ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಮೀರತ್ನ ಹೀರಾ ರಾಣಾ ತಮ್ಮ ಮದುವೆಯ ದಿನ 18 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅಜ್ಜಿ ಕಂಡಿದ್ದ ಕನಸನ್ನು ನನಸು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಮಂಟಪಕ್ಕೆ ಬಂದ ಅವರು, ಮದುವೆಯ ಬಳಿಕ ಪತ್ನಿ ಆಸಿಫಾ ಅವರನ್ನೂ ಅದೇ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಮನೆಗೆ ಕರೆತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸುಂದರ ಕುಟುಂಬದ ಕ್ಷಣದ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.
ಅಜ್ಜಿಯ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿದ್ದದ್ದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಆಸೆ!
ಮದುವೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಮರೆಯಲಾಗದ ವಿಶೇಷ ದಿನ. ಈ ದಿನವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿಸಲು ಹಲವರು ವಿಭಿನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಯುವಕನೊಬ್ಬ ತನ್ನ ಮದುವೆಯ ದಿನ ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸು ಗೆದ್ದಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ತನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಅಜ್ಜಿಯ 18 ವರ್ಷಗಳ ಹಳೆಯ ಆಸೆಯನ್ನು ಈಡೇರಿಸಿದ್ದು!
ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಮೀರತ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಿವಾಲ್ ಖಾಸ್ ಗ್ರಾಮದ ಹೀರಾ ರಾಣಾ ಎಂಬ ಯುವಕನ ಮದುವೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿದೆ. ತನ್ನ ಮೊಮ್ಮಗನ ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಆತ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಮಂಟಪಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಎಂಬುದು ಅಜ್ಜಿಯ ಬಹಳ ವರ್ಷಗಳ ಕನಸಾಗಿತ್ತು.
ಮದುವೆ ಮಂಟಪಕ್ಕೆ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದ ವರ!
ಅಜ್ಜಿಯ ಈ ಆಸೆಯನ್ನು ಹೀರಾ ರಾಣಾ ಮರೆಯಲಿಲ್ಲ. ತಮ್ಮ ಮದುವೆಯ ದಿನ ಅದನ್ನು ನನಸು ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವರನ ಮೆರವಣಿಗೆ ಕಾರು, ಕುದುರೆ ಅಥವಾ ಇತರ ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಹೀರಾ ಮಾತ್ರ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಮೂಲಕವೇ ಮದುವೆ ಮಂಟಪಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದರು.
ಮೀರತ್ನಿಂದ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಹಾಪುರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ದೇಹ್ರಾ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿ ಮದುವೆ ಸ್ಥಳ ತಲುಪಿದರು. ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಬಂದು ಇಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು. ಅನೇಕರು ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳ ಮೇಲ್ಛಾವಣಿಗೆ ಏರಿ ಈ ವಿಶೇಷ ಕ್ಷಣವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿದರು.
ವಧುವನ್ನೂ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ನಲ್ಲೇ ಮನೆಗೆ ಕರೆತಂದರು!
ಇಲ್ಲೊಂದು ವಿಶೇಷ ಸಂಗತಿಯಿದೆ. ಅಜ್ಜಿಯ ಆಸೆ ಕೇವಲ ಮೊಮ್ಮಗ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಮದುವೆಗೆ ಬರಬೇಕು ಎಂಬುದಷ್ಟೇ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಮದುವೆಯ ನಂತರ ಹೊಸ ಸೊಸೆಯೂ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ನಲ್ಲೇ ಮನೆಗೆ ಬರಬೇಕು ಎಂಬುದು ಅವರ ಮತ್ತೊಂದು ಕನಸಾಗಿತ್ತು.
ಹೀಗಾಗಿ ಮದುವೆಯ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಮುಗಿದ ಬಳಿಕ ಹೀರಾ ರಾಣಾ ತಮ್ಮ ಪತ್ನಿ ಆಸಿಫಾ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಅದೇ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಮೀರತ್ನ ತಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದರು. ಈ ಮೂಲಕ ಅಜ್ಜಿಯ ಎರಡೂ ಆಸೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸಿದರು.
ಪ್ರೀತಿಗೆ ಬೆಲೆ ಕಟ್ಟಲು ಸಾಧ್ಯವೇ?
ಈ ಘಟನೆಯ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡಿದ್ದು, ಹಲವರು ಹೀರಾ ರಾಣಾ ಅವರ ನಡೆಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮದುವೆಯ ದಿನ ವರ ಮತ್ತು ವಧುವಿನ ಆಸೆಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೊಮ್ಮಗ ತನ್ನ ಅಜ್ಜಿಯ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಕನಸಿಗೆ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿರುವುದು ವಿಶೇಷ.
ಐಷಾರಾಮಿ ಮದುವೆಗಿಂತಲೂ ಕುಟುಂಬದವರ ಆಸೆ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಕೊಡುವುದು ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಘಟನೆ ನೆನಪಿಸುತ್ತದೆ.
ಒಂದು ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಪ್ರಯಾಣದ ಹಿಂದೆ ಅಡಗಿದ್ದದ್ದು 18 ವರ್ಷಗಳ ಪ್ರೀತಿ, ಕಾಳಜಿ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದ ಸುಂದರ ಬಾಂಧವ್ಯ!