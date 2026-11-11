'ಕಾಫಿ ವಿತ್ ಕರಣ್ 9' ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ಮತ್ತು ಕಿಯಾರಾ ಅಡ್ವಾಣಿ ತಮ್ಮ ಮದುವೆ ಹಾಗೂ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದ ಕುರಿತು ಮನಬಿಚ್ಚಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಡ್ರೂಮ್ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ನೀಡಿದ ತಮಾಷೆಯ ಉತ್ತರ ಮತ್ತು ಡೇಟ್ ನೈಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಿಯಾರಾ ನೀಡಿದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಈಗ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.
ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ಮಾತಿಗೆ ನಾಚಿದ ಕರಣ್ ಜೋಹರ್! ಬೆಡ್ರೂಮ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಕಿಯಾರಾ ಮುಂದೆಯೇ ಕೊಟ್ಟ ತಮಾಷೆಯ ಉತ್ತರ
ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಜನಪ್ರಿಯ ಜೋಡಿ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ಮತ್ತು ಕಿಯಾರಾ ಅಡ್ವಾಣಿ ಇದೀಗ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ವಿಚಾರಗಳಿಂದ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಕರಣ್ ಜೋಹರ್ ನಡೆಸಿಕೊಡುವ ಜನಪ್ರಿಯ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಶೋ 'ಕಾಫಿ ವಿತ್ ಕರಣ್ ಸೀಸನ್ 9'ನಲ್ಲಿ ಈ ಜೋಡಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದು, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಹೊಸ ಪ್ರೋಮೋ ಈಗ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ವಿಚಾರವಾಗಿ ನೀಡಿದ ತಮಾಷೆಯ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಕರಣ್ ಜೋಹರ್ ಮುಜುಗರದಿಂದ ನಗುವಂತಾಗಿದೆ.
ಬೆಡ್ರೂಮ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಕೊಟ್ಟ ಖಡಕ್ ಉತ್ತರ!
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕರಣ್ ಜೋಹರ್, ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಮತ್ತು ಕಿಯಾರಾ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ನೀವು ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲಿಯೂ ಅಥವಾ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಅಂತಹ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೀರಾ ಎಂಬರ್ಥದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಬಹಳ ಚುರುಕಾಗಿ ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ನಾವು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮನೆಗೆ ತರಲು ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲೂ ಬೆಡ್ರೂಮ್ಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೆಲಸವನ್ನು ತರುವುದಿಲ್ಲ" ಎಂಬ ಅವರ ತಮಾಷೆಯ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಕರಣ್ ಜೋಹರ್ ನಾಚಿ ನಗುವಂತಾಗಿದೆ. ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದ ಕಿಯಾರಾ ಕೂಡ ಪತಿಯ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ನಗುತ್ತಾ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಡೇಟ್ ನೈಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಕರಣ್ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಕಿಯಾರಾ ಉತ್ತರ ವೈರಲ್!
ಇಷ್ಟಕ್ಕೇ ನಿಲ್ಲದ ಕರಣ್, ಮತ್ತೊಂದು ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಪತಿ-ಪತ್ನಿಯ ಡೇಟ್ ನೈಟ್ ಕೇವಲ ಊಟಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗದಂತೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೀರಿ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ವೇಳೆ ಕಿಯಾರಾ ತಮ್ಮ ಬೇಬಿ ಬಂಪ್ ಮೇಲೆ ಕೈಯಿಟ್ಟು, "ಈಗ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕು, ನಮ್ಮ ಡೇಟ್ ನೈಟ್ ಊಟದ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಮುಗಿಯುತ್ತದೆ" ಎಂಬರ್ಥದಲ್ಲಿ ತಮಾಷೆಯ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಿಯಾರಾ ಅವರ ಈ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರೋಮೋದಲ್ಲಿನ ಮತ್ತೊಂದು ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿದೆ.
ಮದುವೆಯ ದಿನದ ಮೋಜಿನ ಘಟನೆಯನ್ನೂ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡ ಜೋಡಿ!
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮದುವೆಯ ಸುಂದರ ನೆನಪುಗಳನ್ನೂ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಮತ್ತು ಕಿಯಾರಾ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಿಯಾರಾ ತಮ್ಮ ಮದುವೆಯ ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ತಮಾಷೆಯ ಘಟನೆಯೊಂದನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಕರಣ್ ಜೋಹರ್ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ನೃತ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ನಟ ಶಾಹಿದ್ ಕಪೂರ್ ಕೂಡ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳಲು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದರಂತೆ. ಆದರೆ ಕರಣ್ ಜೋಹರ್ ಶಾಹಿದ್ ಅವರನ್ನು ವೇದಿಕೆಯಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದರು ಎಂದು ಕಿಯಾರಾ ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಘಟನೆಯನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡು ಮೂವರೂ ನಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ.
'ಶೇರ್ಷಾ' ಚಿತ್ರದ ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾದ ಪ್ರೇಮಕಥೆ!
ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಮತ್ತು ಕಿಯಾರಾ ಅವರ ಪ್ರೇಮಕಥೆ 2021ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 'ಶೇರ್ಷಾ' ಚಿತ್ರದ ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗಿತ್ತು. ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ವಿಕ್ರಮ್ ಬಾತ್ರಾ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದರೆ, ಕಿಯಾರಾ ಡಿಂಪಲ್ ಚೀಮಾ ಪಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದರು.
ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಖಾಸಗಿಯಾಗಿಯೇ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದ ಈ ಜೋಡಿ 2023ರ ಫೆಬ್ರವರಿ 7ರಂದು ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಜೈಸಲ್ಮೇರ್ನ ಸೂರ್ಯಗಢ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟರು. 2025ರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಮಗುವಾದ ಹೆಣ್ಣುಮಗುವಿಗೆ ಸಾರಾಯಾ ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟರು. ಇದೀಗ ಎರಡನೇ ಮಗುವಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ನವೆಂಬರ್ 11ರಂದು ಹೊಸ ಸಂಚಿಕೆ ಪ್ರಸಾರ!
ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಮತ್ತು ಕಿಯಾರಾ ಅವರ ಈ ಜೋಡಿ ಮಾತುಕತೆಯನ್ನು ನೋಡಲು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಾತರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. 'ಕಾಫಿ ವಿತ್ ಕರಣ್ ಸೀಸನ್ 9'ರ ಐದನೇ ಸಂಚಿಕೆ ನವೆಂಬರ್ 11ರಂದು ಸಂಜೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಜಿಯೋಹಾಟ್ಸ್ಟಾರ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗಲಿದೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಮದುವೆಯ ನೆನಪುಗಳು, ಪ್ರೀತಿ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ತಮಾಷೆಯ ಮಾತುಗಳು ಮತ್ತು ಪರಸ್ಪರರೊಂದಿಗಿನ ಸುಂದರ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಿಂದ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್-ಕಿಯಾರಾ ಜೋಡಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಶೇಷವಾಗಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.