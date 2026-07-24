ಎಸ್ಬಿಐನಲ್ಲಿ 5 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಸ್ಥಿರ ಠೇವಣಿ ಇಟ್ಟರೆ ಸಿಗುವ ಲಾಭದ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಲೇಖನ ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ 6.05% ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ 7.05% ಬಡ್ಡಿದರದಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಒಟ್ಟು ಮೆಚ್ಯೂರಿಟಿ ಮೊತ್ತದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಇಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಥವಾ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹಣ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ಹೆಚ್ಚು ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದ್ದರೂ, ಅದರಲ್ಲಿ 'ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ರಿಸ್ಕ್' (ಅಪಾಯ) ಇರುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಯಾವುದೇ ಅಪಾಯವಿಲ್ಲದೆ ತಮ್ಮ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಗಳಿಸಿದ ಹಣ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಅದರಿಂದ ನಿಗದಿತ ಆದಾಯ ಬರಬೇಕು ಎಂದು ಬಯಸುವವರಿಗೆ 'ಸ್ಥಿರ ಠೇವಣಿ' (ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಡಿಪಾಸಿಟ್ - FD) ಇಂದಿಗೂ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಆಸರೆ!
ದೇಶದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆದ 'ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ' (SBI), ತನ್ನ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಮತ್ತು ಆಕರ್ಷಕ ಬಡ್ಡಿದರಗಳೊಂದಿಗೆ ವಿವಿಧ ಅವಧಿಯ FD ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಾಗರಿಕರಿಗಿಂತ 'ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ' (Senior Citizens) ಎಸ್ಬಿಐ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಡ್ಡಿದರ ನೀಡುತ್ತದೆ. ನೀವೇನಾದರೂ ಎಸ್ಬಿಐನಲ್ಲಿ 5 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಮುಕ್ತಾಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ (Maturity) ನಿಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಎಷ್ಟು ಹಣ ಸಿಗುತ್ತದೆ? ಬಡ್ಡಿಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ.
5 ವರ್ಷಗಳ SBI FD: ಬಡ್ಡಿದರ ಎಷ್ಟು?
ಎಸ್ಬಿಐ ನಿಗದಿತ 5 ವರ್ಷಗಳ ದೀರ್ಘಾವಧಿ ಠೇವಣಿಗಳ ಮೇಲೆ ಆಕರ್ಷಕ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ:
ಸಾಮಾನ್ಯ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ: ವಾರ್ಷಿಕ 6.05% ಬಡ್ಡಿದರ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ (60 ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟವರಿಗೆ): ವಾರ್ಷಿಕ 7.05% ಬಡ್ಡಿದರ ಲಭ್ಯವಿದೆ (ಸಾಮಾನ್ಯರಿಗಿಂತ 1% ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬಡ್ಡಿ).
ಹಣವನ್ನು ದೀರ್ಘಾವಧಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಿಸಲು ಹಾಗೂ ಭವಿಷ್ಯದ ದೊಡ್ಡ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ (ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣ, ಮದುವೆ ಅಥವಾ ನಿವೃತ್ತಿ ಯೋಜನೆ) ಹಣ ಜೋಡಿಸಲು ಈ 5 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ.
5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಸಿಗುವ ಸಂಪೂರ್ಣ ಲಾಭದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ:
ನೀವು ಎಸ್ಬಿಐನಲ್ಲಿ ಇಂದೇ 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು 5 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಸ್ಥಿರ ಠೇವಣಿ (FD) ಇಟ್ಟರೆ ಸಿಗುವ ಮೆಚ್ಯೂರಿಟಿ ಮೊತ್ತ ಹೀಗಿರಲಿದೆ:
1. ಸಾಮಾನ್ಯ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ (General Customers):
ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಮೊತ್ತ: ₹5,00,000
ಬಡ್ಡಿದರ: 6.05% (ವಾರ್ಷಿಕ)
ಅವಧಿ: 5 ವರ್ಷಗಳು
ಸಿಗುವ ಒಟ್ಟು ಬಡ್ಡಿ ಆದಾಯ: ಸುಮಾರು ₹1,75,088
5 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಸಿಗುವ ಒಟ್ಟು ಮೆಚ್ಯೂರಿಟಿ ಮೊತ್ತ: ₹6,75,088
2. ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ (Senior Citizens):
ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಮೊತ್ತ: ₹5,00,000
ಬಡ್ಡಿದರ: 7.05% (ವಾರ್ಷಿಕ)
ಅವಧಿ: 5 ವರ್ಷಗಳು
ಸಿಗುವ ಒಟ್ಟು ಬಡ್ಡಿ ಆದಾಯ: ಸುಮಾರು ₹2,09,129
5 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಸಿಗುವ ಒಟ್ಟು ಮೆಚ್ಯೂರಿಟಿ ಮೊತ್ತ: ₹7,09,129
ಈ ಯೋಜನೆಯ ಮುಖ್ಯ ಅನುಕೂಲಗಳು:
ಶೇ. 100% ಸುರಕ್ಷತೆ: ಸರ್ಕಾರಿ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿರುವ ಎಸ್ಬಿಐನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ (Tax Benefit): 5 ವರ್ಷಗಳ ಈ ಎಸ್ಬಿಐ ಎಫ್ಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ 'ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯ್ದೆ 80C' ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿಯ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನೂ ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಸ್ಥಿರ ಆದಾಯ: ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೇ ಏರಿಳಿತಗಳಾದರೂ ನೀವು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಗದಿಯಾದ ಬಡ್ಡಿದರ ಬದಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ನೀವು ಯಾವುದೇ ಅಪಾಯವಿಲ್ಲದೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಬಡ್ಡಿ ಆದಾಯ ಗಳಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಎಸ್ಬಿಐನ ಈ 5 ವರ್ಷಗಳ ಎಫ್ಡಿ ಯೋಜನೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಹೂಡಿಕೆಯಾಗಿದೆ.