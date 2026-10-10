ಜರ್ಮನಿಯಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಧ್ರುವ್ ರಾಠಿ ಅವರ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನಶೈಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ತೀವ್ರ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮೂಲಕವೇ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಪಾದಿಸಿರುವ ಇವರ ಬಳಿ ಟೆಸ್ಲಾ, ಬಿಎಂಡಬ್ಲ್ಯು ಸೇರಿದಂತೆ ನಾಲ್ಕು ಐಷಾರಾಮಿ ಕಾರುಗಳಿವೆ. ಇವರ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಹಾಗೂ ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯದ ಹಿಂದಿನ ಅಸಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಜರ್ಮನಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಭಾರತದ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡಲು ಕಳೆದೊಂದು ದಶಕದಿಂದ ಬಹುಉತ್ಸುಕರಾಗಿರುವ ಭಾರತದ ಮೂಲದ ಧ್ರುವ್ ರಾಠಿ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ, ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಎಂದರೆ ಸಾಕು, ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ಸುರಿದು ತಾನೂ ಬಂದು, ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ವ್ಯಯಿಸಿ ತನ್ನವರನ್ನೂ ಮೂಲೆಮೂಲೆಗಳಿಂದ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರುವ ಈ ಯುಟ್ಯೂಬರ್ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಸಕತ್ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರೆಲ್ಲಾ ಇಷ್ಟು ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬರಲು ಎಲ್ಲಿಂದ ಫಂಡಿಂಗ್ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎನ್ನುವ ಬಗ್ಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರು ಸಾಕಷ್ಟು ಬಾರಿ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪವನ್ನೂ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಮುಂದೆ ಮಾಡಿದ್ದೂ ಆಗಿದೆ. ಅದೇನೇ ಇದ್ದರೂ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಬರುವ ಮುನ್ನ ಇಂಥ ಒಬ್ಬ ಯುಟ್ಯೂಬರ್ ಇದ್ದರೆಂದೇ ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆಯುವ ಬಹುತೇಕ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳಲ್ಲಿ, ಇವರ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮೈಂಡ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದು ಅವರು ಭಾರತವನ್ನು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡಲು ಜರ್ಮನಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿರುವ ಪರಿ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.
ಇಂತಿಪ್ಪ ಧ್ರುವ್ ರಾಠಿ (ಇವರ ಹೆಸರು ಬದ್ರುದ್ದೀನ್ ರಶೀದ್ ಎಂದು ಹಲವರು ಹೇಳಿದ್ದು ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಸದ್ದು ಮಾಡಿತ್ತು ಅನ್ನಿ) ಅವರ ಐಷಾರಾಮಿ ಕಾರಿನ ಬಗ್ಗೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇದೀಗ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಇವರು ಐಷಾರಾಮಿ ಕಾರುಗಳ ಮಾಲೀಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಅವರ ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯ ಸುಮಾರು ₹58 ಕೋಟಿ (ಸುಮಾರು $580 ಮಿಲಿಯನ್). ಅವರು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಜರ್ಮನಿಯ ಬರ್ಲಿನ್ನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಐಷಾರಾಮಿ ಕಾರುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ನೆನಪಿರಲಿ. ಇದು ಎಲ್ಲಾ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದ್ದು ಕೇವಲ ಯುಟ್ಯೂಬ್ನ ಆದಾಯದಿಂದ ಅನ್ನೋದು ಅವರ ಮಾತು!
ಏನಿವರ ಹಿನ್ನೆಲೆ?
ಧ್ರುವ್ ರಾಠಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 8, 1994 ರಂದು ಹರಿಯಾಣದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಆರಂಭಿಕ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕಾಗಿ ಜರ್ಮನಿಗೆ ತೆರಳಿದರು. ಅವರು ಜರ್ಮನಿಯ ಕಾರ್ಲ್ಸ್ರುಹೆ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯಿಂದ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಪದವಿ ಪಡೆದರು. ನಂತರ ಅವರು ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದರು. ಧ್ರುವ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಘಟನೆಗಳು ಮತ್ತು ಪರಿಸರದಂತಹ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವ ವೀಡಿಯೊಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಕ್ರಮೇಣ, ಅವರ ವೀಡಿಯೊಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವೀಕ್ಷಕರನ್ನು ಗಳಿಸಿದವು ಮತ್ತು ಅವರು ಡಿಜಿಟಲ್ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಮುಖವಾದರು. ಧ್ರುವ್ ರಥಿ ಜರ್ಮನಿಯ ರಾಜಧಾನಿ ಬರ್ಲಿನ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಜರ್ಮನ್ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ದಂಪತಿಗೆ ಒಂದು ಮಗುವಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಅವರು ಹರಿಯಾಣದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮನೆಯನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಅವರ ಆದಾಯದ ಮೂಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್. ಅವರ ವಿಷಯವು ಮಾಹಿತಿಯುಕ್ತ ವೀಡಿಯೊಗಳು, ವ್ಲಾಗ್ಗಳು ಮತ್ತು ಕಿರು ವೀಡಿಯೊಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಚಾನೆಲ್ ಮತ್ತು ವ್ಲಾಗ್ಗಳು ಮತ್ತು ಕಿರುಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಮೀಸಲಾಗಿರುವ ಚಾನೆಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಮೂರು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಮುಖ್ಯ ಚಾನೆಲ್, ವ್ಲಾಗ್ಗಳು, ಕಿರುಚಿತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಚಾನೆಲ್ಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ.
ಅವರು ಎಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ?
ಹೂಡಿಕೆ-ಸಂಬಂಧಿತ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಫಿನ್ಟೆಕ್ ವೇದಿಕೆಯಾದ ವೆಸ್ಟೆಡ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಧ್ರುವ್ ರಥಿ ಅವರನ್ನು ಹೂಡಿಕೆದಾರರಾಗಿ ಹೆಸರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹರಿಯಾನ್ವಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಮನರಂಜನಾ ವಿಷಯವನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ OTT ವೇದಿಕೆಯಾದ STAGE ನಲ್ಲಿ ಧ್ರುವ್ ಸಹ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಂಪನಿಯ ಆರಂಭಿಕ ನಿಧಿಯ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಅವರ ಬಳಿ ಇರುವ ಕಾರುಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ವರದಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು ಅದು ಹೀಗಿದೆ ನೋಡಿ
ಟೆಸ್ಲಾ ಮಾಡೆಲ್ 3
ಟೆಸ್ಲಾ ಅವರ ಸಾಮೂಹಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸೆಡಾನ್, ಮೊದಲು 2017 ರಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಯಿತು ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಯಿತು. ಇದನ್ನು ಸಿಂಗಲ್-ಮೋಟಾರ್ ಅಥವಾ ಡ್ಯುಯಲ್-ಮೋಟಾರ್ ಆಲ್-ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ, ಇದು ಸಿಂಗಲ್ ಟಚ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿದ ಕನಿಷ್ಠ ಒಳಾಂಗಣ, ಆಟೋಪೈಲಟ್ ಡ್ರೈವರ್-ಸಹಾಯ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಬಲವಾದ ನೈಜ-ಪ್ರಪಂಚದ ಶ್ರೇಣಿಯ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ರೂಪಾಂತರವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ, ಇದು 4-6 ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 0-100 ಕಿಮೀ/ಗಂಟೆಗೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಟ್ರಿಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸರಿಸುಮಾರು 500-600 ಕಿಮೀ WLTP ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ರೇಂಜ್ ರೋವರ್ನ ಪ್ಲಗ್-ಇನ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ರೂಪಾಂತರ
ರೇಂಜ್ ರೋವರ್ನ ಪ್ಲಗ್-ಇನ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ರೂಪಾಂತರ, ಸುಮಾರು 440 bhp ಸಂಯೋಜಿತ ಉತ್ಪಾದನೆಗಾಗಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೋಟಾರ್ನೊಂದಿಗೆ 3.0-ಲೀಟರ್ ಇನ್ಲೈನ್-ಸಿಕ್ಸ್ ಟರ್ಬೋಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಅನ್ನು ಜೋಡಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ರೇಂಜ್ ರೋವರ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಫ್-ರೋಡ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ಏರ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಐಷಾರಾಮಿ ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಅನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ಸಣ್ಣ ನಗರ ಪ್ರಯಾಣಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತ ಆಲ್-ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು (ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 65-70 ಕಿಮೀ) ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಪರಿಸರ-ಪ್ರಜ್ಞೆಯ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಪೂರ್ಣ-ಗಾತ್ರದ ಐಷಾರಾಮಿ SUV ಉಪಸ್ಥಿತಿಯ ಛೇದಕದಲ್ಲಿದೆ.
BMW 5 ಸರಣಿ
BMW ನ ಮಧ್ಯಮ-ಗಾತ್ರದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಸೆಡಾನ್, ದಶಕಗಳ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ನಾಮಫಲಕ, ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಡೈನಾಮಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸೌಕರ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸಲು ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಪೀಳಿಗೆಯ (G60) ಕಾರು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಡೀಸೆಲ್ ಮತ್ತು ಪ್ಲಗ್-ಇನ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ (530Le) ಪವರ್ಟ್ರೇನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ i5 ರೂಪಾಂತರದೊಂದಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇದು BMW ನ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ರಿಯರ್-ವೀಲ್-ಡ್ರೈವ್ ಡೈನಾಮಿಕ್ಸ್ (ಅಥವಾ ಆಯ್ದ ರೂಪಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ xDrive ಆಲ್-ವೀಲ್ ಡ್ರೈವ್) ಹೊಂದಿರುವ ಮರ್ಸಿಡಿಸ್ E-ಕ್ಲಾಸ್ನಂತಹ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿಗೆ ಚಾಲಕ-ಕೇಂದ್ರಿತ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದೆ.
ಮರ್ಸಿಡಿಸ್-ಬೆನ್ಜ್ GLC-ಕ್ಲಾಸ್
ಮರ್ಸಿಡಿಸ್-ಬೆನ್ಜ್ನ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಐಷಾರಾಮಿ SUV, ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ನ SUV ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ GLE ಗಿಂತ ಕೆಳಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಪೀಳಿಗೆಯನ್ನು ಸೌಮ್ಯ-ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಎಂಜಿನ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಆಧುನಿಕ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ, ಜೊತೆಗೆ ಹಿಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗಳಿಗಿಂತ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ದೊಡ್ಡ EV-ಮಾತ್ರ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ನೀಡುವ ಪ್ಲಗ್-ಇನ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ರೂಪಾಂತರವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಸವಾರಿ, ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ನ MBUX ಇನ್ಫೋಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾರಾಟವಾಗುವ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಐಷಾರಾಮಿ SUV ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ.