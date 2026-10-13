ಜರ್ಮನಿಯಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಧ್ರುವ್ ರಾಠಿ, ಮತ ಕಳ್ಳತನ ಆರೋಪದಡಿ ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯುಕ್ತ ಜ್ಞಾನೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ವೇಳೆ ಪೊಲೀಸರಿಂದ ಬಂಧನಕ್ಕೊಳಗಾದ ಅವರು, ಸಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷಕ್ಕೂ ತಮಗೂ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಉಳಿಸಲು ವೈಯಕ್ತಿಕ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೋರಾಡುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ದೆಹಲಿ: ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ (CJP)ದ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಅಭಿಜೀತ್ ದೀಪ್ಕೆಗೆ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಭಾರತದ ಚಿಂತೆಯಾದರೆ, ಕಳೆದೊಂದು ದಶಕದಿಂದ ಭಾರತದ ಬಗ್ಗೆಯೇ ಯೋಚಿಸುತ್ತಾ, ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದಿರುವ ಯುಟ್ಯೂಬರ್ ಧ್ರುವ್ ರಾಠಿಗೆ ಜರ್ಮನಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಭಾರತ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡುವ ಚಿಂತೆ. ಇವರಿಬ್ಬರೂ ಸೇರಿ, ವಿಮಾನದ ಐಷಾರಾಮಿ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಬಂದು ಭಾರತವನ್ನು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದಾಗಲೇ ಶಿಕ್ಷಣದ ಸುಧಾರಣೆ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಸಚಿವ ಧಮೇಂದ್ರ ಪ್ರಧಾನ್ ಅವರ ರಾಜೀನಾಮೆ ಬಳಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಸುಧಾರಣೆಯ ವಿಷ್ಯ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಗಪ್ಚುಪ್ ಆಗಿದ್ದು, ಇದೀಗ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದ ಚಿಕ್ಕದೊಂದು ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು SIR ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತದ ಜನತೆಗೆ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಿಸಲು ವಿದೇಶದಿಂದ ಓಡೋಡಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಇವರಿಬ್ಬರು.
ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ಜನರು ಸೇರಿ ನಡೆಸಿದ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ ಬಳಿಕ ದೆಹಲಿಯ ಜಂತರ್ ಮಂತರ್ನಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಕೊಡದಿದ್ದರೂ, ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ಇಳಿದಿದ್ದ ಇವರನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದರು. ಇಷ್ಟಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಇದೀಗ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಧ್ರುವ್ ರಾಠಿ ಅವರು ನೀಡಿರುವ ಹೇಳಿಕೆಯೊಂದು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ದೇಶದ ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯುಕ್ತ ಜ್ಞಾನೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ (ಸಿಜೆಪಿ) ಯೊಂದಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಧ್ರುವ್ ರಾಠಿ ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜರ್ಮನಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ರಾಜಕೀಯವನ್ನು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಟೀಕಿಸುವ ವೀಡಿಯೊಗಳಿಂದ ಜನಪ್ರಿಯರಾಗಿರುವ ಇವರು, ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಏನಿದ್ದರೂ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಅನ್ಯಾಯವನ್ನು ತಡೆಯುವುದು ಅಷ್ಟೇ. ನಾನು ಜಿರಳೆ ಅಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೂ ನನಗೂ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ. ನಾನು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಟ್ಟದಿಂದ ಅಷ್ಟೇ. ಸಿಜೆಪಿಯೊಂದಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 40 ಮಿಲಿಯನ್ ಚಂದಾದಾರರನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಧ್ರುವ್ ರಾಠಿ, ಸಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರಾದ ಅಭಿಜಿತ್ ದೀಪಕ್ ಮತ್ತು ಸೌರಭ್ ದಾಸ್ ಅವರ ಸ್ನೇಹಿತ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ನೀಟ್ ಪತ್ರಿಕೆ ಸೋರಿಕೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಜಂತರ್ ಮಂತರ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಜೆಪಿ ನಡೆಸಿದ ಮೊದಲ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅವರು ಆಗಾಗ್ಗೆ ವೀಡಿಯೊ ಕರೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿಜಿತ್ ದೀಪಕ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಚಾಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಈಗ, ಜ್ಞಾನೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಸೇರಲು ಅವರು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 8 ರಂದು ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೊದಲು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಧ್ರುವ್, ಆ ದಿನ ವೇದಿಕೆಯಿಂದ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದರು, ವಿಶೇಷ ತೀವ್ರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ (SIR) ಮೂಲಕ ಮತ ಕಳ್ಳತನವನ್ನು ಆರೋಪಿಸಿದರು. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 10 ರಂದು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಜೆಪಿ ಘೋಷಿಸಿದ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ರಥಿ ಕೂಡ ಬಯಸಿದ್ದರು. ಈ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ದೆಹಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ಶುಕ್ರವಾರ ಸಂಜೆ, ಅವರು ಇಂಡಿಯಾ ಗೇಟ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ವೀಡಿಯೊ ಮಾಡಿ, ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಜನರನ್ನು ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 10 ರಂದು ಬಂಧನ
ಅಭಿಜೀತ್ ದಿಪ್ಕೆ ಅವರನ್ನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮುಂಜಾನೆ ಗುರುಗ್ರಾಮ ಮನೆಯಿಂದ ವಶಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು. 20 ಗಂಟೆಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಬಂಧನದಲ್ಲಿದ್ದ ನಂತರ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಧ್ರುವ್ ರಥಿ, ನಂತರ ಪೊಲೀಸರು ತಮ್ಮ ಮಲಗುವ ಕೋಣೆಯಿಂದ ಎಳೆದೊಯ್ದು ಕೃತ್ಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು. ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಪ್ರಧಾನ್ ಮತ್ತು ಈಗ ಜ್ಞಾನೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ರಾಜೀನಾಮೆಗಳನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸುವಲ್ಲಿ ಧ್ರುವ್ ರಾಠಿ ಸಿಜೆಪಿಯೊಂದಿಗೆ ನಿಂತಿರುವಂತೆ ಕಂಡುಬಂದರೂ, ಅವರು ಸಿಜೆಪಿಯೊಂದಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧ ಅಥವಾ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಜೆಪಿಯಲ್ಲಿ ತನಗೆ ಯಾವುದೇ ಸ್ಥಾನವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಧ್ಯಮ ಸಂವಾದದಲ್ಲಿ ಅವರು, ತಮ್ಮ ನಿಲುವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತಾ, "ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ನಾನು ಸಿಜೆಪಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಇತರ (ಅಧಿಕಾರಿ) ಜೊತೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರಂತೆ ನಾನು ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ
ಧ್ರುವ್ ರಾಠಿ ಅವರು ಈ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. "ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ನಾನು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು. ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗವು ತಟಸ್ಥವಾಗಿರಬೇಕು ಎಂಬುದು ನನಗೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅನಿಸುವ ಒಂದು ವಿಷಯ. ಮತ ಕಳ್ಳತನವು ಬಹಳ ಗಂಭೀರ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ; ಅದು ಇಲ್ಲದೆ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಮತಗಳನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಕದಿಯಲಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಇದು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ದೇಶವಲ್ಲ. ಇದು ಸರ್ವಾಧಿಕಾರದತ್ತ ಬಹಳ ದೂರ ಇಳಿದಿದೆ. ಇದು ಒಂದು ವರ್ಣಪಟಲ ಎಂದು ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. 100 ಪ್ರತಿಶತ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರ ಅಥವಾ 100 ಪ್ರತಿಶತ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಬೇಡಿ. ನಾವು 2014 ರಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಸ್ಥಿತಿಗಿಂತ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಹತ್ತಿರವಾಗುತ್ತಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.