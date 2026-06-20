Love Types: ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ 8 ವಿಧಗಳಿವೆ ಅಂತ ಗ್ರೀಕ್ ತತ್ವಜ್ಞಾನ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಇರೋಸ್, ಫಿಲಿಯಾ, ಅಗಾಪೆ ಅಂದ್ರೇನು? ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗೆ ಫಿಲೌಟಿಯಾ (ಸ್ವಯಂ-ಪ್ರೀತಿ) ಮತ್ತು ಪ್ರಾಗ್ಮಾ (ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಪ್ರೀತಿ) ಯಾಕೆ ಮುಖ್ಯ? ಇಲ್ಲಿದೆ ವಿವರ.

ಪ್ರೀತಿ ಅನ್ನೋದು ಪದಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದಿಡೋಕೆ ಆಗದ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಫೀಲಿಂಗ್. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಾಚೀನ ಗ್ರೀಕ್ ತತ್ವಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರೀತಿ ಕೇವಲ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ 8 ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಧಗಳಿವೆ. ಬನ್ನಿ, ಈ 8 ಬಗೆಯ ಪ್ರೀತಿ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇದನ್ನು ಓದುತ್ತಾ, ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವೆಲ್ಲಾ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ನೀವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.

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ಇರೋಸ್ (Eros) – ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಪ್ರೀತಿ

ಪ್ರೀತಿ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಮಗೆಲ್ಲಾ ಮೊದಲು ನೆನಪಾಗೋದೇ ಇರೋಸ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಆಕರ್ಷಣೆ, ಪ್ಯಾಷನ್ ಮತ್ತು ರೊಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲವೂ ಸೇರಿರುತ್ತೆ. ಗಂಡ-ಹೆಂಡತಿ, ಪ್ರೇಮಿಗಳು ಅಥವಾ ಯಾರ ಮೇಲಾದರೂ ಕ್ರಶ್ ಆದಾಗ ಆಗುವ ಫೀಲಿಂಗ್ ಇದೇ ಕೆಟಗರಿಗೆ ಸೇರುತ್ತೆ.

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ಫಿಲಿಯಾ (Philia) – ಸ್ನೇಹದ ಪ್ರೀತಿ

ಫಿಲಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್‌ ನಡುವೆ ಇರೋ ಪ್ರೀತಿ. ಇದು ನಂಬಿಕೆ, ನಿಷ್ಠೆ, ಗೌರವ ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಬಾಂಧವ್ಯದ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿರುತ್ತೆ. ನಿಜವಾದ ಸ್ನೇಹವೇ ಈ ಪ್ರೀತಿಯ ಗುರುತು.

ಸ್ಟೋರ್ಗೆ (Storge) – ಕೌಟುಂಬಿಕ ಪ್ರೀತಿ

ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರ ನಡುವೆ ಇರುವ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಸ್ಟೋರ್ಗೆ ಅಂತಾರೆ. ತಂದೆ-ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಸಂಬಂಧ ಇದಕ್ಕೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಉದಾಹರಣೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮವರು ಎಂಬ ಭಾವನೆ, ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಲ್ಲದ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಇರುತ್ತೆ.

ಅಗಾಪೆ (Agape) – ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಪ್ರೀತಿ

ಅಗಾಪೆಯನ್ನು ಬೇಷರತ್ತಾದ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನ ಸ್ವಾರ್ಥ ಬದಿಗಿಟ್ಟು, ಬೇರೆಯವರ ಒಳಿತನ್ನೇ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನೋಡುತ್ತಾನೆ. ಈ ಪ್ರೀತಿ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರಲ್ಲ.

ಮೇನಿಯಾ (Mania) – ಹುಚ್ಚು ಪ್ರೀತಿ

ಮೇನಿಯಾ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ರೀತಿ ಹುಚ್ಚು ಪ್ರೀತಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾದ ಅಟ್ಯಾಚ್‌ಮೆಂಟ್, ಅನುಮಾನ ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಅವಲಂಬನೆ ಇರಬಹುದು. ಈ ಪ್ರೀತಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಅಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಟೆನ್ಶನ್ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಬಹುದು.

ಫಿಲೌಟಿಯಾ (Philautia) – ನಮ್ಮ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿ

ಬೇರೆಯವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸೋದು ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವೋ, ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಪ್ರೀತಿಸೋದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯ. ಫಿಲೌಟಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗಿರುವ ಗೌರವ, ನಮ್ಮ ಕಾಳಜಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಖುಷಿಗೆ ನಾವು ಕೊಡುವ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ. ಇವತ್ತಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಫ್-ಕೇರ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಾತಾಡುತ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದು ಇದೇ ಪ್ರೀತಿಯ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ.

ಪ್ರಾಗ್ಮಾ (Pragma) – ಪ್ರಬುದ್ಧ ಮತ್ತು ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಪ್ರೀತಿ

ಈ ಪ್ರೀತಿ ಸಮಯ ಕಳೆದಂತೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ತಾಳ್ಮೆ, ತಿಳುವಳಿಕೆ, ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮತ್ತು ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಬದ್ಧರಾಗಿರುವುದು ಸೇರಿರುತ್ತೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲ ಉಳಿಯುವ ಯಶಸ್ವಿ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಗ್ಮಾ ಪ್ರೀತಿಯ ಪಾತ್ರ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದು.

ಲೂಡಸ್ (Ludus) – ಆಟದ ಹಾಗೆ ಮಜವಾದ ಪ್ರೀತಿ

ಲೂಡಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಗುರವಾದ ಮತ್ತು ಮಜವಾಗಿರೋ ಪ್ರೀತಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಫ್ಲರ್ಟಿಂಗ್, ತಮಾಷೆ, ಕಾಲೆಳೆಯುವುದು ಮತ್ತು ಆಕರ್ಷಣೆಯ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದ ಭಾವನೆಗಳು ಸೇರಿರುತ್ತವೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇದು ಒಂದು ಗಂಭೀರ ಸಂಬಂಧದ ಆರಂಭಕ್ಕೂ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.