ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ತಮ್ಮ ಶಾಲಾ ದಿನಗಳ ಶಿಕ್ಷಕಿಗೆ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಹಳ ದಿನಗಳ ನಂತರ ಹಳೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯನ್ನು ಕಂಡ ಶಿಕ್ಷಕಿ “Oh My God!” ಎಂದು ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹೃದಯಸ್ಪರ್ಶಿ ಕ್ಷಣದ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.
ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಕಿಗೆ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ನೀಡಿದ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ: “ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ!” ಎಂದ ಶಿಕ್ಷಕಿಯ ಭಾವುಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವೈರಲ್!
ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ಯುವ ಆಟಗಾರ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಮ್ಮ ಆಟದಿಂದ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಸರಳ ಮತ್ತು ಹೃದಯಸ್ಪರ್ಶಿ ನಡೆ ಮೂಲಕವೂ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮನ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಶಾಲಾ ದಿನಗಳ ಶಿಕ್ಷಕಿಯನ್ನು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸುಂದರ ಕ್ಷಣದ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ನೆಟ್ಟಿಗರಿಂದ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ.
ದೀಪಾವಳಿ ದಿನ ಶಿಕ್ಷಕಿಗೆ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಭೇಟಿ!
ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ದೀಪಾವಳಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ತಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕಿಯ ಮನೆ ಸಮೀಪದಿಂದ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗುವ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಹಳ ಸಮಯದ ನಂತರ ತಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಶಿಕ್ಷಕಿಯನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಬೇಕು ಎಂಬ ಆಸೆಯಿಂದ ಕಾರಿನಿಂದ ಇಳಿದು ಅವರ ಮನೆ ಅಥವಾ ಆವರಣದ ಗೇಟ್ನತ್ತ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ.
ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಮುಖಕ್ಕೆ ಮಾಸ್ಕ್ ಧರಿಸಿದ್ದ ಅಭಿಷೇಕ್, ಗೇಟ್ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂಪೂರ್ಣ ದೃಶ್ಯ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಭೇಟಿ ಶಿಕ್ಷಕಿಯ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ನಡೆದಿದೆಯೇ ಅಥವಾ ಅಭಿಷೇಕ್ ಓದಿದ್ದ ಶಾಲೆಯಲ್ಲೇ ನಡೆದಿದೆಯೇ ಎಂಬುದು ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ.
“ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ!” ಎಂದು ಅಚ್ಚರಿಗೊಂಡ ಶಿಕ್ಷಕಿ
ಅಭಿಷೇಕ್ ಅವರನ್ನು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಶಿಕ್ಷಕಿಗೆ ಕ್ಷಣಕಾಲ ನಂಬಲೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಬಹಳ ದಿನಗಳ ನಂತರ ತಮ್ಮ ಹಳೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯನ್ನು ಕಣ್ಣಾರೆ ಕಂಡ ಅವರು, ಆಶ್ಚರ್ಯದಿಂದ “Oh My God!” ಎಂದು ಉದ್ಗರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನಂತರ ಅಭಿಷೇಕ್ ಅವರನ್ನು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಸಂತೋಷವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. “ಇದು ನಿಜಕ್ಕೂ ದೊಡ್ಡ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್!” ಎಂಬ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಖುಷಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಶಿಕ್ಷಕಿಯ ಮುಖದಲ್ಲಿದ್ದ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯ ಭಾವನೆ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿಶೇಷವಾಗಿಸಿದೆ.
ಗುರು-ಶಿಷ್ಯರ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಸುಂದರ ಉದಾಹರಣೆ
ಇಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೂಲಕ ದೊಡ್ಡ ಹೆಸರು ಗಳಿಸಿರುವ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ, ತಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯದ ದಿನಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ಮರೆತಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಈ ಘಟನೆ ಉತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ. ಎಷ್ಟೇ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದರೂ ನಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ದಾರಿ ತೋರಿದ ಗುರುಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಈ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ದೀಪಾವಳಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಭಿಷೇಕ್ ನೀಡಿದ ಈ ಪುಟ್ಟ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಶಿಕ್ಷಕಿಗೆ ಮರೆಯಲಾಗದ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿದೆ. ಹಣ, ಖ್ಯಾತಿ ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡ ಉಡುಗೊರೆಗಳಿಗಿಂತ ಪ್ರೀತಿ, ಗೌರವ ಮತ್ತು ಆತ್ಮೀಯತೆಯೇ ಹೆಚ್ಚು ಅಮೂಲ್ಯ ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಘಟನೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನೆನಪಿಸಿದೆ.