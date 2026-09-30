‘ಎಚ್2ಓ’ ಮೂಲಕ ಎರಡು ದಶಕಗಳ ಹಿಂದೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದ ಉಪೇಂದ್ರ-ಪ್ರಭುದೇವ ಜೋಡಿ ಈಗ 24 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಒಂದಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಸಿನಿರಸಿಕರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸುದ್ದಿ.ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಖ್ಯಾತ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಸಾರಥ್ಯ ಇದೆ.. ಯಾರು ನೋಡಿ..
H2O actors Upendra and Prabhu Deva acts again together after 22 Years: ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಕೆಲವು ಸಿನಿಮಾಗಳು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ವರ್ಷಗಳು ಕಳೆದರೂ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ನೆನಪಿನಿಂದ ಮಾಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಉಪೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ಪ್ರಭುದೇವ ನಟನೆಯ ‘ಎಚ್2ಓ’ ಕೂಡ ಒಂದು. 2002ರಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಂಡ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಅಂದು ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆ, ವಿವಾದ, ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮತ್ತು ವಿಮರ್ಶೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾದ ವಿಭಿನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯೂ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿತ್ತು. ಇದೀಗ ‘ಎಚ್2ಓ’ ಚಿತ್ರದ ವಿಶೇಷ ಜೋಡಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 24 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೆ ಒಂದಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.
ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಕಥೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಲ್ಲ, ತಮಿಳಿನಲ್ಲಿ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇವರಿಬ್ಬರ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅನ್ನು ತೆರೆಗೆ ತರುತ್ತಿರುವುದು ತಮಿಳಿನ ವಿಭಿನ್ನ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿರುವ ನಿರ್ದೇಶಕ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಸುಬ್ಬರಾಜು.
‘ಎಚ್2ಓ’ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೆ ಒಂದಾದ ಉಪ್ಪಿ-ಪ್ರಭುದೇವ!
ಉಪೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ಪ್ರಭುದೇವ ‘ಎಚ್2ಓ’ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ತಮಿಳುನಾಡಿನ ನಡುವೆ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಕಾವೇರಿ ವಿವಾದವನ್ನು ಸಿನಿಮಾದ ಕಥಾವಸ್ತುವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆ ಹುಟ್ಟಿಸಿತ್ತು. ಪ್ರತಿಭಟನೆ, ಟೀಕೆ, ಪರ-ವಿರೋಧದ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳ ನಡುವೆಯೇ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿತ್ತು.
‘ಎಚ್2ಓ’ ಬಳಿಕ ಉಪೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ಪ್ರಭುದೇವ ಮತ್ತೊಂದು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಎರಡು ದಶಕಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲದ ಬಳಿಕ ಇವರಿಬ್ಬರು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಒಂದೇ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದು ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
ಕಾರ್ತಿಕ್ ಸುಬ್ಬರಾಜು ನಿರ್ದೇಶನದ ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾ
‘ಜಿಗರ್ಥಂಡಾ’, ‘ಪೆಟ್ಟ’, ‘ಜಗಮೇ ಥಂದಿರಮ್’ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿಭಿನ್ನ ಕಥಾಹಂದರದ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿರುವ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಸುಬ್ಬರಾಜು ಇದೀಗ ಮತ್ತೊಂದು ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಉಪೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ಪ್ರಭುದೇವ ಜೊತೆಗೆ ಯುವ ನಟ ಅಥರ್ವ ಕೂಡ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ.
ಸಿನಿಮಾದ ವಿಶೇಷತೆ ಮತ್ತೊಂದಿದೆ. ಕಾರ್ತಿಕ್ ಸುಬ್ಬರಾಜು ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬದಲು ನೇರವಾಗಿ ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಯೋಜನೆ ಇದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಸಿನಿಮಾ ಥಿಯೇಟರ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಸದ್ದು ಮಾಡಲಿದೆ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಬದಲಾಗಿ, ಓಟಿಟಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮುಂದೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಅನುಭವ ನೀಡಲಿದೆ ಎಂಬ ಕುತೂಹಲ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
‘ಹುಲಿ ಕುಣಿತ’ದ ಸುತ್ತ ಕಥೆ!
ಇನ್ನು ಸಿನಿಮಾದ ಕಥಾಹಂದರ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ. ‘ಹುಲಿ ಕುಣಿತ’ದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಒಂದು ಕಾದಂಬರಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ ಎಂದು ಕಾರ್ತಿಕ್ ಸುಬ್ಬರಾಜು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಸಾಗುವ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಆಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಡ್ರಾಮಾಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಇರಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಹೀಗಾಗಿ ಉಪೇಂದ್ರ ಅವರ ವಿಭಿನ್ನ ಅಭಿನಯ, ಪ್ರಭುದೇವ ಅವರ ವಿಶೇಷ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕಾರ್ತಿಕ್ ಸುಬ್ಬರಾಜು ಅವರ ಕಥೆ ಹೇಳುವ ಶೈಲಿ ಒಂದೇ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಸೇರುತ್ತಿರುವುದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ‘ಎಚ್2ಓ’ನಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನ ವಿಷಯದ ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದ ಈ ಜೋಡಿ, ಈ ಬಾರಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಭಿನ್ನ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದೆ ಎಂಬುದು ಕುತೂಹಲದ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ.
ಕೈತುಂಬಾ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪಿ ಬ್ಯುಸಿ
ಇನ್ನು ಉಪೇಂದ್ರ ಅವರ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಪಟ್ಟಿಯೂ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡದಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಅವರು ನಟಿಸಿದ್ದ ತಮಿಳು ಸಿನಿಮಾ ‘ಕೂಲಿ’ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಮತ್ತೊಂದು ತಮಿಳು ಸಿನಿಮಾದ ಮೂಲಕ ಪ್ರಭುದೇವ ಜೊತೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಉಪೇಂದ್ರ ಅವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಇತರ ಭಾಷೆಗಳ ಸಿನಿಮಾಗಳೂ ಇವೆ. ‘ಬುದ್ಧಿವಂತ 2’ ಚಿತ್ರದ ಕೆಲಸ ಬಹುತೇಕ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ‘ತ್ರಿಶೂಲಂ’ ಸಿನಿಮಾದ ಕೆಲಸವೂ ಮುಗಿದಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯ ‘ಗೊರಿಲ್ಲಾ ವಾರ್’ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೂ ಅವರು ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ತೆಲುಗಿನ ‘ಜಾಂಬಿ ರೆಡ್ಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್’ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೂ ಉಪೇಂದ್ರ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ‘ಎಚ್2ಓ’ ಮೂಲಕ ಎರಡು ದಶಕಗಳ ಹಿಂದೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದ ಉಪೇಂದ್ರ-ಪ್ರಭುದೇವ ಜೋಡಿ ಈಗ 24 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಒಂದಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಸಿನಿರಸಿಕರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ತಮಿಳು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಖ್ಯಾತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಸುಬ್ಬರಾಜು ಅವರ ಸಾರಥ್ಯದಲ್ಲಿ, ಗ್ರಾಮೀಣ ಹಿನ್ನೆಲೆಯ ಆಕ್ಷನ್-ಡ್ರಾಮಾ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಇಬ್ಬರು ಹೇಗೆ ಮಿಂಚಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.