ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರ ಸಿಎಂ ಒಮರ್ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಅವರ ಎರಡನೇ ಮದುವೆ ವಿವಾದ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷದ ಸಂಸದರ ರಾಜೀನಾಮೆಯಿಂದ ರಾಜಕೀಯ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಎದುರಾಗಿದೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಸಂಕಷ್ಟಗಳ ನಡುವೆಯೂ ಅವರು ಬಿಗ್ಬಾಸ್ 20ರ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಖಾಜಿ ತೌಕೀರ್ಗೆ ಬೆಂಬಲ ಸೂಚಿಸಿ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಒಮರ್ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ತಮ್ಮ 65ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಎರಡನೆಯ ಮದುವೆಯಾಗಿ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುಸ್ಲಿಂ ಪುರುಷ ಮತ್ತು ಮುಸ್ಲಿಮೇತರ ಮಹಿಳೆಯ ವಿವಾಹದ ಬಗ್ಗೆ ಶರಿಯಾ ಸ್ಪಷ್ಟ ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಒಮರ್ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಮುಸ್ಲಿಂ ಆಗಿದ್ದು ನಿಧಿ ರಜ್ದಾನ್ ಮುಸ್ಲಿಮೇತರ ಎಂದು ಇದಾಗಲೇ ಅವರಿಗೆ ಮೌಲಾನಾ ಶಹಾಬುದ್ದೀನ್ ರಜ್ವಿ ಫತ್ವಾ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ನಡುವೆಯೇ, ಅವರ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ (NC) ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಹೊಡೆತ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಶ್ರೀನಗರದ ಸಂಸದ ಆಗಾ ಸೈಯದ್ ರುಹುಲ್ಲಾ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಹೊರಬರುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದು, ತಮ್ಮ ಸಂಸದ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೂ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಒಮರ್ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಅವರ ಸರ್ಕಾರ ಈಗಾಗಲೇ ಕೆಲ ಶಾಸಕರಿಂದ ಬಂಡಾಯವನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಹೊತ್ತಲ್ಲೇ ನಡೆದಿರುವ ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಯು ಅವರ ಮುಂದಿರುವ ರಾಜಕೀಯ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.
ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ
ಇಷ್ಟಿದ್ದರೂ, ಇವೆಲ್ಲವುಗಳ ನಡುವೆಯೆ ಸಿಎಂ ಒಮರ್ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಅವರು, ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಹಿಂದಿ 20ನೇ ಸೀಸನ್ನ ಖಾಜಿ ತೌಕೀರ್ ಅವರ ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಒಮರ್ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ತಮ್ಮ ಬೆಂಬಲ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಗೆಲ್ಲಲು ಅವರಿಗೆ ಮತ ಹಾಕುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಒಮರ್ ಅವರು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಅನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ವೀಕ್ಷಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರೂ, ಖಾಜಿ ತೌಕೀರ್ ಅವರ ಗಾಯನ ಪ್ರತಿಭೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ ಮತ್ತು ಬಿಗ್ಬಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಅವರ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಕುರಿತು, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಪತ್ರಕರ್ತ ಶುಭಂಕರ್ ಮಿಶ್ರಾ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಸಂವಾದದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಅವರು, ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ಸಂಭಾಷಣೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ 20 ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿರುಗಿದಾಗ, ಶುಭಂಕರ್ ಅವರಿಗೆ ಖಾಜಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಸೀಸನ್ ಗೆಲ್ಲುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು. ಸ್ಪರ್ಧಿ ಖಾಜಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕೇಳಿ ಒಮರ್ ಸಂತೋಷಪಟ್ಟರು. ಅವರು ಕೆಲವು ಸಂಗೀತ ಕಛೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುವುದನ್ನು ಅವರು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು ಮತ್ತು ಅವರ ಗಾಯನವನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು.
ನಾನು ಅವರಿಗೇ ವೋಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ
ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಮನೆಯೊಳಗೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ನಾಟಕದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, ಸಿಎಂ, "ನಾನು ಖಾಜಿಯವರು ಒಂದೆರಡು ಸಂಗೀತ ಕಛೇರಿ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ; ಅವರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಡುತ್ತಾರೆ. ನಾನು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ (ಅವರ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಅವಧಿ) ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದೇನೆ ಎಂದರು. ವಿನ್ನರ್ ಘೋಷಿಸುವುದು ವೋಟ್ ಮೂಲಕ ಆದ್ರೆ ನಾನುಅವರಿಗೆ ವೋಟ್ ಹಾಕುತ್ತೇನೆ ಎಂದರು. ಇನ್ನು ಖಾಜಿಯವರು ಸುಮಾರು 20 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಕಿರುತೆರೆಗೆ ಮರಳಿದ್ದಾರೆ. 2005 ರಲ್ಲಿ ರೂಪೇಖಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಫೇಮ್ ಗುರುಕುಲ್ ಎಂಬ ಹಾಡುವ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಗೆದ್ದ ನಂತರ ಅವರು ಮೊದಲು ಜನಪ್ರಿಯರಾದರು. ಗಾಯಕ ಅರಿಜಿತ್ ಸಿಂಗ್ ಕೂಡ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಆರನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದರು.