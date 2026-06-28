Chanakya Niti for Family: ಆಚಾರ್ಯ ಚಾಣಕ್ಯರು ತಮ್ಮ ಒಂದು ನೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಕೆಲವು ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ತಂದೆ-ತಾಯಿ, ಮಗ ಮತ್ತು ಹೆಂಡತಿಯೇ ಶತ್ರುಗಳಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆ ನೀತಿ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ ವಿವರ.
ಆಚಾರ್ಯ ಚಾಣಕ್ಯರು ತಮ್ಮ ನೀತಿ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸುಖಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ದುಃಖ ಮತ್ತು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ಜನರ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಚಾಣಕ್ಯರ ನೀತಿಗಳು ಇಂದಿಗೂ ನಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ದಾರಿ ತೋರಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಅವರು ಸಂಬಂಧಗಳು, ಹಣ, ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಪ್ರಮುಖ ಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಒಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಶ್ಲೋಕ ಇಂದಿಗೂ ಜನರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಚಾಣಕ್ಯ ನೀತಿಯ ಆ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಶ್ಲೋಕ ಹೀಗಿದೆ...
ಶ್ಲೋಕ
ಋಣಕರ್ತಾ ಪಿತಾ ಶತ್ರುರ್ಮಾತಾ ಚ ವ್ಯಭಿಚಾರಿಣೀ |
ಭಾರ್ಯಾ ರೂಪವತೀ ಶತ್ರುಃ ಪುತ್ರಃ ಶತ್ರುರಪಂಡಿತಃ ||
ಅರ್ಥ- ಸಾಲ ಮಾಡಿದ ತಂದೆ ತನ್ನ ಮಗನಿಗೆ, ಕೆಟ್ಟ ನಡತೆಯ ತಾಯಿ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಅತಿಯಾದ ಸೌಂದರ್ಯವತಿ ಪತ್ನಿ ತನ್ನ ಪತಿಗೆ ಮತ್ತು ಮೂರ್ಖ ಮಗ ತನ್ನ ತಂದೆ-ತಾಯಿಗೆ ಶತ್ರುಗಳಿಗೆ ಸಮಾನ.
ಸಾಲದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದ ತಂದೆ ಮಗನಿಗೆ ಶತ್ರು
ಚಾಣಕ್ಯರ ಪ್ರಕಾರ, ತಂದೆ ವಿಪರೀತ ಸಾಲ ಮಾಡಿ, ಅದನ್ನು ತೀರಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮಗನ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದರೆ, ಮಗನ ಇಡೀ ಜೀವನ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲೇ ಕಳೆದುಹೋಗಬಹುದು. ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ತಂದೆಯೇ ತನ್ನ ಮಗನ ಪಾಲಿಗೆ ಶತ್ರುವಾಗಿಬಿಡುತ್ತಾನೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯೂ ತನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಸಾಲ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ತೀರಿಸಬೇಕು.
ಕೆಟ್ಟ ನಡತೆಯ ತಾಯಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶತ್ರು
ಯಾವ ಮಹಿಳೆ ತನ್ನ ಕುಲ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದ ಮರ್ಯಾದೆಯನ್ನು ಬದಿಗಿಟ್ಟು ಕೆಟ್ಟ ನಡತೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗುತ್ತಾಳೋ, ಆಕೆ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶತ್ರುವಿಗೆ ಸಮಾನ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ, ತಾಯಿಯ ತಪ್ಪಿನಿಂದಾಗಿ ಸಮಾಜವು ಮಕ್ಕಳನ್ನೂ ಕೆಟ್ಟ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವರನ್ನು ಗೇಲಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯದ ಮೇಲೂ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು.
ಸುಂದರ ಪತ್ನಿ ತನ್ನ ಪತಿಗೆ ಶತ್ರು
ಇಲ್ಲಿ ಚಾಣಕ್ಯರು ಕೇವಲ ಸುಂದರ ಪತ್ನಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ, ಕುಟುಂಬದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೇವಲ ತನ್ನ ಸೌಂದರ್ಯದ ಬಗ್ಗೆಯೇ ಗಮನ ಹರಿಸುವ ಮಹಿಳೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸೂಚಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಗಂಡನ ಮೇಲೆ ಮನೆಯ ಕೆಲಸದ ಹೊರೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡದ ಸನ್ನಿವೇಶ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸುಂದರ ಪತ್ನಿಯನ್ನು ಪತಿಯ ಶತ್ರು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಮೂರ್ಖ ಸಂತಾನ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಶತ್ರು
ಆಚಾರ್ಯ ಚಾಣಕ್ಯರ ಪ್ರಕಾರ, ಶಿಕ್ಷಣ ಎಂದರೆ ಕೇವಲ ಪದವಿ ಪಡೆಯುವುದಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಸರಿ ಮತ್ತು ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವ ಜ್ಞಾನ. ಮಕ್ಕಳು ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳಿಂದ ದೂರ ಉಳಿದರೆ, ಅವರು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೂ ಕಷ್ಟವನ್ನು ತರಬಹುದು. ಇಂತಹ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪೋಷಕರಿಗೆ ಶತ್ರು ಸಮಾನ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.
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