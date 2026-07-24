ಹೋಂಡಾ ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ ಮತ್ತು ಸ್ಕೂಟರ್ ಇಂಡಿಯಾ (HMSI) ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ 10 ಹೊಸ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಈ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ E85 ಎಥನಾಲ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಸ್ಕೂಟರ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಮಾಡೆಲ್ಗಳಿದ್ದು, 'ಮೇಕ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ' ಉಪಕ್ರಮದಡಿ ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದೆ.
ಜಪಾನ್ ಮೂಲದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ತಯಾರಿಕಾ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಹೋಂಡಾ ಮೋಟಾರ್ ಕಂಪನಿಯು ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಭವಿಷ್ಯ ಬರೆಯಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು, ಕಂಪನಿಯು ಬಹು-ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ವಿಧಾನವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಹೋಂಡಾದ ಭಾರತೀಯ ವಿಭಾಗವಾದ 'ಹೋಂಡಾ ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ ಮತ್ತು ಸ್ಕೂಟರ್ ಇಂಡಿಯಾ' (HMSI), ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 10 ನೂತನ ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಕೂಟರ್ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ವಿಸ್ತೃತ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೊವನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದೆ. ಹೊಸದಾಗಿ ಪರಿಚಯಿಸಲಾದ ಈ 10 ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ 7 ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೊಸ ಮಾದರಿಗಳಾಗಿದ್ದರೆ, ಇನ್ನುಳಿದ 3 ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮಾಡೆಲ್ಗಳನ್ನು ನವೀನ ಬಣ್ಣ ಹಾಗೂ ವಿನ್ಯಾಸದೊಂದಿಗೆ ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.
'ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಸುಸ್ಥಿರತೆ' ಹೋಂಡಾದ ಮುಖ್ಯ ಗುರಿ!
ಈ ಹೊಸ ಬಿಡುಗಡೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ HMSI ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮತ್ತು ಸಿಇಒ ತ್ಸುಟ್ಸುಮು ಒಟಾನಿ, "ಪರಿಸರ ಸುಸ್ಥಿರತೆ ಎಂಬುದು ಕೇವಲ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಅಥವಾ ಕಾಗದದ ಮೇಲಿನ ಯೋಜನೆಯಾಗಿರಬಾರದು. ಅದು ಗ್ರಾಹಕರ ನೈಜ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವಂತಹ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಹಾಗೂ ಕೈಗೆಟುಕುವ ಪರಿಹಾರವಾಗಬೇಕು," ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಹಲವು ಮಾರ್ಗ ಅನುಸರಿಸಿದ ಹೋಂಡಾ!
ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಗ್ರಾಹಕನ ಅಥವಾ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರದೇಶದ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಹೋಂಡಾ ಆಂತರಿಕ ದಹನಕಾರಿ ಎಂಜಿನ್ (ICE), ವಿದ್ಯುತ್ ಚಲನಶೀಲತೆ (Electric Mobility) ಮತ್ತು ಪರ್ಯಾಯ ಇಂಧನ (Flex-Fuel) ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಇಂಧನ ಚಕ್ರವನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಭಾರತವು ಇಂಗಾಲದ ತಟಸ್ಥತೆಯ (Carbon Neutrality) ಗುರಿಯತ್ತ ಸಾಗಲು ಸಮತೋಲಿತ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುವುದು ಹೋಂಡಾದ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ.
E85 ಎಥನಾಲ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಸರಣಿಯ ವೈವಿಧ್ಯತೆ!
ಹೋಂಡಾ ಪರಿಚಯಿಸಿರುವ ಹೊಸ ವಾಹನ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಹಸ ಸವಾರಿ (Adventure Touring), ಕ್ರೂಸರ್, ರೋಡ್ಸ್ಟರ್, ಲೈಫ್ಸ್ಟೈಲ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮತ್ತು ಫ್ಲೆಕ್ಸ್-ಫ್ಯುಯೆಲ್ ವಿಭಾಗಗಳ ವಾಹನಗಳಿವೆ. ಈ ಪೈಕಿ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆ ಎಂದರೆ:
ಹೋಂಡಾ ADV 160: E85 ಇಂಧನ (85% ಎಥನಾಲ್ ಮಿಶ್ರಿತ ಪೆಟ್ರೋಲ್) ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿರುವ ನಗರ ಸಾಹಸ (Urban Adventure) ಸ್ಕೂಟರ್.
ಹೋಂಡಾ QC3: ಭವಿಷ್ಯದ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್.
CB 500 & CB350 ಸರಣಿ: ಬೈಕ್ ಪ್ರಿಯರಿಗಾಗಿ ರೋಡ್ಸ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಮಾಡರ್ನ್ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ವಿಭಾಗದ ಹೊಸ ಮಾಡೆಲ್ಗಳು.
ಈ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ತರಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಕಂಪನಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾಡೆಲ್ನ ಬೆಲೆ, ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಲಭ್ಯತೆಯ ವಿವರಗಳನ್ನು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗುವುದು.
'ಮೇಕ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಫಾರ್ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್'!
ಈ ಎಲ್ಲ ಹೊಸ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲೇ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತಿರುವುದು ವಿಶೇಷ. ಸ್ಥಳೀಯ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಮೂಲಕ "ಮೇಕ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಫಾರ್ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್" (Make in India for the World) ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಹೋಂಡಾ ವೇಗವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಭಾರತೀಯ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಾಗುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಜಾಗತಿಕ ರಫ್ತು ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಭಾರತ ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಅತ್ಯುನ್ನತ ಗುಣಮಟ್ಟ, ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತಾ ಮಾನದಂಡಗಳೊಂದಿಗೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಇವಿ ಮತ್ತು ಪರ್ಯಾಯ ಇಂಧನ ವಾಹನಗಳ ಮೂಲಕ ಭಾರತೀಯ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಲು ಹೋಂಡಾ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ.