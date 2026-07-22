ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯು ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆ ಎಂಬ ವಿಶೇಷ ಯೋಜನೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯು 20000 ಸಾವಿರ ರೂ.,ಗಳ ಮನೆಯಿಂದಲೇ ಗಳಿಸಿ! ಈ ಕುರಿತು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಈ ಸ್ಟೋರಿಯಲ್ಲಿದೆ. ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ!
ಇಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ತಮ್ಮ ಹಣದ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಬರುವ ಖಚಿತ ಆದಾಯ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಜನರಿಗೆ ಮತ್ತು ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರದ ಜೀವನವನ್ನು ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಕಳೆಯಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದು ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲು.
ಭರವಸೆಯ ಹೂಡಿಕೆ!
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಹಣ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಂತೆಯೇ ಭಾರತೀಯ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಗಳು ಸಹ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಜನರಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಮತ್ತು ಭರವಸೆಯ ಹೂಡಿಕೆ ವೇದಿಕೆಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿವೆ. ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದರ ಪ್ರಮುಖ ಅನುಕೂಲವೆಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹಣ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರವೇ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಸ್ಥಿರ ಬಡ್ಡಿದರ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯು ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಸಣ್ಣ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆಯಾದರೂ, ಅದರಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯವಾದ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಎಂದರೆ "ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆ.
ಏನಿದು ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆ?
ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರವೂ ಯಾರ ಹತ್ತಿರವೂ ಕೈಚಾಚದೆ, ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಅಥವಾ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಸ್ಥಿರ ಆದಾಯವನ್ನು ಗಳಿಸಲು ಬಯಸುವ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗಾಗಿಯೇ ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯ ಲಾಭವನ್ನು ನೀವು ಹತ್ತಿರದ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅಧಿಕೃತ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ಮೂಲಕ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಯಾರೆಲ್ಲಾ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು?
60 ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟವರು: 60 ವರ್ಷ ದಾಟಿದ ಯಾವುದೇ ಭಾರತೀಯ ನಾಗರಿಕರು ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಖಾತೆ ತೆರೆಯಬಹುದು.
ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತ ನಿವೃತ್ತಿ (VRS): 55 ರಿಂದ 60 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಒಳಗಿದ್ದು, ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತ ನಿವೃತ್ತಿ ಯೋಜನೆ (VRS) ಪಡೆದ ನೌಕರರು ಕೂಡ ಕೆಲವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಷರತ್ತುಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟು ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಅರ್ಹರಿರುತ್ತಾರೆ.
ಹೂಡಿಕೆ ಮಿತಿ ಮತ್ತು ಅವಧಿ ಎಷ್ಟು?
ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಖುಷಿಯ ಸುದ್ದಿಯೆಂದರೆ, ಸರ್ಕಾರವು ಇದರ ಗರಿಷ್ಠ ಹೂಡಿಕೆ ಮಿತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ
ಗರಿಷ್ಠ ಹೂಡಿಕೆ: ಹಿಂದೆ ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ 15 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶವಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ಈ ಮಿತಿಯನ್ನು₹30 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಹೂಡಿಕೆ ಅವಧಿ: ಯೋಜನೆಯ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ನೀವು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕನಿಷ್ಠ 5 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಇಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. 5 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಬಯಸಿದರೆ, ಈ ಅವಧಿಯನ್ನು ಮತ್ತೆ 3 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅವಕಾಶವೂ ಇದೆ.
ಬಡ್ಡಿದರ ಮತ್ತು ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ !
ಸೂಪರ್ ಬಡ್ಡಿದರ: ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯ ಈ ಯೋಜನೆಯು ಪ್ರಸ್ತುತ ಜುಲೈ-ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2026 ರ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಅವಧಿಗೆ 8.2% ನಷ್ಟು ಆಕರ್ಷಕ ಬಡ್ಡಿದರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ಬಡ್ಡಿದರವನ್ನು ಸರ್ಕಾರವು ಪ್ರತಿ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲೂ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಘೋಷಿಸುತ್ತದೆ.
ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ: ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ತೆರಿಗೆ ಉಳಿತಾಯವನ್ನೂ ಮಾಡಬಹುದು. ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯ್ದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 80C (Section 80C) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ₹1.5 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹20,000 ಆದಾಯ ಗಳಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?
ನೀವು ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಾಗಿದ್ದು, ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ಮಿತಿಯಾದ ₹30 ಲಕ್ಷವನ್ನು ಒಂದೇ ಕಂತಿನಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ, ವರ್ಷಕ್ಕೆ 8.2% ಬಡ್ಡಿದರದಂತೆ ಬಡ್ಡಿಯ ರೂಪದಲ್ಲೇ ಭಾರಿ ಮೊತ್ತ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಮಾಸಿಕ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೆ, ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕುಳಿತು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಅಂದಾಜು ₹20,000 ವರೆಗೆ (ತ್ರೈಮಾಸಿಕವಾಗಿ ಪಾವತಿಯಾಗುವ ಬಡ್ಡಿ) ಖಚಿತ ಆದಾಯವನ್ನು ಗಳಿಸಬಹುದು!
ಕೊನೆ ಮಾತು!
ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ನಿವೃತ್ತಿಯ ಹಣವಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ರಿಸ್ಕ್ ಇಲ್ಲದೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ನಿಗದಿತ ಆದಾಯ ಪಡೆಯಲು ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ನ ಈ 'ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ಯೋಜನೆ' ನಿಜಕ್ಕೂ ಒಂದು ಮಾಸ್ಟರ್ಪ್ಲಾನ್! ನಿವೃತ್ತ ಜೀವನವನ್ನು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಮತ್ತು ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಕಳೆಯಲು ಇದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ.