ಯಾವುದೇ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಮೊದಲ ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡುವುದು ಸಹಜ. ಆದರೆ ವಾರಗಳು ಕಳೆದಂತೆ ಚಿತ್ರದ ಗಳಿಕೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕುಸಿಯುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ‘ಹನುಮಾನ್ ಅಂಶ್’ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಈ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವೇ ಬದಲಾಗಿದೆ. 9ನೇ ವಾರದಲ್ಲೂ ಕಮಾಲ್ ಮಾಡಿ ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ.
ಕೇವಲ 2 ಕೋಟಿ ಬಜೆಟ್, 300 ಕೋಟಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್! 9ನೇ ವಾರದಲ್ಲೂ ‘ಹನುಮಾನ್ ಅಂಶ್’ ಅಬ್ಬರ, ಕಾಂತಾರ-ಧುರಂಧರ್ ದಾಖಲೆ ಧೂಳೀಪಟ! Hanuman Ansh 9th week new record!
ಸಿನಿಮಾ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆ ಬರೆಯಬೇಕೆಂದರೆ ನೂರಾರು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬಜೆಟ್ ಇರಬೇಕು, ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟಾರ್ ನಟರು ಇರಬೇಕು ಎಂಬ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವನ್ನೇ ‘ಹನುಮಾನ್ ಅಂಶ್’ ಸಿನಿಮಾ ತಲೆಕೆಳಗಾಗಿಸಿದೆ. ಕೇವಲ 2ರಿಂದ 3 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರ ಇದೀಗ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ಒಂಬತ್ತು ವಾರಗಳು ಕಳೆದರೂ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳತ್ತ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಈ ಸಿನಿಮಾ, ದೊಡ್ಡ ಬಜೆಟ್ನ ಹಲವು ಚಿತ್ರಗಳಿಗೂ ಪೈಪೋಟಿ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಕನ್ನಡದ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸಿನಿಮಾ ‘ಕಾಂತಾರ’ ಹಾಗೂ ‘ಧುರಂಧರ್’ ಚಿತ್ರಗಳ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ದಾಖಲೆಗಳಿಗೂ ಸವಾಲೆಸೆದಿದೆ.
9ನೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 10.60 ಕೋಟಿ ರೂ. ಗಳಿಕೆ!
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಮೊದಲ ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡುವುದು ಸಹಜ. ಆದರೆ ವಾರಗಳು ಕಳೆದಂತೆ ಚಿತ್ರದ ಗಳಿಕೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕುಸಿಯುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ‘ಹನುಮಾನ್ ಅಂಶ್’ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಈ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವೇ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 8ಕ್ಕೆ ಒಂಬತ್ತನೇ ವಾರಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿರುವ ಈ ಸಿನಿಮಾ, ತನ್ನ ಅದ್ಭುತ ಗಳಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ.
ಸ್ಯಾಕ್ನಿಲ್ಕ್ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ‘ಹನುಮಾನ್ ಅಂಶ್’ ಚಿತ್ರವು ಒಂಬತ್ತನೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 10.60 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಗಳಿಸಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತನೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಚಿತ್ರಗಳ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ‘ಕಾಂತಾರ’ ಸಿನಿಮಾ ಒಂಬತ್ತನೇ ವಾರದಲ್ಲಿ 2.55 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಗಳಿಸಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ‘ಹನುಮಾನ್ ಅಂಶ್’ ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹಲವು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಳಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ದಾಖಲೆ ಮುರಿದಿದೆ. ‘ಧುರಂಧರ್’ ಚಿತ್ರದ ಒಂಬತ್ತನೇ ವಾರದ ಗಳಿಕೆಯನ್ನೂ ಹಿಂದಿಕ್ಕಿರುವುದಾಗಿ ವರದಿಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.
90 ಲಕ್ಷದಿಂದ 300 ಕೋಟಿ ಕ್ಲಬ್ವರೆಗೆ!
ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಪಯಣ ನಿಜಕ್ಕೂ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸುವಂತಿದೆ. ಬಿಡುಗಡೆಯ ಆರಂಭಿಕ ವಾರದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 90 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಗಳಿಸಿದ್ದ ಚಿತ್ರ, ನಂತರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಮತ್ತು ಜನಪ್ರಿಯತೆಯ ಬಲದಿಂದ ನಿಧಾನವಾಗಿ ವೇಗ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು. ಈಗ ಚಿತ್ರದ ಭಾರತದ ಒಟ್ಟು ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ 310.63 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ವಿಶಾಲ್ ಚತುರ್ವೇದಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರ, ತನ್ನ ಸಣ್ಣ ಬಜೆಟ್ಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಊಹಿಸಲೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಮಟ್ಟದ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿದೆ. ದೊಡ್ಡ ತಾರಾಗಣವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಿಗೆ ಸೆಳೆಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿರುವುದು ಸಿನಿಮಾದ ವಿಶೇಷತೆಯಾಗಿದೆ.
‘ದೃಶ್ಯಂ 3’ ಪೈಪೋಟಿಯ ನಡುವೆಯೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗದ ಅಬ್ಬರ!
ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ, ಅಜಯ್ ದೇವಗನ್ ಅಭಿನಯದ ‘ದೃಶ್ಯಂ 3: ದಿ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್’ ಚಿತ್ರದಿಂದ ಪೈಪೋಟಿ ಎದುರಾಗಿದ್ದರೂ ‘ಹನುಮಾನ್ ಅಂಶ್’ ಗಳಿಕೆಯ ವೇಗ ಕುಂದಿಲ್ಲ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಬಿಡುಗಡೆಯಾದಾಗ ಹಳೆಯ ಚಿತ್ರಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ಚಿತ್ರ ಮಾತ್ರ ತನ್ನದೇ ಆದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ವರ್ಗವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಇನ್ನು ಶುಕ್ರವಾರದಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಬಿಡುಗಡೆ ಇಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ, ಹತ್ತನೇ ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲೂ ‘ಹನುಮಾನ್ ಅಂಶ್’ ಉತ್ತಮ ಗಳಿಕೆ ಮಾಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಕಡಿಮೆ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾದ ಚಿತ್ರವೊಂದು 300 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಗಡಿ ದಾಟಿ, ಒಂಬತ್ತನೇ ವಾರದಲ್ಲೂ ದಾಖಲೆ ಬರೆಯುತ್ತಿರುವುದು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಲಿದೆ ಮತ್ತು ಯಾವ ಹೊಸ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಿದೆ ಎಂಬ ಕುತೂಹಲ ಸಿನಿಪ್ರೇಮಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.