ಇಂಡಿಯನ್ ಆಯಿಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ 'ಇಂಡೇನ್ ಎಕ್ಸ್‌ಟ್ರಾಲೈಟ್ ನೌ' ಎಂಬ ಹೊಸ ಸೇವೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದು, &nbsp;ಈ ಸೇವೆಗಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹಗುರವಾದ, ಪಾರದರ್ಶಕ 10 ಕೆಜಿ ಕಾಂಪೋಸಿಟ್ ಸಿಲಿಂಡರ್‌ಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿದೆ, ಇದು ಗ್ಯಾಸ್ ಮಟ್ಟವನ್ನು ನೋಡಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.

ಇನ್ಮುಂದೆ ಎಲ್‌ಪಿಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಿ ದಿನಗಟ್ಟಲೆ ಕಾಯುವ ಕಿರಿಕಿರಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ಇಂಧನ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಇಂಡಿಯನ್ ಆಯಿಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಗ್ರಾಹಕರಿಗಾಗಿ ಹೊಸ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಬುಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಕೇವಲ 4 ಗಂಟೆಗಳ ಒಳಗೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ನೇರವಾಗಿ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವ 'ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ಡೆಲಿವರಿ' ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ. 'ಇಂಡೇನ್ ಎಕ್ಸ್‌ಟ್ರಾಲೈಟ್ ನೌ' ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಈ ಹೊಸ ಸೇವೆಯು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಕುತೂಹಲ ಹಾಗೂ ಸಂತಸ ಮೂಡಿಸಿದೆ.

ಏನಿದು 'ಇಂಡೇನ್ ಎಕ್ಸ್‌ಟ್ರಾಲೈಟ್ ನೌ'?

ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಉಕ್ಕಿನ ಸಿಲಿಂಡರ್‌ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ಈ ಹೊಸ 10 ಕೆಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಅನ್ನು ವಿಶೇಷ 'ಕಂಪೋಸಿಟ್' (ಸಂಯೋಜಿತ) ವಸ್ತುವಿನಿಂದ ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಗುರ ಹಾಗೂ ಸುರಕ್ಷಿತ: ಇದು ತೂಕದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಹಗುರವಾಗಿದ್ದು, ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿಯುವ ಯಾವುದೇ ಭಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಪಾರ್ಟ್‌ಮೆಂಟ್ ನಿವಾಸಿಗಳು, ವೃದ್ಧರು ಹಾಗೂ ಮಹಿಳೆಯರು ಇದನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಬಹುದು.

ಪಾರದರ್ಶಕ ವಿನ್ಯಾಸ: ಸಿಲಿಂಡರ್‌ನ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಂದರೆ ಇದರ ಪಾರದರ್ಶಕ ಶರೀರ. ಸಿಲಿಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಎಷ್ಟು ಗ್ಯಾಸ್ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಹೊರಗಿನಿಂದಲೇ ನೋಡಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ದಿಢೀರ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಖಾಲಿಯಾಗುವ ಆತಂಕ ತಪ್ಪಲಿದ್ದು, ಮುಂಚಿತವಾಗಿಯೇ ಮರುಪೂರಣ ಬುಕ್ ಮಾಡಲು ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿದೆ.

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ಕೇವಲ 4 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಡೋರ್‌ಸ್ಟೆಪ್ ಡೆಲಿವರಿ!

ಗ್ರಾಹಕರು ಗ್ಯಾಸ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ ಗರಿಷ್ಠ ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಗಳ ಒಳಗೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಮನೆ ತಲುಪಲಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಗ್ರಾಹಕರು ತಮಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾದ ಸಮಯವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನೂ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಜನಪ್ರಿಯ 5 ಕೆಜಿ 'ಚೋಟು' ಎಲ್‌ಪಿಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್‌ಗೂ ಈ 4 ಗಂಟೆಗಳ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ಡೆಲಿವರಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಒಂಟಿಯಾಗಿ ವಾಸಿಸುವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹಾಗೂ ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಲಿದೆ. ಕಡಿಮೆ ದಾಖಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಹೊಸ ಸಂಪರ್ಕ ಪಡೆಯಲು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸರಳೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಎಲ್‌ಪಿಜಿ ಬೆಲೆ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ!

ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪೂರೈಕೆ ವ್ಯತ್ಯಯದ ಭಯದಿಂದಾಗಿ ಜಾಗತಿಕ ಎಲ್‌ಪಿಜಿ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಜೆಎಂ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ ಮೇ 2026ರ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಅಮೆರಿಕದ ಪ್ರೋಪೇನ್ ಬೆಲೆಗಳು ಸುಮಾರು ಶೇಕಡಾ 20 ರಷ್ಟು ಕುಸಿದಿವೆ. ಪೂರೈಕೆ ಜಾಲ ಸುಗಮಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ.

ಯಾವೆಲ್ಲಾ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ?

ಆರಂಭಿಕ ಹಂತವಾಗಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಆಯಿಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಪುಣೆ, ಗುರುಗ್ರಾಮ್, ಇಂದೋರ್ ಮತ್ತು ಕೊಯಮತ್ತೂರು ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದೆ.

ಆಗಸ್ಟ್ 2026ರ ಮಧ್ಯಭಾಗದ ವೇಳೆಗೆ: ಇನ್ನೂ 25 ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಲಾಗಿದೆ.

ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2026ರ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ: ದೇಶದ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳಿಗೂ ಈ ಸೇವೆಯನ್ನು ತಲುಪಿಸಲು ಐಒಸಿಎಲ್ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್ ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸುತ್ತಿದೆ.

ಈ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ಇಂಡಿಯನ್ ಆಯಿಲ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎ.ಎಸ್. ಸಾಹ್ನಿ ಹಾಗೂ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಸೌಮಿತ್ರ ಪಿ. ಶ್ರೀವಾಸ್ತವ, ಗ್ರಾಹಕರ ಸಮಯ ಹಾಗೂ ಡಿಜಿಟಲ್ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬಳಸಿ ಈ ಸೇವೆಯನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಬುಕ್ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ?

ಗ್ರಾಹಕರು 'ಇಂಡಿಯನ್ ಆಯಿಲ್ ಒನ್' ಆಪ್ ಅಥವಾ ಅಧಿಕೃತ ಗ್ರಾಹಕ ಪೋರ್ಟಲ್ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ಸಂಪರ್ಕ ಹಾಗೂ ರೀಫಿಲ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ವಾಟ್ಸಾಪ್ (7588888824) ಮೂಲಕವೂ ಈ ಬುಕಿಂಗ್ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಇಂಡೇನ್ ವಿತರಕರು ಹಾಗೂ ಆಯ್ದ ಇಂಡಿಯನ್ ಆಯಿಲ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್‌ಗಳಲ್ಲೂ ಈ ಸಿಲಿಂಡರ್ ದೊರೆಯಲಿದೆ.