ಆಚಾರ್ಯ ಚಾಣಕ್ಯರು ತಮ್ಮ ತತ್ವಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಮಾನವ ಸ್ವಭಾವ ಮತ್ತು ಸಮಾಜದ ಸತ್ಯವನ್ನು ಸರಳ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದರು. ಅವರ ಮಾತುಗಳು ಇಂದಿಗೂ ಸಹ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿವೆ ಮತ್ತು ಜೀವನದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಂಶದಲ್ಲೂ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಯಾಗಿವೆ. ಆಚಾರ್ಯ ಚಾಣಕ್ಯರು ಪುರುಷರು ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಆಳವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಇಂದು ನಾವು ಪುರುಷರ ಬಗ್ಗೆ ಚಾಣಕ್ಯ ಹೇಳಿದ ಆ ಕಹಿ ಸತ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಬನ್ನಿ...
ಇಗೋಗೆ ಹರ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ಸಹಿಸಲ್ಲ!
ಪುರುಷರು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಶ್ರೇಷ್ಠರೆಂದು ಬಹಳ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಭಾವಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ ಅವರನ್ನು ಮೀರಿಸಿದಾಗ ಅಥವಾ ಸೋಲಿಸಿದಾಗ, ಅವರ ಇಗೋಗೆ ಹರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಆ ಇಗೋ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕೆಲವು ಪುರುಷರು ಮಾತ್ರ ಮಹಿಳೆಯರ ವಿರುದ್ಧ ಸುಳ್ಳು ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಹೊರಿಸಲು ಮತ್ತು ಅವರನ್ನು ಅಪಹಾಸ್ಯ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆಚಾರ್ಯ ಚಾಣಕ್ಯರ ಪ್ರಕಾರ, ಪುರುಷನು ತನ್ನ ಶಕ್ತಿ, ಅಥವಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಾಗ, ಅವನು ಕೋಪದಿಂದ ವರ್ತಿಸುತ್ತಾನೆ. ಇದೇ ಕೋಪದಿಂದ ಮಹಿಳೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಮತ್ತು ಇತಿಹಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಎತ್ತುವುದನ್ನ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನೋಡಬಹುದು.
ದೂಷಣೆ ಸುಲಭವಾದ ಮಾರ್ಗ
ಚಾಣಕ್ಯ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದಂತೆ, ಪುರುಷನು ಸೋಲುತ್ತಿರುವಾಗ ಮಾಡುವ ಮೊದಲ ದಾಳಿ ಆ ಮಹಿಳೆಯ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಇತಿಹಾಸದ ಮೇಲೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಇನ್ನೂ ಪುರುಷ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿದೆ. ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ದೂಷಿಸುವುದು ಸುಲಭವಾದ ಮಾರ್ಗ ಎಂದು ಅವರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಸಮಾಜವು ಅಂತಹ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಬೇಗನೆ ನಂಬುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಪುರುಷರು ತಮ್ಮ ವೈಫಲ್ಯವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವ ಬದಲು, ಮಹಿಳೆಯರ ಮರ್ಯಾದೆ ಹಾಳು ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ದೌರ್ಬಲ್ಯವನ್ನು ಮರೆಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಚಾಣಕ್ಯನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಹೇಳಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ಇಂದಿಗೂ ಅದು ನಿಜ. ಮಹಿಳೆಯರು ಉದ್ಯೋಗ, ರಾಜಕೀಯ, ಕ್ರೀಡೆ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿಯೂ ಪುರುಷರನ್ನು ಮೀರಿಸುವ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತವೆ. ಆಗ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಎತ್ತಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಈ ಎರಡೂ ವಿಚಾರ ಹೇಳಲ್ಲ
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ ತನ್ನ ವಯಸ್ಸನ್ನು ಕೇಳಿದರೆ ಹೇಳಲು ಹಿಂಜರಿಯುತ್ತಾಳೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, ಪುರುಷನು ತನ್ನ ಸಂಬಳವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲು ಹಿಂಜರಿಯುತ್ತಾನೆ. ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮ ವಯಸ್ಸನ್ನು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ, ಪುರುಷರು ತಮ್ಮ ಸಂಬಳವನ್ನು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಬಾರದು ಎಂದು ಅನೇಕ ಜನರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆಚಾರ್ಯ ಚಾಣಕ್ಯನು ತನ್ನ ನೀತಿ ಸೂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿನ ವಿಭಿನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಗಳಿಂದಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮ ವಯಸ್ಸನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲು ಹಿಂಜರಿಯುತ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಪುರುಷರು ತಮಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಸಂಪಾದಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇಡೀ ಕುಟುಂಬದ ಜೀವನೋಪಾಯವು ಅವರ ಸಂಬಳವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯು ಅವರ ಆದಾಯವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಈ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡದಿಂದಾಗಿ, ಪುರುಷರು ತಮ್ಮ ಸಂಬಳವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲು ಹಿಂಜರಿಯುತ್ತಾರೆ.
ಚಾಣಕ್ಯ ನೀತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮ ವಯಸ್ಸು ಮತ್ತು ಪುರುಷರ ಸಂಬಳದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳದಿರಲು ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಸಾಮಾಜಿಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಥಿತಿ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಆಚಾರ್ಯ ಚಾಣಕ್ಯರು ಮಹಿಳೆಯರ ವಯಸ್ಸು ಮತ್ತು ಪುರುಷರ ಸಂಬಳದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳುವುದನ್ನು ತಡೆಯುವಂತೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.
ಮಹಿಳೆಯರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು?
ಇದನ್ನು ಶತಮಾನಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಹೇಳಲಾಗಿದ್ದರೂ, ಇಂದಿಗೂ ಅದು ನಿಜವಾಗಿದೆ. ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ, ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ, ಕ್ರೀಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ, ಮಹಿಳೆಯರು ಪುರುಷರಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದಾಗ, ಅವರನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆಚಾರ್ಯ ಚಾಣಕ್ಯರ ನೀತಿ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಈ ಉಲ್ಲೇಖವು ಪುರುಷರ ಕರಾಳ ಮುಖವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕನ್ನಡಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದಿಡುತ್ತದೆ. ಇಂದಿನ ಮಹಿಳೆಯರು ಇಂತಹ ದಾಳಿಗಳು ತಮ್ಮ ಯಶಸ್ಸು ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಮಹಿಳೆಯರು ಈ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಗಳ ಮೂಲಕ ಗುರುತನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದಾಗ ನಿಜವಾದ ಗೆಲುವು ಬರುತ್ತದೆ.