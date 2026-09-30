ಜೂ ಎನ್ಟಿಆರ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಮುಂದಿನ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳು ಸಖತ್ ಸಿನಿಮಾ ಹಬ್ಬವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಒಂದೆಡೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ನೀಲ್ ಅವರ ‘ಡ್ರ್ಯಾಗನ್’, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಈ ಹೊಸ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಜೊತೆಗಿನ ಆ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸಿನಿಮಾ—ಎರಡೂ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಾಗಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಈಗಿನಿಂದಲೇ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
Jr NTR-Prashanth Neel movie Dragon- Then Jr NTR to act in Trivikram Srinivas Movie: ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಯಂಗ್ ಟೈಗರ್ ಜೂ ಎನ್ಟಿಆರ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಗುಡ್ನ್ಯೂಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಸದ್ಯ ಪ್ರಶಾಂತ್ ನೀಲ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ‘ಡ್ರ್ಯಾಗನ್’ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿರುವ ಜೂ ಎನ್ಟಿಆರ್, ಈ ಚಿತ್ರದ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಿರ್ದೇಶಕ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಜೊತೆ ಕೈಜೋಡಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಈಗಾಗಲೇ ಸಿನಿರಸಿಕರಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮೂಡಿಸಿದ್ದು, ಇದೀಗ ಸ್ವತಃ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ್ ಅವರೇ ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕುರಿತು ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಜೂ ಎನ್ಟಿಆರ್ ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ‘ಡ್ರ್ಯಾಗನ್’ ಸಿನಿಮಾಗಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯ ಮೀಸಲಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪಾತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಅವರು ತೂಕವನ್ನೂ ಇಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಕಠಿಣ ಡಯಟ್ ಮತ್ತು ವರ್ಕೌಟ್ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಲುಕ್ ಬದಲಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಜೂ ಎನ್ಟಿಆರ್ ಅವರನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ನೋಡಲು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಾತರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಶಾಂತ್ ನೀಲ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಸಿನಿಮಾ 2027ರಲ್ಲಿ ತೆರೆಗೆ ಬರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಇದರ ನಡುವೆ ಜೂ ಎನ್ಟಿಆರ್ ಅವರ ಮುಂದಿನ ಸಿನಿಮಾದ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆ ಜೋರಾಗಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸಲಿರುವುದು ‘ಅತಡು’, ‘ಜಲ್ಸಾ’, ‘ಅತ್ತಾರಿಂಟಿಕಿ ದಾರೇದಿ’, ‘ಜುಲಾಯಿ’ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಯಶಸ್ವಿ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನೀಡಿರುವ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್. ಈಗಾಗಲೇ ಜೂ ಎನ್ಟಿಆರ್ ಮತ್ತು ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅಧಿಕೃತ ಘೋಷಣೆ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ. ಆದರೆ ಚಿತ್ರದ ಕಥೆ, ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಶೂಟಿಂಗ್ ಯಾವಾಗ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿತ್ತು.
ಸಿನಿಮಾ ಕಥೆ ಸಂಪೂರ್ಣ!
ಇದೀಗ ಆ ಕುತೂಹಲಕ್ಕೆ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ್ ಅವರೇ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಹೊಸ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಮನರಂಜನಾ ಸಿನಿಮಾ ‘ಆದರ್ಶ ಕುಟುಂಬಂ’ ಪ್ರಚಾರದ ಭಾಗವಾಗಿ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಅವರು ಜೂ ಎನ್ಟಿಆರ್ ಜೊತೆಗಿನ ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಜನಪ್ರಿಯ ನಿರೂಪಕಿ ಸುಮಾ ಅವರೊಂದಿಗೆ ನಡೆದ ಸಂಭಾಷಣೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಸಿನಿಮಾದ ಪ್ರಮುಖ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ್ ಹೇಳಿರುವ ಪ್ರಕಾರ, ಜೂ ಎನ್ಟಿಆರ್ಗಾಗಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಿನಿಮಾದ ಚಿತ್ರಕಥೆ ಈಗಾಗಲೇ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಯಾವ ಹೆಸರನ್ನು ಇಡಬೇಕು ಎಂಬ ನಿರ್ಧಾರ ಇನ್ನೂ ಆಗಿಲ್ಲ. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ಈ ಹಿಂದೆ ಪೋಸ್ಟರ್ ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದ ‘ಗಾಡ್ ಆಫ್ ವಾರ್’ ಎಂಬ ಪದವೇ ಸಿನಿಮಾದ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಅಲ್ಲವಂತೆ. ಅದು ಕೇವಲ ಟ್ಯಾಗ್ಲೈನ್ ಎಂದು ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ್ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇದರೊಂದಿಗೆ ಸಿನಿಮಾದ ನಿಜವಾದ ಹೆಸರು ಏನಿರಬಹುದು ಎಂಬ ಕುತೂಹಲ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಚಿತ್ರತಂಡವು ಶೀರ್ಷಿಕೆಯನ್ನು ಯಾವಾಗ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.
ಪೌರಾಣಿಕ ಕಥೆಗೆ ಆಧುನಿಕ ಸ್ಪರ್ಶ?
ಜೂ ಎನ್ಟಿಆರ್ ಮತ್ತು ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ್ ಅವರ ಮುಂದಿನ ಸಿನಿಮಾ ಮುರುಗನ್ ಅಥವಾ ಕಾರ್ತಿಕೇಯ ಸ್ವಾಮಿಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಲಿದೆ ಎಂಬ ಮಾತುಗಳು ಈ ಹಿಂದೆ ಕೇಳಿಬಂದಿದ್ದವು. ಮುರುಗನ್ ಅವರನ್ನು ಯುದ್ಧದ ದೇವತೆಯಾಗಿ ಪೂಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ‘ಗಾಡ್ ಆಫ್ ವಾರ್’ ಎಂಬ ಟ್ಯಾಗ್ಲೈನ್ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಗಮನ ಸೆಳೆದಿತ್ತು.
ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಪೋಸ್ಟರ್ನಲ್ಲಿರುವ ಅಂಶವೂ ಕುತೂಹಲ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಮುರುಗನ್ ಸ್ವಾಮಿಯ ಆಯುಧದ ಜೊತೆಗೆ ಡಿಎನ್ಎಯನ್ನು ಹೋಲುವ ವಿನ್ಯಾಸ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಪೌರಾಣಿಕ ಅಂಶಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಆಧುನಿಕ ವಿಜ್ಞಾನ ಅಥವಾ ಸಮಕಾಲೀನ ವಿಚಾರಗಳನ್ನೂ ಬೆಸೆದಿರಬಹುದೇ ಎಂಬ ಚರ್ಚೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಚಿತ್ರದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಥೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಚಿತ್ರತಂಡದಿಂದ ಇನ್ನೂ ವಿವರವಾದ ಮಾಹಿತಿ ಹೊರಬಂದಿಲ್ಲ.
ಮತ್ತೆ ಒಂದಾದ ‘ಅರವಿಂದ ಸಮೇತ’ ಜೋಡಿ
ಜೂ ಎನ್ಟಿಆರ್ ಮತ್ತು ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಈಗಾಗಲೇ ‘ಅರವಿಂದ ಸಮೇತ ವೀರ ರಾಘವ’ ಸಿನಿಮಾದ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ರಂಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಸಿನಿಮಾ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಯಶಸ್ವಿ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಒಂದಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.
ಈ ಬಾರಿ ಪೌರಾಣಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ಆಧುನಿಕತೆಯ ಸ್ಪರ್ಶ ಮತ್ತು ಜೂ ಎನ್ಟಿಆರ್ ಅವರಂತಹ ಸ್ಟಾರ್ ನಟನನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಕಥೆಯನ್ನು ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ್ ಹೇಗೆ ತೆರೆಗೆ ತರಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದೇ ಸದ್ಯದ ಕುತೂಹಲ. ನಿರ್ದೇಶಕರ ಹೇಳಿಕೆಯಂತೆ ಚಿತ್ರದ ಚಿತ್ರೀಕರಣ 2027ರಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ.
ಅಂದರೆ, ಜೂ ಎನ್ಟಿಆರ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಮುಂದಿನ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳು ಸಖತ್ ಸಿನಿಮಾ ಹಬ್ಬವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಒಂದೆಡೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ನೀಲ್ ಅವರ ‘ಡ್ರ್ಯಾಗನ್’, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ್ ಜೊತೆಗಿನ ಈ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸಿನಿಮಾ—ಎರಡೂ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಾಗಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಈಗಿನಿಂದಲೇ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರದ ನಿಜವಾದ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳು ಯಾವಾಗ ಹೊರಬರುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.