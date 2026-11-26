ನಂಜನಗೂಡು ಶಾಸಕ ದರ್ಶನ್ ಧ್ರುವನಾರಾಯಣ ಅವರು ಸಂವಿಧಾನ ದಿನದಂದು ಡಾ. ಶ್ರೀನಿಧಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ರಾಮನಗರದ ಜಾನಪದ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸರಳವಾಗಿ ವಿವಾಹವಾದರು. ರಾಷ್ಟ್ರಕವಿ ಕುವೆಂಪು ಅವರ ಆಶಯದಂತೆ ಮಂತ್ರಮಾಂಗಲ್ಯ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಮದುವೆ ನೆರವೇರಿದ್ದು, ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಗಣ್ಯರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.
ರಾಮನಗರ (ನ.26): ಸಂವಿಧಾನ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಕವಿ ಕುವೆಂಪು ಅವರ ಆಶಯದಂತೆ ಮಂತ್ರಮಾಂಗಲ್ಯದ ಮೂಲಕ ರಾಮನಗರದ ಜಾನಪದ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಂಜನಗೂಡು ಶಾಸಕ ದರ್ಶನ್ ಧ್ರುವನಾರಾಯಣ ಮತ್ತು ಮಂಡ್ಯ ಮೂಲದ ವೈದ್ಯೆ ಡಾ. ಶ್ರೀನಿಧಿ ಅವರು ಸರಳವಾಗಿ ವಿವಾಹವಾದರು.
ಬೆಂಗಳೂರು–ಮೈಸೂರು ಹಳೆಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿಯೇ ಇರುವ ಜಾನಪದ ಲೋಕವು ಗಣ್ಯರ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದ್ದು, ಸರಳ ವಿವಾಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದರೂ ಹಲವು ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಆಹ್ವಾನ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ವಿವಾಹ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಾ. ಜಿ. ಪರಮೇಶ್ವರ ಅವರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ನೂತನ ದಂಪತಿಗೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದರು.
ವಿವಾಹ ಮತ್ತು ಆರತಕ್ಷತೆಯ ಪ್ರಮುಖ ವಿವರಗಳು
ವಿವಾಹ ಪದ್ಧತಿ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳ: ಸಂವಿಧಾನ ದಿನಾಚರಣೆಯಂದು ರಾಮನಗರದ ಜಾನಪದ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕುವೆಂಪು ಅವರ ಆಶಯದಂತೆ ಸರಳ ಮಂತ್ರಮಾಂಗಲ್ಯ ವಿವಾಹ.
ಗಣ್ಯರ ಉಪಸ್ಥಿತಿ: ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಾ. ಜಿ. ಪರಮೇಶ್ವರ ಹಾಗೂ ಎರಡೂ ಕುಟುಂಬದ ಆಪ್ತರು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್, ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಸಚಿವರು, ಶಾಸಕರು ಹಾಗೂ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಆಹ್ವಾನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಆರತಕ್ಷತೆ: ಜಾನಪದ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ವಿವಾಹದ ಬಳಿಕ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೆಗ್ಗವಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಆರತಕ್ಷತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಲಿದೆ.
ಸರಳ ಸಂಭ್ರಮ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ಹಂತ
ಮಾಜಿ ಸಂಸದ ದಿವಂಗತ ಆರ್. ಧ್ರುವನಾರಾಯಣ ಅವರ ಪುತ್ರ ದರ್ಶನ್ ಧ್ರುವನಾರಾಯಣ ಮತ್ತು ಕೆ.ಆರ್. ಪೇಟೆ ಮೂಲದ ಡಾ. ಶ್ರೀನಿಧಿ ಅವರು ಕಳೆದ ನವೆಂಬರ್ 2ರಂದು ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಜಾನಪದ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸರಳ ವಿವಾಹ ನೆರವೇರಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ಆರತಕ್ಷತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ಸಾಗಿವೆ.