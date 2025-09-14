ಮಂಡ್ಯದ ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮದ ನಡುವೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಮಹಿಳೆಗೆ ಹಿಂದೂ ಮಹಿಳೆಯರು ಸೀಮಂತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಗಣೇಶ ವಿಸರ್ಜನಾ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲು ತೂರಾಟದ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆದ ನಂತರ ಈ ಸೌಹಾರ್ದತೆಯ ಘಟನೆ ನಡೆದಿರುವುದು ವಿಶೇಷ. ಇದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ.
ಮಂಡ್ಯ(ಸೆ.14): ಗಣೇಶ ವಿಸರ್ಜನಾ ಮೆರವಣಿಗೆಯ ವೇಳೆ ಕಲ್ಲು ತೂರಾಟ ನಡೆದು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೋಮು ಗಲಭೆಗಳ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದ್ದರೂ, ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಹೃದಯಸ್ಪರ್ಶಿ ಘಟನೆಯೊಂದು ಸೌಹಾರ್ದತೆಯ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ನಾಂದಿ ಹಾಡಿದೆ. ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮದ ನಡುವೆಯೇ, ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದ ತುಂಬು ಗರ್ಭಿಣಿ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹಿಂದೂ ಮಹಿಳೆಯರು ಸಂಪ್ರದಾಯಬದ್ಧವಾಗಿ ಸೀಮಂತ ಕಾರ್ಯ ನೆರವೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಗ್ರಾಜುಯೇಟ್ಸ್ ಸೊಸೈಟಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನಗ್ಮಾಭಾನುಗೆ ವಿಶೇಷ ಗೌರವ
ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ಪಟ್ಟಣದ ಗ್ರಾಜುಯೇಟ್ಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕೋ-ಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಅಪರೂಪದ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಸೊಸೈಟಿಯ ವಾರ್ಷಿಕ ಸಭೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಅದೇ ಸೊಸೈಟಿಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯಾಗಿರುವ ನಗ್ಮಾಭಾನು ಎಂಬ ಮುಸ್ಲಿಂ ಮಹಿಳೆಗೆ, ಹಿಂದೂ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಪ್ರಕಾರ ಸೀಮಂತ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಹಿಂದೂ ಮಹಿಳೆಯರು ಸೇರಿ ನಗ್ಮಾಭಾನು ಅವರಿಗೆ ಉಡಿ ತುಂಬಿ, ಹೊಸ ಸೀರೆಯ ಉಡುಗೊರೆ ನೀಡಿ, ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದರು.
ಗಣೇಶ ಮೆರವಣಿಗೆ ಗಲಭೆಯ ನಡುವೆಯೂ ಸೌಹಾರ್ದತೆಯ ಸಂದೇಶ:
ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿಯ ನಂತರ ನಡೆದ ಮೆರವಣಿಗೆಗಳ ವೇಳೆ ಕಲ್ಲು ತೂರಾಟದಂತಹ ಘಟನೆಗಳು ಜರುಗಿದಾಗ, ಜನರು ಕೋಮು ವೈಷಮ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಅದೇ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪಟ್ಟಣವೊಂದರಲ್ಲಿ, ಕೋಮು ಸಾಮರಸ್ಯದ ಅದ್ಭುತ ಉದಾಹರಣೆ ನಡೆದಿದೆ. ಮಂಡ್ಯದ ಜನರಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿ ಇನ್ನೂ ಉಳಿದಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಘಟನೆ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದೆ.
ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ವ್ಯಾಪಕ ಮೆಚ್ಚುಗೆ:
ಹಿಂದೂ ಮತ್ತು ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯಗಳ ನಡುವಿನ ಸೌಹಾರ್ದತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಈ ಅಪರೂಪದ ಸೀಮಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಕೇವಲ ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ಮೀರಿ, ಮಾನವೀಯ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿದ ಈ ಘಟನೆಯನ್ನು ಅನೇಕರು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸೀಮಂತ ಕಾರ್ಯವು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇತರ ಸಮುದಾಯದವರ ನಡುವೆ ಸೌಹಾರ್ದತೆ ಮೂಡಿಸಲು ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಲಿ ಎಂದು ಹಲವರು ಆಶಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಗಲಭೆಗಳು ಮತ್ತು ವಿವಾದಗಳ ನಡುವೆಯೂ ಮಾನವೀಯ ಸಂಬಂಧಗಳು ಹೇಗೆ ಪ್ರಬಲವಾಗಿವೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆಯ ಈ ಘಟನೆ ಉತ್ತಮ ನಿದರ್ಶನವಾಗಿದೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ನಿಜವಾದ ಶಕ್ತಿ ಎಂದು ಹಲವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.