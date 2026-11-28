ಹರಿಯಾಣದ ರಾಜ್ಯ ಕಾನೂನು ಆಯೋಗವು ಲಿವ್-ಇನ್ ಸಂಬಂಧಗಳ ಕಡ್ಡಾಯ ನೋಂದಣಿ ಮತ್ತು ಬಹು ವಿವಾಹಗಳ ನಿಷೇಧವನ್ನು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದೆ. ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದರೆ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ದಂಡ ವಿಧಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದಿಲ್ಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಆದರೆ, ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೂ ಜಾರಿಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಏನಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ?
ಚಂಡೀಗಢ: ಕೆಲ ದಶಕದ ಹಿಂದೆ ಲಿವ್ ಇನ್ ಸಂಬಂಧ ಎನ್ನುವುದು ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದೇ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ. ಮದುವೆಯಾಗದೇ ಗಂಡು-ಹೆಣ್ಣು ಒಟ್ಟಿಗೇ ಇರುವುದು ಫಾರಿನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಹಾಗಂತೆ, ಹೀಗಂತೆ ಎನ್ನುವ ಅಂತೆ, ಅಂತೆಗಳೇ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದವು. ಕೆಲವು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಗುಟ್ಟಾಗಿ ಗಂಡು-ಹೆಣ್ಣು ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೂ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಕ್ರಮ ಸಂಬಂಧ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದರೇ ವಿನಾ, ಅದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಹೆಸರು ಇದೆ ಎನ್ನುವ ಕಲ್ಪನೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಮದುವೆಯ ಮೇಲೆ ಭರವಸೆಯೇ ಹೊರಟು ಹೋಗಿರುವ ಅಥವಾ ಮದುವೆಯೇ ಬೇಡ, ದೈಹಿಕ ಸಂಬಂಧ ಸಾಕು ಎನ್ನುವ, ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನ-ಮಕ್ಕಳು ಬೇಡವೆನ್ನುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಸಂಬಂಧಗಳು ಕಾನೂನಿನ ಅಡಿಯೂ ಬರತೊಡಗಿವೆ. ಕದ್ದು-ಮುಚ್ಚಿ ಇರುತ್ತಿದ್ದ ಈ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಓಪನ್ ಆಗಿ ಮಾತನಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಆದರೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಬಲಿಯಾಗುತ್ತಿರುವವರು ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಈ ಪದ್ಧತಿ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ತಂದೊಡ್ಡುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಹರಿಯಾಣದ ರಾಜ್ಯ ಕಾನೂನು ಆಯೋಗವು, ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಏಕರೂಪ ನಾಗರಿಕ ಸಂಹಿತೆ (ಯುಸಿಸಿ) ಕುರಿತ ತನ್ನ ವರದಿಯನ್ನು ಬಿಜೆಪಿ ನೇತೃತ್ವದ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ಲಿವ್-ಇನ್ ಸಂಬಂಧಗಳ ಕಡ್ಡಾಯ ನೋಂದಣಿ, ಬಹು ವಿವಾಹಗಳ ನಿಷೇಧ ಮತ್ತು ವಿಚ್ಛೇದನ, ಜೀವನಾಂಶ, ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರ ಮತ್ತು ಬಹುಪತ್ನಿತ್ವವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಏಕರೂಪದ ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದೆ.
ಔಪಚಾರಿಕ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು
ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಲಿವ್-ಇನ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ವಾಸಿಸುವ ಜೋಡಿ ತಮ್ಮ ವಸತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಅಥವಾ ಸಬ್-ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ಗೆ ಔಪಚಾರಿಕ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಇಬ್ಬರ ವಿಚಾರಣೆಯ ನಂತರ, ಈ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಗದಿತ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ; ಯಾವುದೇ ಪಾರ್ಟನರ್ 21 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವಯಸ್ಸಿನವರಾಗಿದ್ದರೆ, ಅವರ ಪೋಷಕರು ಅಥವಾ ಪೋಷಕರಿಗೆ ತಿಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಹರಿಯಾಣ ಕಾನೂನು ಆಯೋಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಎಚ್.ಎಸ್. ಭಲ್ಲಾ ವರದಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ದೃಢಪಡಿಸಿದರು. ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ಸರ್ಕಾರವು ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಜನರಲ್ ಮತ್ತು ಕಾನೂನು ಜ್ಞಾಪಕಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅನುರಾಗ್ ರಸ್ತೋಗಿ ಹೇಳಿದರು. ಸದ್ಯ ಇದು ಹರಿಯಾಣದಲ್ಲಿ ಇದ್ದು, ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೂ ಬಂದರೂ ಅಚ್ಚರಿ ಏನಿಲ್ಲ. ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಸಂಗಾತಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಈಗಾಗಲೇ ವಿವಾಹಿತರಾಗಿದ್ದರೆ, ಅಪ್ರಾಪ್ತ ವಯಸ್ಕರಾಗಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ವಾಸಿಸುವ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಬಲವಂತ, ಬಲವಂತ, ವಂಚನೆ, ತಪ್ಪು ನಿರೂಪಣೆ ಅಥವಾ ಅನಗತ್ಯ ಪ್ರಭಾವದ ಮೂಲಕ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ಒಪ್ಪಿಗೆ ಪಡೆದಿದ್ದರೆ, ಅವರು ನೋಂದಣಿಗೆ ಅರ್ಹರಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಇಬ್ಬರೂ ಅಥವಾ ಇಬ್ಬರೂ ಪಾಲುದಾರರು ನಿಗದಿತ ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಬಹುದು.
ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ, ದಂಡ
ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಕಡ್ಡಾಯ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸದೆ ವಾಸಿಸುವ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವುದರಿಂದ ಮೂರು ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಮತ್ತು 10,000 ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ದಂಡ ವಿಧಿಸಬಹುದು. ಮತ್ತು ಬಲವಂತ ಮತ್ತು ವಂಚನೆ ಒಪ್ಪಿಗೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಐದು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ದಂಡವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬಹುದು. ಸಂಗಾತಿಯಿಂದ ಬಿಟ್ಟುಹೋದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆ ಜೀವನಾಂಶವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ವರದಿಯು ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಸಂಹಿತೆಯು ಯಾವುದೇ ಸಂಗಾತಿಗೆ ಜೀವಂತ ಸಂಗಾತಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಮದುವೆಯನ್ನು ಅನುಮತಿಸುವ ಮೂಲಕ ಬಹುಪತ್ನಿತ್ವವನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ವಿವಾಹ ನೋಂದಣಿಯನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ತಾಯಿಯ ಮತ್ತು ತಂದೆಯ ಎರಡೂ ಕಡೆಯ ಮೊದಲ ಸೋದರಸಂಬಂಧಿಗಳ ನಡುವಿನ ವಿವಾಹಗಳನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸುತ್ತದೆ.
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ನೀತಿ ಮತ್ತು ನೈತಿಕತೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟು, ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದ ಪದ್ಧತಿಗಳು ಅನುಮತಿಸುವ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಇತರ ನಿಷೇಧಿತ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿಗಳನ್ನು ಅನುಮತಿಸಬಹುದು. ವ್ಯಭಿ*ಚಾರ, ಕ್ರೌರ್ಯ, ಕನಿಷ್ಠ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ವಿವಾಹ ತ್ಯಜಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಮತಾಂತರಗೊಂಡ ಕಾರಣಗಳ ಮೇಲೆ ವಿಚ್ಛೇದನವನ್ನು ನೀಡಬಹುದು.
ಯುಸಿಸಿ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವ ಮೊದಲು ನಡೆದ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಬಹುಪತ್ನಿತ್ವ ವಿವಾಹಗಳನ್ನು ಸಹ ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ನಿಬಂಧನೆಗಳಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಎರಡೂ ಪಕ್ಷಗಳ ಅಗತ್ಯ ಮತ್ತು ಆದಾಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಜೀವನಾಂಶ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ವರದಿ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಪತ್ನಿಯ ಜೀವನಾಂಶದ ಹಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಮಹರ್, ವರದಕ್ಷಿಣೆ (ಮುಸ್ಲಿಂ ಪತ್ನಿ ತನ್ನ ಗಂಡನಿಂದ ಮದುವೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪಡೆದ ಚರ ಅಥವಾ ಸ್ಥಿರ ಆಸ್ತಿಗಳು), ಸ್ತ್ರೀಧನ್ (ವರದಕ್ಷಿಣೆಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ) ಒಳಗೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ವಿಚ್ಛೇದಿತ ದಂಪತಿ ಮೊದಲು ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗುವ ಕಡ್ಡಾಯ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿಲ್ಲದೆ ಮತ್ತೆ ಪರಸ್ಪರ ಮದುವೆಯಾಗಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಸಂಹಿತೆಯು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕಾನೂನುಗಳು, ಪದ್ಧತಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳನ್ನು ವಿರೋಧಿಸುವುದನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ವಿಚ್ಛೇದನ ನಿಬಂಧನೆಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ದಂಡವನ್ನು ವಿಧಿಸುತ್ತದೆ.