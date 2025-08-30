ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಟಿವಿ ಸೀರಿಯಲ್ 'ಫೌಜಿ'ಯಿಂದ ತಮ್ಮ ನಟನಾ ವೃತ್ತಿ ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಒಬೆರಾಯ್ ಹೋಟೆಲ್ ಹೊರಗೆ ಅಳುತ್ತಾ ಒಂದು ದಿನ ಮುಂಬೈ ತಮ್ಮದಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಹ್ಯಾರಿ ಬವೇಜ ಮೊದಲ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದರು, ಹೇಮಾ ಮಾಲಿನಿ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದರು.
ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಜವಾಯಿತು: ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಮೂರು ದಶಕಗಳಿಂದ ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಭಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂಬೈನ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು. ಆದರೆ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ನಗರದಿಂದ ತುಂಬಾ ಬೇಸರಗೊಂಡು ಒಬೆರಾಯ್ ಹೋಟೆಲ್ ಹೊರಗೆ ಅಳುತ್ತಾ - ಒಂದು ದಿನ ಮುಂಬೈ ನನ್ನದಾಗುತ್ತದೆ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಭಾರ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಆ ದಿನ ಅವರ ಬಳಿ ಮನೆಗೆ (ದೆಹಲಿ) ಹಿಂತಿರುಗಲು ಸಹ ಹಣವಿರಲಿಲ್ಲ. ಅದು ಅವರ ಕೋಪ.
ಜಾಗತಿಕ ತಾರೆಯಾದ ಕಿಂಗ್ ಖಾನ್
ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಈಗ ಜಾಗತಿಕ ತಾರೆ, ಭಾರತದ ಹೊರಗೆ, ದುಬೈ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ, ಅಮೆರಿಕ, ಬ್ರಿಟನ್ನಂತಹ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗವಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ವೂಟ್ನಲ್ಲಿ ಅನುಪಮ್ ಖೇರ್ ಟಾಕ್ ಶೋನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಜೀವನ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಕಷ್ಟದ ದಿನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಷ್ಟದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ತೊಂದರೆಗೊಳಗಾಗಿದ್ದೆ ಎಂದು ಅನುಪಮ್ ಖೇರ್ ಶೋನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು. ಒಬೆರಾಯ್ ಹೋಟೆಲ್ ಹೊರಗೆ ಕೊಳಕು ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದರು.
ಜೇಬಿನಲ್ಲಿ ಹಣವಿರಲಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸವಿರಲಿಲ್ಲ, ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಮಲಗುತ್ತಿದ್ದರು, ಕೊನೆಗೆ ಸಿಟ್ಟಿನಿಂದ ಅಳುತ್ತಾ - ಒಂದು ದಿನ ನಾನು ಹಿಂತಿರುಗುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ಈ ನಗರ ನನ್ನದಾಗುತ್ತದೆ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಭಾರ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಆಗ ಅನುಪಮ್ - ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತ ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ದರಾ ಎಂದು ಕೇಳಿದರು. ಶಾರುಖ್ ನಗುತ್ತಾ - ಅಂತಹ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನಾನು ಒಬ್ಬಂಟಿಯಾಗಿದ್ದಾಗ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ಈಗ ನೀವು ಇದನ್ನು ಬಾಲ್ಯ ಎಂದು ಕರೆಯಬಹುದು. ಆದರೆ ನಾನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ತುಂಬಾ ಕೋಪದಲ್ಲಿದ್ದೆ.
ಹೇಮಾ ಮಾಲಿನಿಯನ್ನು ನೋಡುತ್ತಲೇ ಇದ್ದ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್
ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ನಂತರ ಹೇಮಾ ಮಾಲಿನಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, ಅವರು ಶಾಟ್ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ನಾನು ಅವರ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೆ. ಅವರು ಹೇಳಿದರು, ನೀವು ಹೇಗೆ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ, ಚಂದ್ರನನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾ ರೋಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ. ನಂತರ ನನಗೆ ಅನಿಸಿತು, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನೂ ಆಗಬಹುದು...ಏನೂ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಏನೂ ಆಗಬಹುದು.
14 ವರ್ಷದ ಗೌರಿಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿದ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್
ಅನುಪಮ್ ಖೇರ್ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗೌರಿ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರಾ ಎಂದು ಕೇಳಿದರು. ಶಾರುಖ್ ಹೌದು, ಅವಳಿಗೆ 14 ವರ್ಷ, ನನಗೆ 18 ವರ್ಷ..ಆಗಲೇ ಅವಳು ನನ್ನ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಳು. ಇಲ್ಲಿಗೆ (ಮುಂಬೈ) ಬಂದು ಮೂರು ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಗೌರಿಯನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದೆ.