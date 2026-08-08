ಕೇರಳದ ಶಾಲೆಯೊಂದರ ರಸಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾವರ್ಕರ್ ಕುರಿತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದು ದೊಡ್ಡ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಎಡಪಂಥೀಯ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಇದನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿದರೆ, ವಿಎಚ್ಪಿ ನಾಯಕ ವಿನೋದ್ ಬನ್ಸಲ್, 'ರಾಷ್ಟ್ರ ನಾಯಕರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದರೆ ಯಾಕಿಷ್ಟು ವಿರೋಧ?' ಎಂದು ಟೀಕಾಕಾರರಿಗೆ ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕೇರಳದ ಶಾಲೆಯೊಂದರ ರಸಪ್ರಶ್ನೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಲಾದ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಈಗ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಬಿರುಗಾಳಿಯನ್ನೇ ಎಬ್ಬಿಸಿದೆ. ಈ ವಿವಾದದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ಹಿಂದುತ್ವ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಪ್ರತಿಪಾದಕ ವಿನಾಯಕ್ ದಾಮೋದರ್ ಸಾವರ್ಕರ್ ಅವರ ಪರವಾಗಿ ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ (VHP) ನಿಂತಿದೆ. ವಿಎಚ್ಪಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಕ್ತಾರ ವಿನೋದ್ ಬನ್ಸಲ್ ಅವರು ಶನಿವಾರ ಸಾವರ್ಕರ್ ಅವರನ್ನು ಬಲವಾಗಿ ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಏನಿದು ವಿವಾದ?
ಕಾಸರಗೋಡು, ಕುಂಬಳ ಮತ್ತು ಮಂಜೇಶ್ವರ ಉಪ-ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ 'ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ರಸಪ್ರಶ್ನೆ' (Freedom Quiz) ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಡೆಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕೆ ಇಲಾಖೆಯ ಅನುಮತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇದರಲ್ಲಿ ಟೈ-ಬ್ರೇಕರ್ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿ, 'ಬ್ರಿಟಿಷರಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ಕಠಿಣ ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಗಾದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರ ಯಾರು?' ಎಂದು ಕೇಳಲಾಗಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕೆ ಸಾವರ್ಕರ್ ಅನ್ನೋದು ಉತ್ತರವಾಗಿತ್ತು. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯೇ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದು, ಶಾಲಾ ಪಠ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷಪಾತದ ನಿರೂಪಣೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಇದು ಅಂತ ಎಡಪಂಥೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ವಿಮರ್ಶಕರು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಖಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಬನ್ಸಲ್ ಅವರು ಈ ಟೀಕೆಗಳಿಗೆ ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸಾವರ್ಕರ್ ಪರ ನಿಂತ ವಿಎಚ್ಪಿ, ಟೀಕಾಕಾರರಿಗೆ ಸವಾಲು
'ಕೇರಳದ ಕಾಸರಗೋಡಿನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನೋಡಿ. 'ದೇಶದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷರಿಂದ ಸುದೀರ್ಘ ಮತ್ತು ಕಠಿಣ ಶಿಕ್ಷೆ ಪಡೆದವರು ಯಾರು?' ಅಂತ ಕೇಳಲಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಇನ್ನೂ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಬಂದಿಲ್ಲವಾದರೂ, ಅದು ಏನಿರಲಿದೆ ಎಂಬುದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ," ಎಂದು ಬನ್ಸಲ್ ಎಎನ್ಐಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಬಂದ ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ವಿರೋಧವನ್ನು ಟೀಕಿಸಿದ ಬನ್ಸಲ್, ಸಾವರ್ಕರ್ ಅವರ ಹೆಸರು ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ರಾಜಕೀಯ ವಿರೋಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಅನಗತ್ಯ ಆತಂಕ ಶುರುವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 'ಉತ್ತರ ಬರುವುದಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ, ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯೇ ಹಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್, ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟರು, ಜಿಹಾದಿಗಳು ಮತ್ತು ದೇಶದ ಹೀರೋಗಳನ್ನು, ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರರನ್ನು ಸತತವಾಗಿ ಅವಮಾನಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿರುವ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಮೂಡಿವೆ. ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಯಾಕೆ ಕೇಳಲಾಯಿತು ಎಂಬುದೇ ನನಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ... ಇದನ್ನು ಅನುಮಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿರುವ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಿಗೇ ಕೇಳಬೇಕು' ಎಂದು ಅವರು ಖಾರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇತಿಹಾಸದ ತ್ಯಾಗ-ಬಲಿದಾನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವ ಟೀಕಾಕಾರರಿಗೆ ಸವಾಲು ಹಾಕಿದ ಬನ್ಸಲ್, ಅಂಡಮಾನ್ ಮತ್ತು ನಿಕೋಬಾರ್ ದ್ವೀಪಗಳ ಕುಖ್ಯಾತ ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಸಾವರ್ಕರ್ ಅನುಭವಿಸಿದ ಕಠಿಣ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ. 'ಎರಡು ಜೀವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆ, ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಜೈಲಿನ ಕ್ರೂರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಮತ್ತು ಸುದೀರ್ಘ ಕಾಲದ ಸೆರೆವಾಸ ಹಾಗೂ ಕಿರುಕುಳವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ ಒಬ್ಬನೇ ಒಬ್ಬ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿಗ, ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಮುಸ್ಲಿಂ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹೆಸರನ್ನು ಯಾರಾದರೂ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ' ಎಂದು ಬನ್ಸಲ್ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕೇರಳದ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ ಬನ್ಸಲ್, 'ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ರಾಜಕೀಯ ಪೂರ್ವಾಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಹೇರುವುದನ್ನು ಅಥವಾ ದ್ವೇಷದ ಮನಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಅವರ ಜೀವನವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, ಅವರಿಗೆ ಸತ್ಯ ಮತ್ತು ವಾಸ್ತವಾಂಶಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡಿ" ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ತನಿಖೆಗೆ ಆದೇಶ
ಈ ನಡುವೆ, ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವ ಎನ್. ಶಂಸುದ್ದೀನ್ ಅವರು ತಕ್ಷಣವೇ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿ, ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರ ವಿರುದ್ಧ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಎಸ್ಎಫ್ಐ ಮತ್ತು ಡಿವೈಎಫ್ಐ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಡಪಂಥೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮತ್ತು ಯುವ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಈ ಘಟನೆ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿವೆ. ಸಂಘ ಪರಿವಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ವೈಭವೀಕರಿಸಲು ಮತ್ತು ಶಾಲಾ ಪಠ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷಪಾತದ ಅಜೆಂಡಾವನ್ನು ತುರುಕಲು ಯತ್ನಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಈ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಆರೋಪಿಸಿವೆ. ಈ ವಿವಾದದಿಂದಾಗಿ ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ ನಿಖರತೆ ಮತ್ತು ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಚರ್ಚೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ.
ಅನಧಿಕೃತ ರಸಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂತರ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡ ಇಲಾಖೆ
ಕಾಸರಗೋಡಿನ ವಿವಾದಾತ್ಮಕ 'ಫ್ರೀಡಂ ಕ್ವಿಜ್'ಗೂ ತಮಗೂ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕೇರಳ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಇಲಾಖೆಯ ಅಥವಾ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ನ ಅಧಿಕೃತ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ನಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ನಡೆಸಲು ಯಾರಿಗೂ ಅಧಿಕಾರ ನೀಡಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸಚಿವರ ಕಚೇರಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ಗೆ ಸೇರಿದ ಸ್ಥಳೀಯ ಶಿಕ್ಷಕರೇ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿನ ಪದಬಳಕೆಗೆ AI (ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ) ಪ್ರಭಾವವಿರಬಹುದು ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಷಯವು 'ಪೂರ್ವಾಗ್ರಹ ಪೀಡಿತ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು' ಮತ್ತು ವಾಸ್ತವ ದೋಷಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿರುವ ಸಚಿವ ಎನ್. ಶಂಸುದ್ದೀನ್ ಅವರ ಕಚೇರಿ, ತನಿಖಾ ವರದಿ ಬಂದ ನಂತರ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿದೆ. (ಎಎನ್ಐ)
(ಈ ವರದಿಯ ಹೆಡ್ಲೈನ್ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಉಳಿದ ಭಾಗವನ್ನು ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ನ್ಯೂಸಬಲ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸಂಪಾದಿಸಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಸಿಂಡಿಕೇಟೆಡ್ ಫೀಡ್ನಿಂದ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ.)