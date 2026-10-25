ಗರ್ಲ್ಫ್ರೆಂಡ್ ಇರಲಿ, ಆದರೆ ಮದುವೆ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ! ಯುವಕರಿಗೆ ಯುಪಿ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಾದ ಆನಂದಿಬೆನ್ ಪಟೇಲ್ ನೀಡಿದ ಖಡಕ್ ಸಂದೇಶ ಹಾಗೂ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆಯ ಕುರಿತ ಮಾತನಾಡಿದರ ಕುರಿತು ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಇಂದಿನ ಆಧುನಿಕ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ, ಡೇಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಗಳು ತುಂಬಾ ಸುಲಭವಾಗಿಬಿಟ್ಟಿವೆ. ಆದರೆ ಅದೇ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿನ ಗಾಢತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಕರಗುತ್ತಿದೆ. ಸಂಬಂಧ ಎಂದರೆ ಕೇವಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸುತ್ತುವುದು ಅಥವಾ ಮಾತುಗಳಲ್ಲ, ಅದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಬದ್ಧತೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಾದ ಆನಂದಿಬೇನ್ ಪಟೇಲ್ ಅವರು ಯುವಜನತೆಗೆ ನೆನಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವೊಂದರ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಅವರು ಆಡಿದ ಮಾತುಗಳು ಕೇವಲ ರಾಜಕೀಯ ಭಾಷಣವಾಗಿರದೆ, ಸಮಾಜದ ಕಣ್ಣು ತೆರೆಸುವ ತಾಯಿಯೊಬ್ಬಳ ಕಳಕಳಿಯಂತೆ ಮೂಡಿಬಂದಿದೆ.
ಗರ್ಲ್ಫ್ರೆಂಡ್ ಇದ್ದರೆ ಅವರನ್ನೇ ಮದುವೆ ಆಗಿ!
ನೀವು ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಪ್ರೀತಿಸಿದರೆ ಅಥವಾ ಗರ್ಲ್ಫ್ರೆಂಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ, ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ಅವರನ್ನೇ ಮದುವೆಯಾಗಬೇಕು" ಎಂದು ಆನಂದಿಬೇನ್ ಪಟೇಲ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರೀತಿಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ವರ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಜೊತೆಗಿದ್ದು, ಮದುವೆಯ ಮಾತು ಬಂದಾಗ ಪೋಷಕರ ನೆಪವೊಡ್ಡಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಕಾರಣ ನೀಡಿ ಕೈಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವ ಯುವಕರ ಧೋರಣೆಯನ್ನು ಅವರು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಖಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಕೇವಲ ಮೋಜಿನ ವಿಷಯವಾಗಿ ನೋಡಬಾರದು. ಯಾರದೇ ಭಾವನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಆಟವಾಡುವುದು ಅಪರಾಧ ಎಂಬ ಗಂಭೀರ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಅವರು ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಯ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತಲುಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸಂಬಂಧದ ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥ; ಪ್ರೀತಿ, ಗೌರವ ಮತ್ತು ಬದ್ಧತೆ!
ಸಂಬಂಧಗಳು ಕೇವಲ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಗೌರವ, ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗೆಗಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಬದುಕು ಎಂದರೆ ಕೇವಲ ಸಂತೋಷದ ದಿನಗಳಲ್ಲ. ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವುದು ಮತ್ತು ಕಠಿಣ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಲ್ಲೂ ಕೈಬಿಡದೆ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಸಾಗುವುದೇ ನಿಜವಾದ ಬದ್ಧತೆ. ಯುವಜನತೆ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುವ ಮುನ್ನವೇ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಪಕ್ವತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ತಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ನಿರ್ಧಾರ ಇನ್ನೊಂದು ಜೀವದ ಇಡೀ ಬದುಕನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇರಬೇಕು.
ಮಹಿಳೆಯರ ಘನತೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಿಣಾಮ!
ಪ್ರೀತಿಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ವಂಚನೆಗೊಳಗಾಗಿ ಅರ್ಧ ಹಾದಿಯಲ್ಲೇ ಒಂಟಿಯಾಗುವ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸುವ ಮಾನಸಿಕ ಯಾತನೆ ಅಪಾರ. ಮದುವೆಯಾಗದೆ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದು ಕೊನೆಗೆ ಕೈಬಿಟ್ಟಾಗ, ಅದರಿಂದ ಹುಟ್ಟುವ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಆ ಹೆಣ್ಣುಮಗಳು ಅನಾಥರಾಗುವ ಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇಂತಹ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪಿಡುಗುಗಳ ವಿರುದ್ಧ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಇಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆ ಕಲಿಯಬೇಕಾದ ಪಾಠ!
ಕೇವಲ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಮಾರುಹೋಗದೆ, ಯುವಕ ಮತ್ತು ಯುವತಿಯರಿಬ್ಬರೂ ಮೊದಲು ತಮ್ಮ ಕಾಲಿನ ಮೇಲೆ ನಿಂತು ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ನಂತರವೇ ಸಂಸಾರದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೊರಬೇಕು. ಕಾನೂನು ಅಥವಾ ಕಟ್ಟುಪಾಡುಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲೂ ನೈತಿಕತೆ ಮತ್ತು ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಜಾಗೃತವಾಗಬೇಕು. ಆನಂದಿಬೇನ್ ಪಟೇಲ್ ಅವರ ಈ ಮಾತುಗಳು ಕೇವಲ ಯುವಕರಿಗಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇಡೀ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಬದುಕಿನ ಪಾಠವಾಗಿದೆ. ಪ್ರೀತಿಸಿದ ಜೀವಕ್ಕೆ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸುವುದೇ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಮನುಷ್ಯ ಧರ್ಮ ಎಂಬುದನ್ನು ಲೇಖನದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಮನಮುಟ್ಟುವಂತೆ ಬರೆಯಿರಿ.