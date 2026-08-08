ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಸೆಹೋರ್ನ ನಾಗರ್ ಸೇಠ್ ಕುಟುಂಬವು 109 ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯದಾದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿದೆ. ಮೊದಲನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ್ದ 35,000 ರೂ. ಯುದ್ಧ ಸಾಲವನ್ನು ಮರುಪಾವತಿಸುವಂತೆ ಈ ದಾಖಲೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕುಟುಂಬವು ಬ್ರಿಟಿಷರಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದೆ.
ಸೆಹೋರ್ (ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ): ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಸೆಹೋರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಾಗರ್ ಸೇಠ್ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 109 ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯದಾದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಪ್ರಕರಣವೊಂದು ಇದೀಗ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಮೊದಲನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ 35,000 ರೂಪಾಯಿಗಳ ಯುದ್ಧ ಸಾಲವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದರು ಎಂದು ಕುಟುಂಬ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ. ಅದರ ದಾಖಲೆ ಈಗ ಸಿಕ್ಕಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಆ ಹಣವನ್ನು ವಾಪಸ್ ನೀಡುವಂತೆ ಕುಟುಂಬವು ಬ್ರಿಟಿಷರಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ!
ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಕುಟುಂಬವು ಹಳೆಯ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವಾಗ, ವಿವೇಕ್ ರುಥಿಯಾ ಎನ್ನುವವರು 1917 ರ ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನೀಡಲಾದ ಯುದ್ಧ ಸಾಲವನ್ನು ಈ ದಾಖಲೆಗಳು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ದಾಖಲೆಗಳು ತಮ್ಮ ಹಕ್ಕನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಕುಟುಂಬ ಹೇಳಿದೆ. ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, 1917 ರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿತ್ತು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಭಾರತೀಯ ಸೈನಿಕರು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸೈನ್ಯದ ಜೊತೆಗೆ ಹೋರಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಯುದ್ಧದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಆಹಾರ, ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳು, ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ಇತರ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ಹಣದ ಅಗತ್ಯವಿತ್ತು. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ, ಸರ್ಕಾರವು ಭಾರತೀಯ ಉದ್ಯಮಿಗಳು, ಕೈಗಾರಿಕೋದ್ಯಮಿಗಳು ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮಂತ ಕುಟುಂಬಗಳಿಂದ ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಾಯವನ್ನು ಕೋರಿತು.
ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ
ರುಥಿಯಾ ಕುಟುಂಬದ ಪ್ರಕಾರ, ಅವರ ಪೂರ್ವಜ ಸೇಥ್ ಜುಮ್ಮಲಾಲ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ 35,000 ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಯುದ್ಧ ಸಾಲವಾಗಿ ನೀಡಿದರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹ ಮೊತ್ತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇದು ಕೇವಲ ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಾಯವಲ್ಲ, ಆದರೆ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನೀಡಲಾದ ಅಧಿಕೃತ ಸಾಲ ಎಂದು ಕುಟುಂಬವು ಹೇಳುತ್ತದೆ.
ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ನಂತರ, ಈ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲಾಯಿತು ಎಂದು ಕುಟುಂಬದ ವಿನಯ್ ರುಥಿಯಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕುಟುಂಬದ ಪ್ರಕಾರ, ಬ್ರಿಟಿಷರು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಚಕಾರ ಎತ್ತಲಿಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ, ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಮುಂದಿನ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸರ್ಕಾರ ತಿಳಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಹೇಳಿದ್ದು, ಇದು ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಬಹುದು ಎಂಬ ಭರವಸೆ ತಂದಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಪ್ರಕರಣ ಹೇಗೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದದ್ದು ಹೇಗೆ?
ವಿವೇಕ್ ರುಥಿಯಾ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಅವರ ಪೂರ್ವಜ ಸೇಥ್ ಜುಮ್ಮಲಾಲ್ 1937 ರಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾದರು. ಅವರ ಮರಣದ ನಂತರ, ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನೀಡಲಾದ ಯುದ್ಧ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ದಾಖಲೆಗಳು ಅವರ ಮಗ ಸೇಥ್ ಮನಕ್ ಚಂದ್ರ ರುಥಿಯಾ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಇವೆ. 2013 ರಲ್ಲಿ ಮನಕ್ ಚಂದ್ರ ರುಥಿಯಾ ಅವರ ಮರಣದ ನಂತರ ವಿವೇಕ್ ರುಥಿಯಾ ಈ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡರು. ಅವುಗಳನ್ನು ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಇರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಹಳೆಯ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕುಟುಂಬ ಚರ್ಚೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಈ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಮರುಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಯಿತು, ಮತ್ತು ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ವಿಷಯವು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿತು ಮತ್ತು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲಾಯಿತು.