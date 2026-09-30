ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಊರ್ವಶಿ ರೌಟೇಲಾ ಅವರ ತಂಡ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ನಿಲುವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ. ಲಾಸ್ ಏಂಜಲೀಸ್ ಮೂಲದ AI ಕಂಪನಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು, ಅದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಂಡ ತಿಳಿಸಿದೆ.
Urvashi Rautela Legal Notice, Urvashi Rautela AI Case: ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ಊರ್ವಶಿ ರೌಟೇಲಾ ಎಂದರೆ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗಿಂತ ಮೊದಲು ನೆನಪಿಗೆ ಬರುವುದು ಅವರ ಗ್ಲಾಮರಸ್ ಲುಕ್, ಫ್ಯಾಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿನ ಭರ್ಜರಿ ಹಾಜರಾತಿ. ಇದೀಗ ಇದೇ ನಟಿ ಮತ್ತೊಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸುದ್ದಿಯ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದುವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ವಿಷಯ ಫ್ಯಾಷನ್ ಅಥವಾ ಸಿನಿಮಾ ಅಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಕಾನೂನು ವಿವಾದ. ಲಾಸ್ ಏಂಜಲೀಸ್ ಮೂಲದ AI ಕಂಪನಿಯೊಂದು ತಮ್ಮ ಹೆಸರು, ಫೋಟೋಗಳು ಮತ್ತು ವೀಡಿಯೊಗಳನ್ನು ಅನುಮತಿಯಿಲ್ಲದೆ ವಾಣಿಜ್ಯ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಳಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಊರ್ವಶಿ ರೌಟೇಲಾ ಅವರ ತಂಡ ಆರೋಪಿಸಿದೆ.
ಈ ಆರೋಪ ಹೊರಬಿದ್ದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮತ್ತೊಂದು ಅಚ್ಚರಿಯ ಅಂಶವೂ ಚರ್ಚೆಗೆ ಬಂದಿದೆ. ನಟಿಯ ತಂಡ ಹೇಳಿರುವ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗಿದೆ ಎನ್ನಲಾದ ಹಾನಿಯ ಮೊತ್ತ ಬರೋಬ್ಬರಿ ₹7,000 ಕೋಟಿ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ಕಾನೂನು ವಿವಾದದ ಸುದ್ದಿ ಹೊರಬಿದ್ದಿರುವುದು ಇದೀಗ ಸಿನಿರಂಗದಲ್ಲೂ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
ಅನುಮತಿಯಿಲ್ಲದೆ ಫೋಟೋ, ವೀಡಿಯೊ ಬಳಕೆ?
ಊರ್ವಶಿ ರೌಟೇಲಾ ಅವರ ತಂಡದ ಹೇಳಿಕೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಲಾಸ್ ಏಂಜಲೀಸ್ನಲ್ಲಿರುವ AI ಕಂಪನಿಯೊಂದು ನಟಿಯ ಹೆಸರು, ಫೋಟೋಗಳು ಮತ್ತು ವೀಡಿಯೊಗಳನ್ನು ಯಾವುದೇ ಪೂರ್ವ ಸೂಚನೆ ಅಥವಾ ಅನುಮತಿ ಪಡೆಯದೆ ಬಳಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಯ ಫೋಟೋ ಅಥವಾ ವೀಡಿಯೊ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೊಸದೇನಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ನಟಿಯ ಗುರುತು ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಷಯವನ್ನು ಬಳಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ತಂಡದ ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಪವಾಗಿದೆ.
ನಟಿಯ ತಂಡದ ಪ್ರಕಾರ, ಊರ್ವಶಿಯವರ ಚಿತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ವೀಡಿಯೊಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕಂಪನಿಯು ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರಮಾಣದ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ ಬಳಕೆಯಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸದೆ, ಕಾನೂನು ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರ ಪಡೆಯುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಂಡ ತಿಳಿಸಿದೆ.
₹7,000 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತ ಏಕೆ ಚರ್ಚೆಗೆ ಬಂದಿದೆ?
ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ವಿಚಾರ ₹7,000 ಕೋಟಿ ಎಂಬ ಮೊತ್ತ. ಊರ್ವಶಿ ರೌಟೇಲಾ ಅವರ ತಂಡವು AI ಕಂಪನಿಯ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿರುವ ನಷ್ಟವನ್ನು ಈ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಅಂದಾಜಿಸಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಆದರೆ ಈ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಂತಿಮ ಕಾನೂನು ತೀರ್ಪು ಅಥವಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ನಿರ್ಧಾರವೇನು ಎಂಬುದು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವಿಚಾರ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ₹7,000 ಕೋಟಿ ಎಂಬುದು ನಟಿಯ ತಂಡದ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖವಾಗಿರುವ ನಷ್ಟದ ಅಂದಾಜು ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.
ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಹೇಳಿಕೆ
ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಊರ್ವಶಿ ರೌಟೇಲಾ ಅವರ ತಂಡ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ನಿಲುವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ. ಲಾಸ್ ಏಂಜಲೀಸ್ ಮೂಲದ AI ಕಂಪನಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು, ಅದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಂಡ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಕಂಪನಿಯು ನಟಿಯ ಹೆಸರು, ಫೋಟೋಗಳು ಮತ್ತು ವೀಡಿಯೊಗಳನ್ನು ಯಾವುದೇ ಸೂಚನೆ ಅಥವಾ ಅನುಮತಿಯಿಲ್ಲದೆ ಬಳಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂಬ ಆರೋಪವನ್ನು ತಂಡ ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿದೆ. ಇದರ ಮೂಲಕ ಕಂಪನಿಯು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ವಾಣಿಜ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆದಿದೆ ಎಂಬುದು ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ.
AI ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಊರ್ವಶಿ ತಂಡದ ಸಂದೇಶ
ಈ ಪ್ರಕರಣದ ಮೂಲಕ ನಟಿಯ ತಂಡ AI ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ಸಂದೇಶವನ್ನೂ ನೀಡಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಸಂಸ್ಥೆ ತನ್ನದೇ ಆದ AI ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅಥವಾ ಏಜೆನ್ಸಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆದರೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹೆಸರು, ಫೋಟೋ, ವೀಡಿಯೊ ಅಥವಾ ಗುರುತನ್ನು ಬಳಸುವಾಗ ಸೂಕ್ತ ಅನುಮತಿ ಪಡೆಯುವುದು ಅಗತ್ಯ ಎಂಬ ನಿಲುವನ್ನು ತಂಡ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ.
AI ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳ ಡಿಜಿಟಲ್ ಗುರುತು, ಫೋಟೋ ಮತ್ತು ವೀಡಿಯೊಗಳ ಬಳಕೆಯ ಕುರಿತ ಚರ್ಚೆಯೂ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಇದೇ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಊರ್ವಶಿ ರೌಟೇಲಾ ಅವರ ತಂಡ ಮಾಡಿರುವ ಈ ಆರೋಪವೂ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.
ಸದ್ಯ ಪ್ರಕರಣ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ವಿವಾದ ಯಾವ ತಿರುವು ಪಡೆಯಲಿದೆ ಎಂಬುದು ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ₹7,000 ಕೋಟಿ ನಷ್ಟದ ಅಂದಾಜು, AI ಕಂಪನಿಯ ವಿರುದ್ಧದ ಆರೋಪ ಮತ್ತು ಅನುಮತಿಯಿಲ್ಲದೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಬಳಕೆಯ ವಿಚಾರ—ಈ ಮೂರು ಅಂಶಗಳಿಂದಾಗಿ ಊರ್ವಶಿ ರೌಟೇಲಾ ಅವರ ಈ ಕಾನೂನು ವಿವಾದ ಬಾಲಿವುಡ್ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.