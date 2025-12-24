ನನ್ನ ಬಾಯ್ಫ್ರೆಂಡ್ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧದ ಎಲ್ಲಾ ವಿವರಗಳನ್ನು AI ಜೊತೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಶುರು ಮಾಡಿದಾಗ, ನನ್ನ ನಂಬಿಕೆ ಮುರಿದುಹೋಯ್ತು. ಯಂತ್ರ ಎಷ್ಟೇ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರೂ, ಮನಸ್ಸಿನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮನುಷ್ಯರೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲರು - ಇದು 18 ವರ್ಷದ ಸಂಬಂಧ ಮುರಿದುಬಿದ್ದ ಕಥೆ
ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ AI: ಇದು 38 ವರ್ಷದ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬಳ ಕಥೆ. ಆಕೆ ಕಳೆದ 18 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ತನ್ನ 44 ವರ್ಷದ ಬಾಯ್ಫ್ರೆಂಡ್ ಜೊತೆ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿದ್ದಾಳೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ತನ್ನ ಸಂಗಾತಿ ಸಂಬಂಧದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಲು AI ಬಳಸುತ್ತಿರುವುದು ಆಕೆಗೆ ತಿಳಿಯಿತು. AI ಚಾಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಮಹಿಳೆಗೆ ಆಘಾತವಾಯಿತು. ಈ ಅನುಭವವು ಡಿಜಿಟಲ್ ಟೂಲ್ಸ್ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಂವಹನದ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
AI ತನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಹೇಗೆ ರೂಪಿಸುತ್ತದೆ
AI ತನ್ನದೇ ಆದ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ರೂಪಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆಯೋ ಅದನ್ನೇ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ನೋವು, ನಿರಾಶೆ ಅಥವಾ ಕೋಪದಿಂದ ತನ್ನ ಸಂಗಾತಿಯನ್ನು ಪದೇ ಪದೇ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿ ಚಿತ್ರಿಸಿದರೆ, AI ಆ ಕಥೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಕ್ರಮೇಣ, ಬಳಕೆದಾರನಿಗೆ ತನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು 'ಸಮರ್ಥಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ' ಎಂದು ಅನಿಸಲು ಶುರುವಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಸತ್ಯವು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಕೀರ್ಣ ಮತ್ತು ದ್ವಿಮುಖವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
AI ಉತ್ತರಗಳು ಸಂಗಾತಿಯನ್ನು ಕುತಂತ್ರಿ, ವಿಷಕಾರಿ ಅಥವಾ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನೋವುಂಟು ಮಾಡುವವರೆಂದು ತೋರಿಸಿದಾಗ, ಆ ಆಲೋಚನೆ ನಿಜವಾದ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೂ ಬರುತ್ತದೆ. ಸಹಾನುಭೂತಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ಅನುಮಾನದಿಂದ ನೋಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನು ಸಹ ಗುಪ್ತ 'ಉದ್ದೇಶ' ಹೊಂದಿರುವಂತೆ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಮುರಿದ ನಂಬಿಕೆಯ ನೋವು ಯಾಕಿಷ್ಟು ಡೀಪ್?
ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನೋವು ಕೇವಲ AI ಬಳಕೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಸಂಗಾತಿಯನ್ನು ಅವರ ಅರಿವಿಲ್ಲದೆ ಅಥವಾ ಅವರ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಯಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಭಾವನೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ತಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕಥೆಯನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಯಾರಿಗಾದರೂ ಅನಿಸಿದಾಗ, ಅದು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ವಂಚನೆಯಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತದೆ. ಸಂಬಂಧವು ಈಗಾಗಲೇ ಬಳಲಿಕೆ, ಮಾನಸಿಕ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಅಂತರದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವಾಗ ಇದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸತ್ಯ.
ಮುಂದೆ ಸಾಗಲು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು
AI ಒಂದು ಸಾಧನವಾಗಬಹುದೇ ಹೊರತು, ಸಂಬಂಧದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರವಲ್ಲ. ನಂಬಿಕೆ ಮುರಿದುಹೋದರೆ, ಅದನ್ನು ಕೇವಲ ಮಾನವ ಸಂಭಾಷಣೆಯಿಂದ ಸರಿಪಡಿಸಬಹುದು, ಯಂತ್ರದಿಂದಲ್ಲ. ಮುಕ್ತ ಸಂಭಾಷಣೆ, ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಗಡಿಗಳನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸುವುದು ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಪರ ಕಪಲ್ಸ್ ಥೆರಪಿ ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಹಾಯಕವಾಗಬಹುದು. ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಉಳಿಸಬೇಕೇ ಅಥವಾ ಕೊನೆಗೊಳಿಸಬೇಕೇ ಎಂಬ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿರುವವರೇ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.