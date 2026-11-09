ಮೂರೂವರೆ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ವೀಕ್ಷಕರನ್ನು ರಂಜಿಸುತ್ತಿರುವ 'ಅಮೃತಧಾರೆ' ಸೀರಿಯಲ್ ಅಂತಿಮ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ. ನಾಯಕ ರಾಜೇಶ್ ನಟರಂಗ ಮತ್ತು ನಾಯಕಿ ಛಾಯಾ ಸಿಂಗ್ ಅಭಿನಯಕ್ಕೆ ವೀಕ್ಷಕರು ಮಾರುಹೋಗಿದ್ದು, ಸೀರಿಯಲ್ ಮುಗಿಯುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮೂರೂವರೆ ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಜನರನ್ನು ರಂಜಿಸಿದ್ದ, ಟ್ವಿಸ್ಟ್​ ಮೇಲೆ ಟ್ವಿಸ್ಟ್​ ಕೊಡುತ್ತಾ ಸಾಗಿದರೂ, ಇನ್ನೇನು ಮುಗಿಯತ್ತೆ ಎನ್ನುವಾಗಲೇ ಮತ್ತೊಂದಿಷ್ಟು ಕಥೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಸೀರಿಯಲ್​ ಎಳೆದರೂ, ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಅದೇ ಖುಷಿ, ಅದೇ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ಸೀರಿಯಲ್​ಗಳ ಪೈಕಿ ಅಮೃತಧಾರೆ ಸೀರಿಯಲ್ (Amruthadhaare Serial)​. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸೀರಿಯಲ್​ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರುವ ಕಥೆಯ ಜೊತೆ ಶುರುವಾದರೂ, ಬರುಬರುತ್ತಾ ಅದನ್ನು ಎಳೆಯುವುದು ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ, ಅದು ತನ್ನ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನೇ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಬಿಡುತ್ತದೆ. ವೀಕ್ಷಕರಿಗೂ ಅದನ್ನು ನೋಡಲು ಬೋರ್​ ಎನ್ನಿಸುವುದು ಇದೆ. ಆದರೆ ಅಮೃತಧಾರೆ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಹಾಗಾಗಲೇ ಇಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಪೈಪೋಟಿಗೆ ಬಿದ್ದವರಂತೆ ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿಯೇ ನಟಿಸುವ ನಾಯಕ ರಾಜೇಶ್​ ನಟರಂಗ ಮತ್ತು ನಾಯಕಿ ಛಾಯಾ ಸಿಂಗ್​ ಅವರ ಅಭಿನಯಕ್ಕೆ ಮಾರು ಹೋಗದವರೇ ಇಲ್ಲ. ಇವರಿಬ್ಬರ ಜೋಡಿಯನ್ನು ಹಾಡಿ ಕೊಂಡಾಡಿದವರು ಅದೆಷ್ಟೋ ಮಂದಿ.

ಇದೀಗ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಅಂತ್ಯ ಎನ್ನುವಂತೆ ಕೊನೆಗೂ ಸೀರಿಯಲ್​ ನಿಜಕ್ಕೂ ಮುಗಿಯುತ್ತಿದೆ. ಇದಾಗಲೇ ಸ್ಟೋರಿ ಏನಾಗಬಹುದು ಎನ್ನುವುದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದದ್ದೇ. ಆದರೂ ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದವರೆಗೂ ಸೀರಿಯಲ್​ ರೋಚಕತೆ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಶೂಟಿಂಗ್​ ಮೊನ್ನೆ ಮುಗಿದಿದ್ದು, ಸೀರಿಯಲ್​​ಮುಗಿಯತ್ತೆ ಎಂದು ಖುದ್ದು ಗೌತಮ್​ ಪಾತ್ರಧಾರಿ ರಾಜೇಶ್​ ನಟರಂಗ (Rajesh Nataranga) ಅವರು ಬಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಸೀರಿಯಲ್​ನ ಅಂತಿಮ ಅಧ್ಯಾಯ ಎಂದು ಪ್ರಮೋ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಅಂತಿಮ ಅಧ್ಯಾಯದ ಪ್ರೊಮೋ

ಸೋಷಿಯಲ್​ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವಾಹಿನಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಪ್ರೊಮೋದಲ್ಲಿ, ಅಂತಿಮ ಅಧ್ಯಾಯ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಮೂರೂವರೆ ವರ್ಷದ ಕಥೆಯನ್ನು ನಾಲ್ಕೈದು ಸೆಕೆಂಡ್​ಗಳಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆರಂಭದಿಂದ ಈಗ ಈ ಸೀರಿಯಲ್​ ಹೇಗೆ ಬಂದಿದೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಇದೀಗ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್​ ಹಂತಕ್ಕೆ ನಿಂತಿದೆ.

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ಹೀಗಾಗಬಾರದಿತ್ತು, ಸೀರಿಯಲ್​ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ಕಣ್ಣೀರು

ಈ ಸೀರಿಯಲ್​ ಮುಗಿಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ತಿಳಿದಿದ್ದರೂ, ಈ ಮೊದಲು ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಅಂದುಕೊಂಡಂತೆಮತ್ತಷ್ಟು ಟ್ವಿಸ್ಟ್​ ಸೇರಿಸುವ ಆಸೆ ಹಲವರಿಗೆ ಇತ್ತು. ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಸೀರಿಯಲ್​ ಅನ್ನು ಅಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದರು ವೀಕ್ಷಕರು. ಆದರೆ ಇದೀಗ ಖುದ್ದು ವಾಹಿನಿಯೇ ಅಂತಿಮ ಅಧ್ಯಾಯ ಎಂದು ತೋರಿಸಿ ಸೀರಿಯಲ್​ ಪ್ರೊಮೋ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಈಗ ಸೀರಿಯಲ್​ಮುಗಿಯುವುದು ಖಚಿತವಾಗಿ, ಹೀಗಾಗಬಾರದಿತ್ತು ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ನೋವು ತೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ತುಂಬಾಮಿಸ್​ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ, ಸೀರಿಯಲ್​ಮುಗಿಯಬಾರದಿತ್ತು, ನೀವು ಸದಾ ನಮ್ಮ ಮನದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೀರಿ, ಸೀರಿಯಲ್​ ಅನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ತಿಂಗಳು ಮುಂದುವರೆಸಬಹುದಿತ್ತು, ಸೀರಿಯಲ್​ಮುಗಿಯುತ್ತೆ ಎಂದರೆ ನಂಬಲು ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ, ಮಿಸ್​ ಯು, ಮಿಸ್​ ಯು ಎಂದೆಲ್ಲಾ ಕಮೆಂಟ್ಸ್​ ಸುರಿಮಳೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಒಂದು ಸೀರಿಯಲ್​ ಅನ್ನು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಹೇಗೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ, ಹೇಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆಪ್ತರಾಗಿಬಿಡುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ಅಮೃತಧಾರೆ ಸೀರಿಯಲ್​ ತನ್ನ ಅಧ್ಯಾಯ ಮುಗಿಸುತ್ತಿದೆ.