ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಹಾಗೂ ರಾಮಾಯಣದಂತಹ ಬೃಹತ್ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಮೂಲಕ ವಿಶ್ವವೇ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿ ನೋಡುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಯಶ್, ನಟ ಶಿವಣ್ಣರ ಜೊತೆ ನಡೆದುಕೊಂಡ ರೀತಿ ಈಗ ಚರ್ಚೆ ಅಗುತ್ತಿದೆ. ಏನದು? ಈ ಸ್ಟೋರಿ ನೋಡಿ..
News highlighting the courtesy shown by Rocking Star Yash and his respect toward Shiva Rajkumar:ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ಸೌಜನ್ಯ ಹಾಗೂ ಶಿವರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಮೇಲೆ ಯಶ್ ಇಟ್ಟಿರುವ ಗೌರವದ ಚರ್ಚೆಯ ಸುದ್ದಿ.
ರಾಕಿ ಭಾಯ್ ಅಂದ್ರೆ ಸುಮ್ನೇನಾ? ‘ಟಾಕ್ಸಿಕ್’ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಯಶ್ ಮಾಡಿದ ಆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ‘ಕಣ್ಣ ಸನ್ನೆ’ ಈಗ ಇಡೀ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ!
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಎಎಂಬಿ ಸಿನಿಮಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಅಂದು ನೆರೆದಿದ್ದ ಜನಸ್ತೋಮ ಅಷ್ಟಿಷ್ಟಲ್ಲ! ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ದೊಡ್ಡ ಹಬ್ಬದ ಕಳೆ ಇತ್ತು. ಕಾರಣವೇನು ಗೊತ್ತೇ? ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನ ಇಬ್ಬರು ಧ್ರುವತಾರೆಗಳು ಒಂದೇ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದರು. ಒಬ್ಬರು ಕರುನಾಡ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಶಿವರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ವಿಶ್ವಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ ಬಾವುಟ ಹಾರಿಸಿದ ‘ಟಾಕ್ಸಿಕ್’ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್.
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅದ್ದೂರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ನಟರು ತಮ್ಮದೇ ಹವಾ ತೋರಿಸುವುದುಂಟು. ಆದರೆ ಯಶ್ ಮಾತ್ರ ಅಂದು ‘ರಾಕಿ ಭಾಯ್’ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಹಿರಿಯರ ಮುಂದೆ ವಿನಯದಿಂದ ನಿಂತ ಅಪ್ಪಟ ಕನ್ನಡದ ಮಗನಂತಿದ್ದರು. ಇಡೀ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹೈಲೈಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಕೇವಲ ಟ್ರೇಲರ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಯಶ್ ಮತ್ತು ಶಿವಣ್ಣನ ನಡುವಿನ ಆ ಮಧುರ ಬಾಂಧವ್ಯ!
ಸಿನಿಮಾ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳ ದಂಡು!
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದವರೋ ಸಾಮಾನ್ಯರಲ್ಲ. ದಕ್ಷಿಣದ ‘ಲೇಡಿ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್’ ನಯನತಾರಾ, ಬಾಲಿವುಡ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಕಿಯಾರಾ ಅಡ್ವಾಣಿ ಸೇರಿದಂತೆ ‘ಟಾಕ್ಸಿಕ್’ ಸಿನಿಮಾದ ಇಡೀ ದಂಡೇ ಅಲ್ಲಿತ್ತು. ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಬಂದ ಶಿವಣ್ಣ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಮೈಕ್ ಹಿಡಿದು ಯಶ್ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಹೊಗಳಿದಾಗ, ಯಶ್ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದ ಆ ಮುಗುಳ್ನಗು ಮತ್ತು ಗೌರವ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚೊತ್ತಿತು. “ನಮ್ಮ ಹುಡುಗ ಯಶ್ ಇವತ್ತು ಗ್ಲೋಬಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಿ ಬೆಳೆದಿರೋದು ನಮಗೆಲ್ಲಾ ಹೆಮ್ಮೆ,” ಎಂದು ಶಿವಣ್ಣ ಹೇಳಿದಾಗ ಇಡೀ ಆಡಿಟೋರಿಯಂ ಶಿಳ್ಳೆ-ಚಪ್ಪಾಳೆಯಿಂದ ಮೊಳಗಿತು.
ಆ ಕಣ್ಣ ಸನ್ನೆಯ ಹಿಂದಿತ್ತು ಅಪ್ಪಟ ಗೌರವ!
ಆದರೆ ನಿಜವಾದ ‘ಮಾಸ್’ ಕ್ಷಣ ನಡೆದಿದ್ದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿದು ಶಿವಣ್ಣ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಡುವಾಗ! ಶಿವರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೋ ಅನಿವಾರ್ಯ ಕೆಲಸವಿದ್ದ ಕಾರಣ ಅಂದು ಅವರು ಅರ್ಧಕ್ಕೇ ಹೊರಡಬೇಕಾಯಿತು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಶ್ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆಯೇ ಇದ್ದರೂ, ಅವರ ಗಮನ ಮಾತ್ರ ಹಿರಿಯಣ್ಣ ಶಿವಣ್ಣನ ಕಡೆಗೆ ಇತ್ತು.
ಜನಜಂಗುಳಿಯ ನಡುವೆ ಶಿವಣ್ಣ ಹೋಗುವಾಗ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆಯಾಗಬಾರದು ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದ ಯಶ್, ತಕ್ಷಣವೇ ತಮ್ಮ ಖಾಸಗಿ ಬಾಡಿಗಾರ್ಡ್ಗೆ ಕಣ್ಣಲ್ಲೇ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸನ್ನೆ ಮಾಡಿದರು. ಆ ಸನ್ನೆಯ ಅರ್ಥ ಒಂದೇ ಆಗಿತ್ತು- “ಶಿವಣ್ಣ ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಡೆತಡೆಯಾಗಬಾರದು, ಅವರನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಕಾರಿನವರೆಗೂ ತಲುಪಿಸಿ ಬನ್ನಿ.”
ಯಶ್ ಅವರ ಈ ಸಣ್ಣ ಹಾವಭಾವ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಈಗ ಕಾಡ್ಗಿಚ್ಚಿನಂತೆ ಹಬ್ಬುತ್ತಿದೆ. "ಯಶ್ ಎಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದರೂ, ಆಕಾಶ ಮುಟ್ಟುವ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಹೋದರೂ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮರೆತಿಲ್ಲ. ಕೆಜಿಎಫ್ನಲ್ಲಿ ಕಂಡ ಆ 'ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡ್' ಕೇವಲ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತ, ಆದರೆ ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅವರು ಇಂದಿಗೂ ಹಿರಿಯರ ಮುಂದೆ ತಲೆಬಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವ ಹುಡುಗ," ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕೊಂಡಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಹೊಸ ಇತಿಹಾಸಕ್ಕೆ ಮುನ್ನುಡಿ?
ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಹಾಗೂ ರಾಮಾಯಣದಂತಹ ಬೃಹತ್ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಮೂಲಕ ವಿಶ್ವವೇ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿ ನೋಡುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಯಶ್, ಈ ರೀತಿಯ ಮಾನವೀಯ ಗುಣಗಳಿಂದ ಜನರ ಮನಸ್ಸನ್ನೂ ಗೆಲ್ಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬ ನಟ ಸ್ಟಾರ್ ಆಗುವುದು ಕೇವಲ ಅವರ ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಂದಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಇಂತಹ ಸೌಜನ್ಯದ ಗುಣಗಳಿಂದ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಯಶ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ‘ಟಾಕ್ಸಿಕ್’ ಈವೆಂಟ್ ಕೇವಲ ಸಿನಿಮಾದ ಪ್ರಚಾರವಾಗದೆ, ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನ ಹಿರಿಯ-ಕಿರಿಯ ನಟರ ನಡುವಿನ ಸುಂದರ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಯಿತು. ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್ ಈಗ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮತ್ತು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಟ್ರೆಂಡ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಯಶ್ ಮಾಡಿದ ಆ ಕಣ್ಣ ಸನ್ನೆ ನಿಜಕ್ಕೂ 'ರಾಕಿಂಗ್' ಅಲ್ವಾ?