ಮಹಿಳೆಯರು ವಯಸ್ಸನ್ನೂ, ಪುರುಷರು ಸಂಬಳವನ್ನೂ ಮುಚ್ಚಿಡುವುದೇಕೆ?, ಅಂದೇ ಹೇಳಿದ್ರು ಚಾಣಕ್ಯ
Chanakya Niti: ಯಾವುದೇ ಪುರುಷ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆ ಹೀಗೆ ಏಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನೀವು ಎಂದಾದರೂ ಯೋಚಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದೀರಾ?.
ಹೀಗೇಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ?
ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವ ಅಥವಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ವಯಸ್ಸು ಅವರ ಮುಖಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದರೂ ಸಹ ನಿಜವಾದ ವಯಸ್ಸನ್ನು ಮರೆಮಾಡುವುದನ್ನು ನೀವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನೋಡಿರಬೇಕು. ಹಾಗೆಯೇ ಪುರುಷರು ತಮ್ಮ ಸಂಬಳವನ್ನು ಮರೆಮಾಡುವುದನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನೋಡಿರಬೇಕು. ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಪುರುಷ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆ ಹೀಗೆ ಏಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನೀವು ಎಂದಾದರೂ ಯೋಚಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದೀರಾ?.
ನಡವಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ತಂತ್ರ
ನೀವು ಯೋಚಿಸಿದ್ದರೂ ಸಹ, ನಿಮಗೆ ಕಾರಣ ತಿಳಿದಿರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಮಹಾನ್ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಆಚಾರ್ಯ ಚಾಣಕ್ಯ ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ನಡವಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ತಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಗಿದೆ. ಈ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಚಾಣಕ್ಯ ನೀತಿ ನಮಗೆ ಕೀಲಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಗೌರವ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸ್ಥಾನಮಾನ
ಚಾಣಕ್ಯ ನೀತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮ ವಯಸ್ಸನ್ನು ಮರೆಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶವು ಕೇವಲ ಸಾಮಾಜಿಕ ಒತ್ತಡ ಅಥವಾ ನೋಟದ ಭಾಗವಾಗುವುದಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದೂ ಆಗಿದೆ. ತಮ್ಮ ನಿಜವಾದ ವಯಸ್ಸನ್ನು ಮರೆಮಾಡುವ ಮೂಲಕ, ಮಹಿಳೆಯರು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮೌಲ್ಯ ಮತ್ತು ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.
ಸಂಭಾವ್ಯ ಅಪಾಯ ಮತ್ತು ಸ್ಪರ್ಧೆ
ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವುದರಿಂದ ಸಂಭಾವ್ಯ ಅಪಾಯ ಮತ್ತು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಚಾಣಕ್ಯ ನೀತಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಪುರುಷರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಥವಾ ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸದಂತೆ ತಮ್ಮ ನಿಜವಾದ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸೀಮಿತ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಜನರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇಡುವುದು ಒಂದು ತಂತ್ರವಾಗಿದೆ.
ಇಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅದು ಏಕೆ ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿದೆ?
ಇಂದು ಈ ನಡವಳಿಕೆಯು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸುರಕ್ಷತೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಇದು ಸ್ವಯಂ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳ ಭಾಗವಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಪುರುಷರಿಗೆ ಇದು ಆರ್ಥಿಕ ಸಮತೋಲನ ಮತ್ತು ಅಪಾಯ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಭಾಗವಾಗಿದೆ.