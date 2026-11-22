ಕಂಗನಾ ರನೌತ್ ಭಾರಿ ಭದ್ರತೆಯ ನಡುವೆ ಆಗ್ರಾದ ತಾಜ್ಮಹಲ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಸುರೇಶ್ ಬಾಬು ನಿರ್ಮಾಣದ ಹಾಗೂ ರವಿ ಬಾಬು ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಸ್ಕೇರಿ ಪಿಕ್ಚರ್' ಹಾರರ್ ಸಿನಿಮಾದ ಫಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ.
ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ಹಾಗೂ ರಾಜಕಾರಣಿ ಕಂಗನಾ ರನೌತ್ ಭಾರಿ ಬಿಗಿ ಭದ್ರತೆಯ ನಡುವೆ ಆಗ್ರಾದ ತಾಜ್ಮಹಲ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಸುರೇಶ್ ಬಾಬು ನಿರ್ಮಾಣದ ಹಾಗೂ ರವಿ ಬಾಬು ನಿರ್ದೇಶನದ ಹೊಸ ಹಾರರ್ ಸಿನಿಮಾ 'ಸ್ಕೇರಿ ಪಿಕ್ಚರ್' ಬಗ್ಗೆಯೂ ಘೋಷಣೆಯಾಗಿದ್ದು, 2027ರಲ್ಲಿ ಈ ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ.
ನಟಿ ಹಾಗೂ ರಾಜಕಾರಣಿ ಕಂಗನಾ ರನೌತ್ ಭಾನುವಾರ ಆಗ್ರಾದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ತಾಜ್ಮಹಲ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರಿ ಬಿಗಿ ಭದ್ರತೆಯ ನಡುವೆ ಸ್ಮಾರಕ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಬಂದ ಕಂಗನಾ, ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಮತ್ತು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು. ಈ ವೇಳೆ ಅವರು ಜನರ ಜೊತೆ ಖುಷಿಯಿಂದ ಮಾತನಾಡಿದರು ಹಾಗೂ ಫೋಟೋಗಳಿಗೆ ಪೋಸ್ ನೀಡಿದರು. ತಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ನಟಿಯನ್ನು ಹತ್ತಿರದಿಂದ ನೋಡಲು ಮತ್ತು ಫೋಟೋ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಜನ ಮುಗಿಬಿದ್ದಿದ್ದರು.
ಫಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ಬಿಡುಗಡೆ
ಸಿನಿಮಾ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ಕಂಗನಾ ರನೌತ್ ನಟನೆಯ ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾ 'ಸ್ಕೇರಿ ಪಿಕ್ಚರ್'ನ ಫಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ಪೋಸ್ಟರ್ ಅನ್ನು ನಟ-ನಿರ್ಮಾಪಕ ರಾಣಾ ದಗ್ಗುಬಾಟಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸುರೇಶ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಸುರೇಶ್ ಬಾಬು ಈ ಹಾರರ್ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜನಪ್ರಿಯ ತೆಲುಗು ನಿರ್ದೇಶಕ ರವಿ ಬಾಬು ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಆಕ್ಷನ್ ಕಟ್ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದು, ಇದು ಅವರ ಮೊದಲ ಹಿಂದಿ ಸಿನಿಮಾವಾಗಿದೆ.
2027ರಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ತೆರೆಗೆ
ಈ ಹಿಂದೆ 'ಅನಸೂಯ' ಮತ್ತು 'ಅವುನು' ನಂತಹ ಹಿಟ್ ಹಾರರ್ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ರವಿ ಬಾಬು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದರು. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹಾರರ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗಾಗಿಯೇ ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವೇದಿಕೆ ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ರಾಣಾ ದಗ್ಗುಬಾಟಿ ಅವರ ಕನಸಿನ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮೂಡಿಬರುತ್ತಿದೆ. ಚಿತ್ರದ ಕಥೆ, ಉಳಿದ ತಾರಾಗಣ ಹಾಗೂ ಕಂಗನಾ ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟೇ ಮಾಹಿತಿ ಹೊರಬೀಳಬೇಕಿದೆ. 2027ರಲ್ಲಿ ಈ ಸಿನಿಮಾ ತೆರೆಕಾಣಲಿದೆ ಎಂದು ಚಿತ್ರತಂಡ ಸುಳಿವು ನೀಡಿದೆ.