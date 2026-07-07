ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯ (ANU) ಸಂಶೋಧಕ ಆಡಮ್ ಬೋಡ್ ಮತ್ತು ಅವರ ತಂಡ ಈ ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸಿದೆ. ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿರುವ 1,556 ಜನರಿಂದ ಡೇಟಾ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದೆ.&nbsp;

ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಸಂಶೋಧಕರು ನಡೆಸಿದ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಯನವೊಂದು, ಮನುಷ್ಯರು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವ ರೀತಿಯನ್ನು ನಾಲ್ಕು ಮುಖ್ಯ ವಿಧಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿದೆ. ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಈ ಅಧ್ಯಯನ ಹೇಳುತ್ತದೆ.

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ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯ (ANU) ಸಂಶೋಧಕ ಆಡಮ್ ಬೋಡ್ ಮತ್ತು ಅವರ ತಂಡ ಈ ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸಿದೆ. ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿರುವ 1,556 ಜನರಿಂದ ಡೇಟಾ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ, ಪ್ರೀತಿಯ ತೀವ್ರತೆ, ಬದ್ಧತೆ, ಗೀಳಿನ ಆಲೋಚನೆ (obsessive thinking) ಮತ್ತು ಲೈಂಗಿಕತೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪ್ರೇಮಿಗಳನ್ನು ನಾಲ್ಕು ವಿಧಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧದ ತೀವ್ರತೆ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ

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ಒಟ್ಟು ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 20% ಜನರು ಈ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರುತ್ತಾರೆ. ಇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧದ ತೀವ್ರತೆ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಗೀಳಿನ ಆಲೋಚನೆ, ಬದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಸಂಬಂಧದ ಆಸಕ್ತಿ ಇವರಿಗೆ ಇತರರಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ.

ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಧಾರಣ ಬದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ಆಸಕ್ತಿ

ಸುಮಾರು 41% ಜನರು ಈ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದು, ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಶೈಲಿಯಾಗಿದೆ. ಇವರು ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಧಾರಣ ಬದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಇವರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಪುರುಷರಾಗಿದ್ದು, ಇವರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆ ಎಂದು ಅಧ್ಯಯನ ಹೇಳುತ್ತದೆ.

ಸಂಗಾತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಿರಂತರ ಯೋಚನೆ ಮತ್ತು ಅತಿಯಾದ ಬದ್ಧತೆ

ಇವರು ಸುಮಾರು 29% ಇದ್ದು, ಇವರನ್ನು 'ಉನ್ಮತ್ತ ಪ್ರೇಮಿಗಳು' ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ತೀವ್ರವಾದ ಭಾವನೆಗಳು, ಸಂಗಾತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಿರಂತರ ಯೋಚನೆ ಮತ್ತು ಅತಿಯಾದ ಬದ್ಧತೆ ಇವರ ಲಕ್ಷಣ. ಇವರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 60% ಮಹಿಳೆಯರು.

ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಆಸಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಬದ್ಧತೆ

ಸುಮಾರು 10% ಜನರು ಈ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ತುಂಬಾ ವಿಶಿಷ್ಟ. ಇವರ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೈಹಿಕ ಸಂಬಂಧವು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇವರು ವಾರಕ್ಕೆ ಸರಾಸರಿ 10 ಬಾರಿ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ 20 ಬಾರಿಯೂ ಲೈಂಗಿಕ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗುತ್ತಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಆಸಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಬದ್ಧತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ಗುಂಪಿನ ಜನರು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಖರ್ಚು ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಅಧ್ಯಯನ ಹೇಳುತ್ತದೆ.

ಅಧ್ಯಯನದ ಮಹತ್ವ

ಮಾನವನ ವಿಕಾಸದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗ. ಇದು ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಲು, ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿಗೆ ಮತ್ತು ಬಾಂಧವ್ಯಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವ ರೀತಿ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಅಧ್ಯಯನ ದೃಢಪಡಿಸಿದೆ. ಈ ಅಧ್ಯಯನವು 'ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಅಂಡ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್' (Personality and Individual Differences) ಎಂಬ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿದೆ. ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಈ ಅಧ್ಯಯನವು ಹೊಸ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.