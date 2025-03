'ಹೆಣ್ಣನ್ನು ದೂಷಿಸೋದೇ ಫ್ಯಾಶನ್‌ ಆಗಿದೆ..' ಧನಶ್ರೀ ವರ್ಮಾ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಚಾಹಲ್‌ ಮೇಲೆ ಶುರುವಾದ ಅನುಮಾನ!

Read Full Article

ಒಂದು ಕಡೆ ಇಡೀ ದೇಶವು ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆದ್ದ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿದೆ. ಆದರೆ ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಯಜುವೇಂದ್ರ ಚಾಹಲ್‌ (Yuzvendra Chahal) ಹೆಚ್ಚು ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಸೋಶಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾ ಸ್ಟಾರ್‌ ಆರ್ ಜೆ ಮಹವಶ್ (RJ Mahvash) ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. ಈ ಸುದ್ದಿ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಧನಶ್ರೀ ವರ್ಮಾ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ವಿಚ್ಛೇದನದ ಸುದ್ದಿಗಳು ಹರಿದಾಡುತ್ತಿರುವಾಗಲೇ ಬಂದಿದೆ. ಇಬ್ಬರ 5 ವರ್ಷಗಳ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನ ಮುರಿದು ಬಿದ್ದಿದೆ. ಇಬ್ಬರ ಮದುವೆ ಮುರಿದು ಬಿದ್ದಿರುವುದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಆಘಾತ ತಂದಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಧನಶ್ರೀ ಅವರೇ ಕಾರಣ ಎಂದು ಕೆಲವರು ಭಾವಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವಾಗಿ ಯುಜವೇಂದ್ರ ಚಹಲ್ ಮತ್ತು ಆರ್ ಜೆ ಮಹವಶ್ ಅವರ ಫೋಟೋ ಸೋಶಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ನಂತರ ಧನಶ್ರೀ ಈ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇನ್ಸ್‌ಟಾಗ್ರಾಮ್‌ನಲ್ಲಿ ರಹಸ್ಯ ತುಂಬಿದ ಸ್ಟೋರಿಯನ್ನು ಅವರು ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರು, 'ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳನ್ನು ದೂಷಿಸುವುದು ಯಾವಾಗಲೂ ಫ್ಯಾಶನ್‌ ಆಗಿದೆ (Blaming women is always in fashion)' ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಇನ್ಸ್ಟಾ ಸ್ಟೋರಿಯಿಂದ, ಧನಶ್ರೀ ಅವರು ಈ ವಿಚ್ಛೇದನಕ್ಕೆ ತಮ್ಮನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹೊಣೆಗಾರರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಸೂಚ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಧನಶ್ರೀ ಮತ್ತು ಯುಜವೇಂದ್ರ ಚಾಹಲ್‌ ಅವರ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಬಿರುಕು ಬಂದಾಗ, ಸೋಶಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಧನಶ್ರೀ ಅವರನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ಟೀಕಿಸಲಾಯಿತು. ಆದರೆ ಅವರು ಈವರೆಗೂ ಏನನ್ನೂ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಇಂಥ ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳನ್ನು ಬರೆಯುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಈಅವರು ಅಂತಹ ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಬರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.ಭಾರತ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ನಡುವಿನ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿ ಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಚಹಲ್ ಮತ್ತು ಮಹವಶ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಇಬ್ಬರೂ ನಗುತ್ತಾ, ತಮಾಷೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. ಚಹಲ್ ಲೇಯರ್ಡ್ ಬಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೆ, ಮಹವಶ್ ಕ್ಯಾಶುಯಲ್ ಲುಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. ಇಬ್ಬರ ಕೆಲವು ಫೋಟೋಗಳು ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿವೆ.

ಚಹಲ್ ಮತ್ತು ಮಹವಶ್ ಅವರ ಸ್ನೇಹ ಹೊಸದೇ?: ಯುಜವೇಂದ್ರ ಚಹಲ್ ಮತ್ತು ಆರ್ ಜೆ ಮಹವಶ್ ಪರಸ್ಪರ ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಇದೆ. ಚಹಲ್, ಮಹವಶ್ ಅವರನ್ನು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಇಬ್ಬರ ಸ್ನೇಹ ಹೊಸದೇನಲ್ಲ. ಮಹವಶ್ 2022 ರಲ್ಲಿ ಚಹಲ್ ಅವರ ಸಂದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಡಿಸೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಆಚರಣೆಯ ಫೋಟೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿತ್ತು, ಇದರಿಂದ ಚಹಲ್ ಮತ್ತು ಧನಶ್ರೀ ಅವರ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ವದಂತಿಗಳು ಹಬ್ಬಿದ್ದವು.

ಫೋಟೋ ವೈರಲ್ ಆದಾಗ ಮಹವಶ್ ಕೂಡ ಸಿಟ್ಟಾದರು: ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಯುಜವೇಂದ್ರ ಜೊತೆಗಿನ ಫೋಟೋ ವೈರಲ್ ಆದಾಗ, ಮಹವಶ್ ವದಂತಿಗಳನ್ನು ತಳ್ಳಿಹಾಕಿದರು ಮತ್ತು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಅವರು, 'ನೀವು ವಿರುದ್ಧ ಲಿಂಗದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೆ, ನೀವು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಎಂದರ್ಥವೇ? ಕ್ಷಮಿಸಿ, ಇದು ಯಾವ ವರ್ಷ? ನಾನು ಕಳೆದ 2-3 ದಿನಗಳಿಂದ ತಾಳ್ಮೆ ವಹಿಸಿದ್ದೇನೆ, ಆದರೆ ಬೇರೆಯವರ ಇಮೇಜ್ ಉಳಿಸಲು ಯಾವುದೇ ಪಿಆರ್ ತಂಡವು ನನ್ನ ಹೆಸರನ್ನು ಎಳೆಯಲು ನಾನು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜನರು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಬದುಕಲು ಬಿಡಿ. ಸಮಾಜದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಬದಲಾಗಬೇಕು: ಯುಜವೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ಮಹವಶ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಾರಣ ಏನೇ ಇರಲಿ, ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಇಂದಿಗೂ ವಿಚ್ಛೇದನಕ್ಕೆ ಹೆಣ್ಣನ್ನೇ ಹೊಣೆಗಾರಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದೇ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಗಂಡು-ಹೆಣ್ಣು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಾಗ, ಅವರನ್ನು ಸ್ನೇಹದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡದೆ ಬೇರೆಯದೇ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇವೆರಡೂ ತಪ್ಪು. ನಾವು ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ನಡುವೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ, ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರುವುದಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆಯಾಗುವುದು ಉತ್ತಮ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಮಹ್ವಾಶ್ ಜೊತೆ ಕಾಣಿಸಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಚಹಲ್ ಜೊತೆಗಿನ ಎಲ್ಲಾ ಫೋಟೋ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ ಧನಶ್ರಿ

