್ 'ಬಯೋ' (Bio) ಬರೆಯಲು ಮತ್ತು ತಮ್ಮನ್ನು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಬಿಂಬಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಎಐ ನೆರವು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಮೆಸೇಜ್ ಪರಿಶೀಲನೆ: ಶೇಕಡಾ 51.2ರಷ್ಟು ಮಂದಿ, ತಾವು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟವರಿಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಕಳುಹಿಸುವ ಮುನ್ನ "ನಾನು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿರುವ ಮೆಸೇಜ್ ಸರಿಯಾಗಿದೆಯೇ?" ಎಂದು ಎಐ ಮೂಲಕ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ, ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ನಂತರವೇ ಸಾಗಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಸ್ನೇಹಿತರಿಗಿಂತ ಎಐ ಮೇಲೆಯೇ ನಂಬಿಕೆ!
ಶೇಕಡಾ 53.1ರಷ್ಟು ಯುವತಿಯರು ತಮ್ಮ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಗೊಂದಲಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ತಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಗೆಳತಿಯರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಎಐ ಅನ್ನು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. "ಸ್ನೇಹಿತರ ಬಳಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡರೆ ಜಡ್ಜ್ (ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತಳೆಯುವುದು) ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಎಐ ನಮ್ಮ ಕಥೆಯನ್ನು ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಕೇಳಿ ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತ ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತದೆ" ಎಂಬುದು ಯುವತಿಯರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ.
ಹುಡುಗರು ಮತ್ತು ಹುಡುಗಿಯರ ಎಐ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ!
ಡೇಟಿಂಗ್ ಅಖಾಡದಲ್ಲಿ ಯುವಕರು ಮತ್ತು ಯುವತಿಯರು ಎಐ ಬಳಸುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ:
ಹುಡುಗರ ನಡೆ: ಶೇಕಡಾ 48ರಷ್ಟು ಯುವಕರು ಬಯೋ ಬರೆಯಲು ಎಐ ಬಳಸಿದರೆ, ಶೇಕಡಾ 38.6ರಷ್ಟು ಯುವಕರು ಹುಡುಗಿಯರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸುವ 'ಫಸ್ಟ್ ಮೆಸೇಜ್' ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಮಾಡಲು ಎಐ ಸಹಾಯ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.
ಹುಡುಗಿಯರ ನಿಲುವು: ಯುವತಿಯರ ಆಲೋಚನಾ ಶೈಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ. ಶೇಕಡಾ 60.5ರಷ್ಟು ಯುವತಿಯರ ಪ್ರಕಾರ, "ಮನಸ್ಸಿನ ಮಾತನ್ನು ಎಐ ಮೂಲಕ ಹೇಳಿದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನೈಜತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ". ಹೀಗಾಗಿ ಶೇಕಡಾ 51.9ರಷ್ಟು ಹುಡುಗಿಯರು ಎಐ ಮೂಲಕ ಬರೆಸಿದ್ದು ಎಂದು ಎದ್ದು ಕಾಣುವ ಮೊದಲ ಮೆಸೇಜ್ಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ತಿರಸ್ಕರಿಸುತ್ತಾರೆ .
ಫೋಟೋ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರೆ ಬ್ರೇಕಪ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ!
ಎಐ ಬಳಸಿ ಬರೆದ ಮೆಸೇಜ್ಗಳನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಭಾರತೀಯರು, ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಫೋಟೋ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ರಾಜಿ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಶೇಕಡಾ 47.9ರಷ್ಟು ಮಂದಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಕೃತಕ ಫಿಲ್ಟರ್ ಇಲ್ಲದ, ಅತ್ಯಂತ ನೈಜತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿರುವ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಫೋಟೋಗಳೇ ಇಷ್ಟವಾಗುತ್ತವೆ.
ತಾವು ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಫೋಟೋ ಎಐ ಮೂಲಕ ಎಡಿಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಅಥವಾ ನಕಲಿ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದರೆ, ಶೇಕಡಾ 40.2ರಷ್ಟು ಮಂದಿ ತಮಗೆ ವಂಚನೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ ತಕ್ಷಣವೇ 'ಅನ್ಮ್ಯಾಚ್' ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತಾರೆ.
ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಏನೇ ಇರಲಿ, ಗೆಲ್ಲುವುದು 'ನೈಜ ಪ್ರೀತಿ' ಮಾತ್ರ!
ಈ ಎಲ್ಲಾ ತಾಂತ್ರಿಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ನಡುವೆಯೂ, ಡೇಟಿಂಗ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯರು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಕ್ಕಿಂತ ತಮ್ಮ 'ಅಂತರಂಗದ ಧ್ವನಿಗೆ' ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು ಸಮೀಕ್ಷೆಯಿಂದ ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ. ಶೇಕಡಾ 64.2ರಷ್ಟು ಜನ ಈಗಲೂ ಎಐ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಕ್ಕಿಂತ ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಬುದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಒಳಮನಸ್ಸಿನ ಭಾವನೆಗಳನ್ನೇ ಬಲವಾಗಿ ನಂಬುತ್ತಾರೆ.
"ಮೆಸೇಜ್ ಬರೆಯಲು ಅಥವಾ ಮಾತು ಆರಂಭಿಸಲು ಎಐ ನಮಗೆ ಸಹಾಯಕನಾಗಿ ನಿಲ್ಲಬಹುದು. ಆದರೆ ಎದುರಿಗಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮೇಲಿನ ನಂಬಿಕೆ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಮತ್ತು ನೈಜ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಯಾವುದೇ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಥವಾ ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ."
— ಅರೌಬಾ ಕಬೀರ್, ಕೌನ್ಸೆಲಿಂಗ್ ಸೈಕಾಲಜಿಸ್ಟ್, ಐಲ್ ಆ್ಯಪ್
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಇಂದಿನ ಯುವಜನತೆ ಎಐ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ತಮ್ಮ ಪ್ರೇಮ ಪಯಣದ 'ಸಹಾಯಕ'ನಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆಯೇ ಹೊರತು, ಅದನ್ನೇ 'ಪ್ರೀತಿ' ಎಂದು ಭಾವಿಸಿಲ್ಲ. ಕಾಲ ಎಷ್ಟೇ ಬದಲಾದರೂ ಇಬ್ಬರು ಮನಸ್ಸುಗಳ ನಡುವಿನ ನೈಜ ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಗೆ ಪರ್ಯಾಯವಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ವರದಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.