ಚೀನಾದ ಹುವಾಂಗ್ ಮತ್ತು ವು ಎಂಬ ಜೋಡಿ ಎರಡೂವರೆ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ 200 ಕಿ.ಮೀ. ದೂರದಲ್ಲಿದ್ದುಕೊಂಡೇ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 11ರಂದು ಮದುವೆಯಾದ ಬಳಿಕ ಅತಿಥಿಗಳೆಲ್ಲ ತೆರಳಿದಾಗ ಪರಸ್ಪರ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ಟರು. ಈ ಅಪರೂಪದ ಭಾವುಕ ಕ್ಷಣದ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.
ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮದುವೆಯೊಂದರ ವಿಡಿಯೋ ಇದೀಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಅದ್ಧೂರಿ ಮದುವೆ, ಸಂಭ್ರಮದ ಸಂಗೀತ, ನೂರಾರು ಅತಿಥಿಗಳು ಅಥವಾ ವಿಶೇಷ ಅಲಂಕಾರಗಳಿಂದ ಈ ಜೋಡಿ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ, ಮದುವೆಯ ಸಂಭ್ರಮ ಮುಗಿದು ಅತಿಥಿಗಳೆಲ್ಲ ತೆರಳಿದ ನಂತರ ನವಜೋಡಿ ಪರಸ್ಪರ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಭಾವುಕರಾದ ಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸು ಗೆದ್ದಿದೆ. ಎರಡೂವರೆ ವರ್ಷಗಳ ದೂರದ ಪ್ರೀತಿಯ ಪಯಣಕ್ಕೆ ಮದುವೆಯ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯ ಆರಂಭವಾದಾಗ ಅವರ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಆನಂದಭಾಷ್ಪ ಮೂಡಿದೆ.
2.5 ವರ್ಷಗಳ ದೂರದ ಪ್ರೀತಿ!
ಚೀನಾದ ಜಿಯಾಂಗ್ಸು ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಕಿಡಾಂಗ್ ಪ್ರದೇಶದ ಹುವಾಂಗ್ ಮತ್ತು ವು ಎಂಬ ಯುವ ಜೋಡಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 11, 2026ರಂದು ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಬ್ಬರೂ ಒಂದೇ ಊರಿನವರಾದರೂ ಉದ್ಯೋಗದ ಕಾರಣ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಹುವಾಂಗ್ ಶಾಂಘೈನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ವು ಹ್ಯಾಂಗ್ಝೌನಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿದ್ದರು. ಇವರಿಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಸುಮಾರು 200 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಂತರವಿತ್ತು.
ಆದರೆ ಈ ದೂರ ಅವರ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಲಿಲ್ಲ. ಸುಮಾರು ಎರಡೂವರೆ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ದೂರದ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡ ಅವರು, ಪ್ರತಿ ವಾರ ಒಮ್ಮೆಯಾದರೂ ಭೇಟಿಯಾಗುವ ನಿಯಮ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ, ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿ ಪರಸ್ಪರ ಸಮಯ ಕಳೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡದ ನಡುವೆಯೂ ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಸಮಯ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರು.
ಅತಿಥಿಗಳು ಹೋದ ಬಳಿಕ ನಡೆದಿದ್ದೇನು?
ಮದುವೆಯ ದಿನ ಬೆಳಗ್ಗಿನಿಂದಲೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಭ್ರಮ ಮನೆಮಾಡಿತ್ತು. ಕುಟುಂಬದವರು, ಸ್ನೇಹಿತರು ಹಾಗೂ ಸಂಬಂಧಿಕರ ನಡುವೆ ಮದುವೆಯ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಔತಣಕೂಟ ನಡೆದಿತ್ತು. ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಸ್ವಾಗತಿಸುವುದು, ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ನವಜೋಡಿಗೆ ಬಿಡುವೇ ಇರಲಿಲ್ಲ.
ಔತಣಕೂಟ ಮುಗಿದು ಅತಿಥಿಗಳೆಲ್ಲ ತೆರಳಿದ ಬಳಿಕ ಹುವಾಂಗ್ ಮತ್ತು ವು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡರು. ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಅವರ ನಡುವೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಾತುಗಳಿರಲಿಲ್ಲ. ಪರಸ್ಪರ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಲೇ ಇಬ್ಬರ ಕಣ್ಣುಗಳು ತೇವಗೊಂಡವು. ಆಗ ವರ ವು, ಪತ್ನಿಗೆ ಮೆಲ್ಲನೆ 'ಮದುವೆಯ ದಿನದ ಶುಭಾಶಯಗಳು' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಅಷ್ಟೇ, ಇಬ್ಬರೂ ಭಾವುಕರಾಗಿ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಡಿಯೋ ಸೆರೆಹಿಡಿದ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕನಿಗೂ ಕಣ್ಣೀರು!
ಜಿವೈ ಎಂಬ ಸಾಕ್ಷ್ಯಚಿತ್ರ ಶೈಲಿಯ ವಿಡಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಈ ಅಪರೂಪದ ಕ್ಷಣವನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿದಿದ್ದರು. ಈ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ನಂತರ ಜೋಡಿಗೆ ತೋರಿಸಿದಾಗ ಅವರೂ ಮತ್ತೆ ಭಾವುಕರಾದರು. ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ವೀಕ್ಷಣೆ ಹಾಗೂ ಲೈಕ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.
ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದ ಬಳಕೆದಾರರು ಈ ಜೋಡಿಯ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದೊಡ್ಡ ಉಡುಗೊರೆಗಳಿಗಿಂತ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ನೀಡುವ ಸಮಯ, ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಪರಸ್ಪರ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯೇ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಈ ಘಟನೆ ಸುಂದರ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ.
ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ಈ ಜೋಡಿಯ ಕಥೆ ಹೇಳುವುದೊಂದೇ: ನಿಜವಾದ ಪ್ರೀತಿಗೆ ದೂರ ಅಡ್ಡಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ; ಕಾಯುವ ತಾಳ್ಮೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಇದ್ದರೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಪಯಣ ಸುಂದರವಾಗಿ ಸಾರ್ಥಕವಾಗಬಹುದು.