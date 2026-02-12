Kiss Day: ಜಗತ್ತಿನ ಮೊದಲ ಮುತ್ತು ಕೊಟ್ಟವರು ಯಾರು? ಜಗತ್ತಿನ ಅತಿ ಉದ್ದದ ಮುತ್ತು ಯಾವುದು? ನೀವು ಕಿಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತದೆ? ಜನರು ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಏಕೆ ಕಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಹೀಗೆ ಕಿಸ್ ಕುರಿತು ಹಲವಾರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಕಿಸ್ ಡೇ
ವ್ಯಾಲೆಂಟೈನ್ಸ್ ವೀಕ್ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಫೆಬ್ರವರಿ 14 ರಂದು ಪ್ರೇಮಿಗಳ ದಿನ. ಈ ದಿನದ ಕೇವಲ ಒಂದು ದಿನ ಮೊದಲು, ಕಿಸ್ ಡೇ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಫೆಬ್ರುವರಿ 13ರಂದು ಕಿಸ್ ಡೇ. ಈ ದಿನದಂದು, ಪ್ರೇಮಿಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಮುತ್ತಿನ ಮೂಲಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರೇಮಿಯನ್ನು ಚುಂಬಿಸುವುದು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವ ಒಂದು ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ. ಇದು ನಾವು ನಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಪದಗಳಿಲ್ಲದೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ತಿಳಿಸುವ ಮಾಧ್ಯಮವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಮನುಷ್ಯರು ಏಕೆ ಚುಂಬಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು ಎಂದು ನೀವು ಎಂದಾದರೂ ಯೋಚಿಸಿದ್ದೀರಾ?
ಜನರು ಏಕೆ ಕಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ?
ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೇ ಮುತ್ತಿನ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಪೋಷಕರು, ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರು ಅಥವಾ ಸಂಬಂಧಿಕರು ತಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು ನಮ್ಮನ್ನು ಚುಂಬಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸಣ್ಣ ಸ್ಪರ್ಶಗಳು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಮೂಡಿಸುತ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ತುಟಿಗಳ ಮೂಲಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮಕ್ಕಳು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಬೆಳೆದಂತೆ, ಆ ಭಾವನೆಯು ಪ್ರೇಮಿ ಅಥವಾ ಸಂಗಾತಿಯನ್ನು ಚುಂಬಿಸುವ ಭಾವನೆಯಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರೀತಿ, ಆಕರ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು ಚುಂಬನವು ಅತ್ಯಂತ ಪವರ್ ಫುಲ್ ಆಗಿರುವ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ.
ಮುತ್ತಿನಿಂದ ಏನೆಲ್ಲಾ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿವೆ?
ಜ್ಞಾನಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಚುಂಬನವು ಮೆದುಳಿನಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಸಂತೋಷದ ಹಾರ್ಮೋನುಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ:
- ಆಕ್ಸಿಟೋಸಿನ್: ಪ್ರೀತಿ, ವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ನಿಕಟತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
- ಡೋಪಮೈನ್: ಆನಂದ ಮತ್ತು ನೆಮ್ಮದಿಯ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ.
- ಸಿರೊಟೋನಿನ್: ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
- ಎಂಡಾರ್ಫಿನ್ಗಳು: ಚುಂಬನವನ್ನು ಆನಂದದಾಯಕವಾಗಿಸುವ ನೈಸರ್ಗಿಕ ನೋವು ನಿವಾರಕ.
ತುಟಿಗಳ ಸ್ಪರ್ಶವು ದೇಹದಾದ್ಯಂತ ರೋಮಾಂಚನವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಜಾಗೃತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಗಾಢಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಒಳ್ಳೆಯ ಮುತ್ತು ಹೃದಯವನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸುವುದಲ್ಲದೆ ದೇಹಕ್ಕೆ ಅರಾಮ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಚುಂಬನ ಹೇಗೆ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿತು?
ಇಂದು ಚುಂಬನವನ್ನು ಪ್ರಣಯದ ಅಂತಿಮ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದಾದರೂ, ಅದು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ತಾಯ್ತನ ಮತ್ತು ಕಾಳಜಿಯಿಂದ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿತು. ಮಾನವ ಇತಿಹಾಸದ ಆರಂಭಿಕ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಬೆಂಕಿ ಮತ್ತು ಅಡುಗೆ ಇನ್ನೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ, ತಾಯಂದಿರು ಆಹಾರವನ್ನು ಅಗಿದು, ಮೃದುಗೊಳಿಸಿ, ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದು ಪಕ್ಷಿಗಳು ತಮ್ಮ ಕೊಕ್ಕಿನಿಂದ ತಮ್ಮ ಮರಿಗಳಿಗೆ ಹೇಗೆ ಆಹಾರವನ್ನು ನೀಡುವಂತೆಯೇ ಇತ್ತು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಇದು ಬದುಕುಳಿಯುವ ತಂತ್ರವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ತುಟಿಗಳ ಸ್ಪರ್ಶವನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯೊಂದಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಕಿಸ್ ಬಗ್ಗೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಏನು ಹೇಳುತ್ತದೆ
ಮಾನವಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಮನೋವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿನ ಹಲವಾರು ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಚುಂಬನವು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಬಂಧಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಸಾಧನವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತೋರಿಸುತ್ತವೆ. ಲಿಪ್-ಟು-ಲಿಪ್ ಕಿಸ್ ಬಹುತೇಕ ಮಾನವರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ವಿಕಸನಗೊಂಡಿತು. ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಡಾರ್ವಿನ್ ತಮ್ಮ ವಿಕಾಸ ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ ಚುಂಬನದ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ವಿಕಾಸದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾನವರು ತಮ್ಮ ವಾಸನೆ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಸಂವೇದನೆಗಳ ಗಮನಾರ್ಹ ಭಾಗವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡರು. ಅನೇಕ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ವಾಸನೆ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸೂಚನೆಗಳ ಮೂಲಕ ದೂರದಿಂದ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಬಹುದು, ಆದರೆ ಆ ಸಾಮೀಪ್ಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಮಾನವರು ಬಹಳ ಹತ್ತಿರ ಬರಬೇಕು. ಈ ನಷ್ಟವನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಸಲು ಚುಂಬನವು ಒಂದು ಮಾರ್ಗವಾಯಿತು, ಇದು ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಲು ಹತ್ತಿರದ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ.
ಮಾನವ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಹಳೆಯ ಮುತ್ತು
ಪ್ರಾಚೀನ ಭಾರತೀಯ ಪಠ್ಯವಾದ ಕಾಮಸೂತ್ರವು ಚುಂಬನದ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾದ ಉಲ್ಲೇಖಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಇದು ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆಯೂ ಸಹ ಚುಂಬನವನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಆಕರ್ಷಣೆಯ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಯುರೋಪಿನಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ, 17 ನೇ ಶತಮಾನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರಣಯದ ಮುಕ್ತ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳ ಅವಧಿ ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಚುಂಬನವು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಭಾಗವಾಯಿತು.
ಮುತ್ತಿನ ಗಿನ್ನಿಸ್ ರೆಕಾರ್ಡ್
ವಿಶ್ವದ ಅತಿ ಉದ್ದದ ಮುತ್ತಿನ ಅಧಿಕೃತ ದಾಖಲೆ ಥಾಯ್ ದಂಪತಿ ಎಕ್ಕಾಚೈ ತಿರನಾರತ್ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷಾನಾ ತಿರನಾರತ್ ಅವರದ್ದಾಗಿದೆ. ಈ ದಂಪತಿಗಳು 2013 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ದಿನದಂದು 58 ಗಂಟೆ, 35 ನಿಮಿಷ ಮತ್ತು 58 ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಕಾಲ ನಿರಂತರ ಚುಂಬನ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಗಿನ್ನೆಸ್ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದರು.