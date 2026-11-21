ಬಾಲಿವುಡ್ ಹಿರಿಯ ನಟಿ ನೀತು ಸಿಂಗ್ (ನೀತು ಕಪೂರ್) ತಮ್ಮ 15ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಮರ್ಸಿಡಿಸ್ ಕಾರು ಖರೀದಿಸಿದ ಮತ್ತು 21ನೇ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಚಿತ್ರರಂಗ ತ್ಯಜಿಸಿದ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಲನಟಿಯಾಗಿ ಆರಂಭಿಸಿ ಹಲವು ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ ಅವರು, 21ನೇ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿಯೇ ಬಣ್ಣದ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಗುಡ್ಬೈ ಹೇಳಿ ಶಾಕ್ ಕೊಟ್ಟದ್ದನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮುಂಬೈ: ಬಾಲಿವುಡ್ ಹಿರಿಯ ನಟಿ ನೀತು ಸಿಂಗ್ (ಮದುವೆಯ ಬಳಿಕ ನೀತು ಕಪೂರ್) 80-90ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯನ್ನು ಆಳಿದ ನಟಿ. 1958ರಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿರುವ ನಟಿಗೀಗ 68 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸು. ಈಗ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ರಾಮಾಯಣದ ರಾಮನಾಗಿ ಮಿಂಚುತ್ತಿರುವ ನಟ ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಅವರ ಅಮ್ಮ ಹಾಗೂ ನಟಿ ಆಲಿಯಾ ಭಟ್ ಅತ್ತೆ. 'ಬೇಬಿ ಸೋನಿಯಾ' ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ 1966ರ ಸೂರಜ್ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಬಾಲನಟಿಯಾಗಿ ನಟನೆ ಆರಂಭಿಸಿದರು. ದಸ್ ಲಾಖ್ ಮತ್ತು ದೋ ಕಲಿಯಾನ್ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದವರು ನೀತು ಸಿಂಗ್. 1973ರ ರಿಕ್ಷಾವಾಲಾ ಮೂಲಕ ಮುಖ್ಯ ನಟಿಯಾದರು. ಅಮರ್ ಅಕ್ಬರ್ ಆಂಥೋನಿ, ದೀವಾರ್, ಕಭೀ ಕಭೀ, ಮತ್ತು ಕಾಲಾ ಪತ್ಥರ್ ಮುಂತಾದ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದರು. 1980ರಲ್ಲಿ ನಟ ರಿಷಿ ಕಪೂರ್ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದ ನಂತರ ಸಿನಿಮಾದಿಂದ ದೂರ ಉಳಿದು, ಲವ್ ಆಜ್ ಕಲ್ (2009), ದೋ ದೂನಿ ಚಾರ್ (2010), ಜಬ್ ತಕ್ ಹೈ ಜಾನ್ (2012), ಮತ್ತು ಜಗ್ ಜಗ್ ಜೀಯೋ ಚಿತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದ ನಟಿ ಇವರು.
15ನೇ ವಯಸ್ಸಲ್ಲೆ ಕಾರು
ಇಂತಿಪ್ಪ ನಟಿಯ ಕುತೂಹಲದ ವಿಷಯವೊಂದು ಇದೀಗ ಬಹಿರಂಗಗೊಂಡಿದೆ. ಕರ್ಲಿ ಟೇಲ್ಸ್ ಜೊತೆಗಿನ ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂಭಾಷಣೆಯಲ್ಲಿ, ನೀತು, ತಮ್ಮ ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದ ಆರಂಭಿಕ ದಿನಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತಾವು 15 ವರ್ಷದವಳಿದ್ದಾಗ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಮರ್ಸಿಡಿಸ್ ಖರೀದಿಸಿದ್ದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ! "15 ನೇ ವಯಸ್ಸಿಗೆ, ನಾನು ಎಫ್ಎಂ ಮರ್ಸಿಡಿಸ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೆ. 21 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ರಿಷಿ ಕಪೂರ್ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು. ಆದರೆ ಆ ಹೊತ್ತಿಗೇ ಅವರು ನಾಲ್ಕೈದು ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಆಸ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದರು ಎನ್ನುವ ಅಚ್ಚರಿ ವಿಷಯವನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಲು ಆಫರ್ಗಳು ಬರಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗ ನಾನು 8 ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದೆ. ನಾನು ಎಂದಿಗೂ ಶಾಲೆಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ, ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿಯೇ ಮುಂದುವರೆದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ ನಟಿ.
ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ನೆಲೆಯೂರಲು, ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಟಿ ವೈಜಯಂತಿಮಾಲಾ ಅವರ ನೃತ್ಯ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡ ನೀತು ಸಿಂಗ್, "ದೋ ಕನ್ಯಾ ಮತ್ತು ಘರ್ ಘರ್ ಕಿ ಕಹಾನಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಲನಟಿಯಾಗಿ ನನ್ನ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದೆ. ನಾನು ಯಾವುದೇ ನಟನಾ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸಂಕೋಚ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅದು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ" ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
21ಕ್ಕೆ ನಟನೆ ತೊರೆದ ನಟಿ
ನೀತು ಕಪೂರ್ ಬಾಲನಟಿಯಾಗಿ ತಮ್ಮ ನಟನಾ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು, ಆದರೆ 21 ನೇ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಅವರು ಚಿತ್ರರಂಗವನ್ನು ತೊರೆಯಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು. ರಿಷಿ ಕಪೂರ್ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ವಿವಾಹದ ನಂತರ ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮವನ್ನು ತೊರೆಯುವ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತಾ, ನೀತು ಹೇಳಿದರು, "ನಾನು ಸಾಕಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೂರು ಪಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆವು. ನಾನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ದು ನಂತರ ಸತತ ಶೂಟಿಂಗ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೆ. ನಾನು ಚಿಕ್ಕವಳಾಗಿದ್ದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಅದನ್ನು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು, ಆದರೆ ನಂತರ ನಾನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ದಣಿದಿದ್ದೆ. ಈ ದಿನಚರಿಯು ನನ್ನನ್ನು ದಣಿದಂತೆ ಮಾಡಿತು ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯವನ್ನು ನೀಡಿತು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮದುವೆಯ ನಂತರ, ಅವರು ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ರಿಧಿಮಾ ಮತ್ತು ರಣಬೀರ್ ಅವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಅವರು ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುವಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ದೊಡ್ಡ ಪರದೆಯಿಂದ ದಶಕಗಳ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ನೀತು ಕಪೂರ್ 2022 ರಲ್ಲಿ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಹಾಸ್ಯ-ನಾಟಕ ಜಗ್ಜಗ್ ಜೀಯೋ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಪ್ರಮುಖ ನಟನಾ ಪುನರಾಗಮನವನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಅವರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಮ್ಮ ಮಗಳು ರಿಧಿಮಾ ಕಪೂರ್ ಸಾಹ್ನಿ ಜೊತೆಗೆ ದಾದಿ ಕಿ ಶಾದಿ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. ಈ ಚಿತ್ರ ಈ ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಯಿತು.