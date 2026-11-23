ಆ ಸ್ಟೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿತ್ತು ಎನ್ನಲಾದ ಅಪರೂಪದ ಮತ್ತು ನಿಗೂಢ ಆಚರಣೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 'ಕರುತ್ತಚ್ಚನೂಟ್' ಎಂಬ ವಿಷಯ ಕೂಡ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಅಂಶವಾಗಿದೆ. ಮನುಷ್ಯನ ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಭಯದಾಚೆಗಿನ ರಹಸ್ಯಗಳಿಗೆ ವೀಕ್ಷಕರನ್ನು ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಅನುಭವವನ್ನು ಇದು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಜಯಸೂರ್ಯ ನಾಯಕರಾಗಿರುವ, ಜಿತಿನ್ ಕೆ ಜೋಸ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಮಿಸ್ಟರಿ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಸಿನಿಮಾ 'ಮಾಯನ್ - ಚಾಪ್ಟರ್ 1'ರ ಟ್ರೇಲರ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಕುತೂಹಲ ಕೆರಳಿಸುವ ಈ ಟ್ರೇಲರ್ ವೀಕ್ಷಕರನ್ನು ಇದುವರೆಗೂ ನೋಡಿರದ, ನಂಬಲು ಅಸಾಧ್ಯವಾದ ನಿಗೂಢ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತಿದೆ. ಸಿನಿಮಾದ ವಿಭಿನ್ನ ಕಥಾವಸ್ತು ಮತ್ತು ನಿರೂಪಣೆಯತ್ತ ವೀಕ್ಷಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಲರ್ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಮೂನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಅಡಿ ರಾಜೀವ್ ಗೋವಿಂದನ್ ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರವು ಡಿಸೆಂಬರ್ 3ರಂದು ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ.
ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರ ತನಿಖೆಯ ಮೂಲಕ ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುವ ನಿಗೂಢ ಜಗತ್ತನ್ನು 'ಮಾಯನ್' ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ತನಿಖೆ ಮತ್ತು ತರ್ಕವನ್ನು ಮೀರಿದ ಕೆಲವು ಘಟನೆಗಳು ಮತ್ತು ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ಕಥೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಟ್ರೇಲರ್ ಸುಳಿವು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿತ್ತು ಎನ್ನಲಾದ ಅಪರೂಪದ ಮತ್ತು ನಿಗೂಢ ಆಚರಣೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 'ಕರುತ್ತಚ್ಚನೂಟ್' ಎಂಬ ವಿಷಯ ಕೂಡ ಸಿನಿಮಾದ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಅಂಶವಾಗಿದೆ. ಮನುಷ್ಯನ ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಭಯದಾಚೆಗಿನ ರಹಸ್ಯಗಳಿಗೆ ವೀಕ್ಷಕರನ್ನು ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಅನುಭವವನ್ನು ಈ ಸಿನಿಮಾ ನೀಡಲಿದೆ. 'ಬಿಯಾಂಡ್ ದಿ ಶ್ಯಾಡೋಸ್' ಎಂಬ ಟ್ಯಾಗ್ಲೈನ್ ಕೂಡ ಈ ನಿಗೂಢತೆಯ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
ಜಯಸೂರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಪೊಲೀಸ್ ಪಾತ್ರದ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಮೂಲಕ ಸಿನಿಮಾದ ಕಥೆ ಸಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಗೂಢ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಮತ್ತು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಘಟನೆಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಆತ ಎದುರಿಸುವ ಸವಾಲುಗಳೇನು ಎಂಬ ಕುತೂಹಲವನ್ನು ಟ್ರೇಲರ್ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ. ನೈಲಾ ಉಷಾ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಜಯ್ ಬಾಬು, ಐಶ್ವರ್ಯ ರಾಜ್, ಜಿಬಿನ್ ಗೋಪಿನಾಥ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪಾತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಕಥೆಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಿನ್ನೆಲೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡದೆ ವೀಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಟ್ರೇಲರ್ ಅನ್ನು ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
'ಕಳಂಕಾವಲ್' ಎಂಬ ಮಮ್ಮುಟ್ಟಿ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದ ಜಿತಿನ್ ಕೆ. ಜೋಸ್ ಅವರ ಎರಡನೇ ನಿರ್ದೇಶನದ ಪ್ರಯತ್ನ 'ಮಾಯನ್'. ಜಿತಿನ್ ಕೆ. ಜೋಸ್ ಮತ್ತು ರಫಿ ಚಿತ್ರಕಥೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಫೈಸಲ್ ಅಲಿ ಅವರ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ ಮತ್ತು ಮುಜೀಬ್ ಮಜೀದ್ ಅವರ ಸಂಗೀತ ಟ್ರೇಲರ್ನ ಹೈಲೈಟ್ಸ್. ಈ ಮೊದಲು ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಸಿನಿಮಾದ ಮೊದಲ ಹಾಡು 'ಕೊಳ್ಳಿಪ್ರಾಕ್' ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿನ ಪ್ರಯೋಗಾತ್ಮಕ ವಿಧಾನದಿಂದ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿತ್ತು. 13 ವರ್ಷಗಳ ವಿರಾಮದ ನಂತರ ಮಲಯಾಳಂ ಸಿನಿಮಾವೊಂದರ ಸಂಗೀತ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಯುನಿವರ್ಸಲ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಗ್ರೂಪ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುವುದು ಸಿನಿಮಾದ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷ. ವಿಭಿನ್ನ ಕಥಾವಸ್ತು, ನಿಗೂಢ ಕಥೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಮತ್ತು ದೃಶ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಲಯಾಳಂ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಅನುಭವ ನೀಡಲು 'ಮಾಯನ್' ಸಜ್ಜಾಗುತ್ತಿದೆ.
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