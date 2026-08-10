ತವರು ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಹೋಗಿದ್ದಳು. ಆಗ ಆಕೆಯ ಗಂಡ ₹3,000 ನೀಡಿ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ ಗರ್ಲ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ, ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಆತನ ಸ್ವಂತ ಪತ್ನಿಯೇ ಆಗಿದ್ದಳು. ಪತ್ನಿ ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಈ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದಳು ಎಂಬ ಸತ್ಯ ಬಯಲಾಗಿದ್ದು, ಈ ವಿಚಿತ್ರ ಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯವೂ ಹಲವು ವಿಚಿತ್ರ ಹಾಗೂ ಆಘಾತಕಾರಿ ಘಟನೆಗಳು ಹರಿದಾಡುತ್ತಿರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಭೂಪಾಲ್ನಿಂದ ವರದಿಯಾಗಿರುವ ಒಂದು ಘಟನೆ ಮಾತ್ರ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನೂ ಹುಬ್ಬೇರಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ತಾಯಿಯ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಹೋದ ಪತ್ನಿಯನ್ನೇ, ಪತಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ₹3,000 ನೀಡಿ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ ಘಟನೆಯೊಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.
ಏನಿದು ಘಟನೆ?
ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಭೂಪಾಲ್ ನಿವಾಸಿ ಪ್ರಮೋದ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಎಂಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಪತ್ನಿ, ತಾನು ತವರು ಮನೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಗಂಡನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಹೊರಟಿದ್ದಳು. ಹೆಂಡತಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದ ಸಮಯವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ ಪತಿ ಪ್ರಮೋದ್, ಆನ್ಲೈನ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಒಂದರ ಮೂಲಕ ₹3,000 ಪಾವತಿಸಿ ಯುವತಿಯೊಬ್ಬಳನ್ನು ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ್ದನು.
ಆದರೆ, ನಿಗದಿತ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಯುವತಿ ಬಂದಾಗ ಪತಿಗೆ ಆಘಾತ ಕಾದಿತ್ತು. ಏಕೆಂದರೆ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಬುಕ್ ಆಗಿ ಬಂದಿದ್ದ ಯುವತಿ ಮತ್ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ, ತವರು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾಳೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದ್ದ ಆತನ ಸ್ವಂತ ಹೆಂಡತಿಯೇ ಆಗಿದ್ದಳು! ಪತಿಯನ್ನು ಕಂಡು ಪತ್ನಿಯೂ, ಪತ್ನಿಯನ್ನು ಕಂಡು ಪತಿಯೂ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ದಂಗಾಗಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ.
ರಹಸ್ಯ ಆನ್ಲೈನ್ ಜಾಲ:
ನಂತರ ನಡೆದ ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ, ಪತ್ನಿಯು ತನ್ನ ಗಂಡನಿಗೆ ತಿಳಿಯದಂತೆ ಬೇರೊಂದು ನಕಲಿ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಳು ಎಂಬ ಸತ್ಯ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ವಿಷಯ ತಿಳಿದು ದಂಗಾದ ಗಂಡ ಹಾಗೂ ಹೆಂಡತಿಯ ನಡುವೆ ಮಾತಿನ ಚಕಮಕಿ ನಡೆದಿದ್ದು, ಸದ್ಯ ಪೊಲೀಸರು ಈ ಪ್ರಕರಣದ ಕುರಿತು ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ನೆಟ್ಟಿಗರ ಆಕ್ರೋಶ ಮತ್ತು ಚರ್ಚೆ:
ಈ ಘಟನೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ನೆಟ್ಟಿಗರು ವಿಧವಿಧವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರು ಇಬ್ಬರ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಖಂಡಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನದ ಪವಿತ್ರತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಂಡತಿ ಇಂತಹ ಹಾದಿ ತುಳಿಯಲು ಕಾರಣವೇನು ಹಾಗೂ ಗಂಡ ವಿಶ್ವಾಸದ್ರೋಹ ಎಸಗಲು ಹೊರಟಿದ್ದು ಎಷ್ಟು ಸರಿ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಎದ್ದಿವೆ.
ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಮಾಹಿತಿಯು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಘಟನೆಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆ ಹಾಗೂ ಅಧಿಕೃತ ವಿವರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪೊಲೀಸರ ತನಿಖೆಯಿಂದಷ್ಟೇ ಸ್ಪಷ್ಟ ಚಿತ್ರಣ ಸಿಗಬೇಕಿದೆ.