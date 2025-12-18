Payal Gaming Dubai MMS Controversy That's Not Me Clarifies YouTuber ಬುಧವಾರ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಪಾಯಲ್, ಮೀಡಿಯಾಗಳು ಹಾಗೂ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು, ಮರುಪ್ರಸ್ತುತಿ ಮಾಡಬಾರದು ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು (ಡಿ.18): ಪಾಯಲ್ ಗೇಮಿಂಗ್ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸರ್ ಪಾಯಲ್ ಧಾರೆ, ಲೀಕ್ ಆಗಿರುವ ದುಬೈ ಎಂಎಂಎಸ್ ವಿವಾದದ ಬಗ್ಗೆ ದೀರ್ಘವಾದ ನೋಟ್ಅನ್ನು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. Dubai MMS ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿರುವ ಹುಡುಗಿ ಪಾಯಲ್ ಗೇಮಿಂಗ್ ಎಂದು ತಿಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ವಿಡಿಯೋ ಭಾರೀ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ, ತನ್ನ ನೋಟ್ನಲ್ಲಿ ಆಕೆ, ಕ್ಲಿಪ್ನಲ್ಲಿರುವ ಹುಡುಗಿ ನಾನಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದು, ನನ್ನ ಜೀವನಕ್ಕೂ ಅಲ್ಲಿರುವ ವಿಡಿಯೋಗೂ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಹಾಗೂ ಆಯ್ಕೆಯ ವಿಚಾರವೂ ಇದಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ನೋವಿನದಾಯಕವಾಗಿದ್ದು, ಇದು ತನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಎಂದೂ ಪಾಯಲ್ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. 'ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಡಿಜಿಟಲ್ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಹಾಗೂ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಬಿಂಬಿಸುವಂಥ ಕಂಟೆಂಟ್ಅನ್ನು ಭಾರೀ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ನಾನು ಇದನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಯಾವುದೇ ಗೊಂದಲವಿಲ್ಲದೆ ಹೇಳಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಆ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿರುವ ಇರುವ ಹುಡುಗಿ ನಾನಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಅದು ನನ್ನ ಜೀವನ, ನನ್ನ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಅಥವಾ ನನ್ನ ಗುರುತಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಪಾಯಲ್ ಧರೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಆಕರ್ಷಕ ಗೇಮ್ಪ್ಲೇ ವೀಡಿಯೊಗಳು ಮತ್ತು ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಇಂದೋರ್ ಬಳಿಯ ಚಿಂದ್ವಾರ ಎಂಬ ಸಣ್ಣ ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಬಂದವರು ಮತ್ತು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ 4.5 ಮಿಲಿಯನ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಶನ್ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಪಾಯಲ್, ಮೀಡಿಯಾಗಳು ಹಾಗೂ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು, ಮರುಪ್ರಸ್ತುತಿ ಮಾಡಬಾರದು ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. "ನನ್ನ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಹೋಲಿಕೆಯ ದುರುಪಯೋಗವನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಮತ್ತು ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಕಾರ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸೂಕ್ತ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಪಾಯಲ್ ಧಾರೆ ಕುರಿತಾಗಿ
ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಪಾಯಲ್, ಇತರ ಕೆಲವು ಭಾರತೀಯ ಗೇಮರ್ಗಳ ಜೊತೆ, ದೇಶದಲ್ಲಿ ಗೇಮಿಂಗ್ನ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಲು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದರು. ಅವರು ಮೋದಿ ಟೇಬಲ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ಏಕೈಕ ಮಹಿಳಾ ಗೇಮರ್ ಆಗಿದ್ದರು. "ನಾನು ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ಮಹಿಳಾ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ಆಗುತ್ಥೇನೆ ಎಂದು ನಾನು ಎಂದಿಗೂ ಊಹಿಸಿರಲಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಅವರು ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದರು.
ಗೇಮಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದರೂ, ಧಾರೆ "ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಕೊರತೆ ಇತ್ತು" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. "12 ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ನನ್ನ ಬಳಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಇರಲಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತನ ಸಹೋದರರು ಸೈಬರ್ ಕೆಫೆಗಳಿಗೆ ಆಟವಾಡಲು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರು, ಅವರ ಮೂಲಕ ಗೇಮಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಞಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡೆ ಎಂದು ಧಾರೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಯವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.
"ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಗೇಮಿಂಗ್ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಗಳಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ನಾನು ಅದನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಕೆಂದು ಭಾವಿಸಿದೆ. ಇತರ ಹುಡುಗಿಯರು ಗೇಮಿಂಗ್ ಅನ್ನು ವೃತ್ತಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಲು ನಾನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ಧಾರೆ ಹೇಳಿದ್ದರು.
ನ್ಯೂಸ್24ಆನ್ಲೈನ್ ಪ್ರಕಾರ ಪಾಯಲ್ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಸುಮಾರು 10,000 USD ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿ ಔಟ್ಲೆಟ್ನ ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯ ₹1 ಕೋಟಿಯಿಂದ ₹9 ಕೋಟಿಯವರೆಗೆ ಇದೆ. ಯಶಸ್ವಿ ಗೇಮಿಂಗ್ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಜೊತೆಗೆ, ಪಾಯಲ್ ಥ್ರಿಫ್ಟ್ಎಕ್ಸ್ಪಾಯಲ್ ಎಂಬ ಚಿಲ್ಲರೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಲೈನ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.
ವೈರಲ್ ಆಗಿರುವ ಎಂಎಂಎಸ್
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ವೀಡಿಯೊವೊಂದು ಹರಿದಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ನಂತರ ಪಾಯಲ್ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಕಾಣುವ ಮಹಿಳೆ ಪಾಯಲ್ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಈ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ತಳ್ಳಿಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಕೆಲವರು ಇದನ್ನು ಡೀಪ್ಫೇಕ್ ಎಂದೂ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರು ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು 5 ಸಾವಿರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣ ಪಾವತಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದೂ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
ಐಟಿ ಕಾಯ್ದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 67 ರ ಪ್ರಕಾರ, ಅಶ್ಲೀಲ ಅಥವಾ ಆಕ್ಷೇಪಾರ್ಹ ವೀಡಿಯೊಗಳನ್ನು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಕಾರ ಶಿಕ್ಷಾರ್ಹ. ಮೊದಲ ಅಪರಾಧಕ್ಕೆ ಶಿಕ್ಷೆಯಾದರೆ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಐದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ದಂಡ ಅಥವಾ ಮೂರು ವರ್ಷ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಬಹುದು. ಎರಡನೇ ಅಥವಾ ನಂತರದ ಅಪರಾಧಕ್ಕೆ, ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಐದು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ದಂಡ ಹತ್ತು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಬಹುದು.